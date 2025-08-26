Ft
08. 26.
kedd
Tisza Párt hiánycél Magyar Péter adórendszer adóemelés

Magyar Péter nem azért akar adóemelést, amivel a kiszivárgott tervezetben megmagyarázzák

2025. augusztus 26. 16:08

A családi adókedvezmények eltörlésére és a magasabb adókra egyszerűen nincs szükség, mutatjuk, miért. Magyar Péter pártja az elmúlt másfél évtizedre jellemző júliusi adatokkal próbálja megmagyarázni, miért van szükség megszorításokra.

2025. augusztus 26. 16:08
null
Nagy Kristóf

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülésük esetén azonnal visszatérne a 2010 előtti, bukott adórendszerhez. Ez egy kiszivárgott dokumentumból derül ki, amelyben világossá teszik, három adókulcsot vezetnének be, 15, 22 és 33 százalékosat. A dokumentumban azzal indokolják az adóemelést, hogy „a várakozások alapján a 2026-os költségvetés (a kampányhoz kapcsolódó osztogatások miatt) fejnehéz költségvetés lesz, amely alapján a költségvetési hiány az első fél év végére kiteheti az éves előirányzat 90-95 százalékát, azaz lényegében teljesen megköti az újonnan alakuló kormány mozgásterét.”

A Magyar Péterék által felhozott érv nem állja meg a helyét, mivel minden évben júliusra a hiánycél nagyjából 95 százaléka teljesül, vagyis a Tisza Párt kiszivárgott dokumentuma pontosan azt támasztja alá, hogy nincs szó választási osztogatásról és kiürült kasszáról és a választások után sem várható ilyen helyzet.

A Mandiner is írt róla, Magyar Péter már korábban is megjegyezte, hogy idén májusban a költségvetési hiány 88 százalékon állt. Magyar ebben az esetben valótlan adatot közölt, májusban ugyanis a 2025-ös hiány 67,9 százaléka teljesült és a költségvetés sem omlott össze. A Tisza Párt elnöke amellett, hogy hazudott, a bejegyzése félrevezető is, mivel az éves hiány mértéke nem kötődik a naptári évhez, ugyanis nem életszerű, hogy a hiány félévkor kereken 50 százalékon álljon. Éppen ezért az adat – legyen az 88 százalék vagy a valós, 67,9 százalék – önmagában nem értelmezhető.

Sőt, egy részletes elemzésből kiderül, hogy az elmúlt másfél évtizedben mindig hasonló mértékű volt a hiány júliusban is, mégis tartotta Magyarország az éves hiánycélt.

Az Oeconomus Gazdaságkutató elemzésében rámutat, „a gyorsabb teljesülés mögött számos ok áll: az általános forgalmi adó egy részének a visszatérítése, illetve idén az állampapírok utáni kamatfizetés, amely két esemény az év elején esedékes. Emellett az adóbevételek időarányosnál lassabb teljesülése is közrejátszik, az adónemekre vonatkozó eltérő befizetési határidőknek köszönhetően. Továbbá számos különjuttatást kell a kormányzatnak az év elején folyósítania – 13. havi nyugdíj, 2022-ben a fegyveres erőknél szolgálók számára hathavi fegyverpénz, a jelentős GDP-bővüléssel járó évek utáni évben a nyugdíjprémium folyósítása –, illetve a rezsivédelmi kiadások is az év eleji téli időszakra koncentrálódnak. Ezeken felül a kormányzatok világszerte ütemezik kiadásaik jelentős részét az év elejére, hogy az esztendő második felében rugalmasabban tudják alakítani a fiskális politikát.” 

Mindez azt jelenti tehát, hogy a Tisza szakértőinek állítása nem állja meg a helyét, a júliusi hiánycél az elmúlt másfél évtizedben azt a szintet éri el, ami 2026-ban is várható és az ellenzéki párt is erre számít.

Nyitókép: képernyőfotó

