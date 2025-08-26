Magyar Péter nem azért akar adóemelést, amivel a kiszivárgott tervezetben megmagyarázzák

Mutatjuk, miről hallgat Magyar Péter és hogyan manipulál

A Mandiner is írt róla, Magyar Péter már korábban is megjegyezte, hogy idén májusban a költségvetési hiány 88 százalékon állt. Magyar ebben az esetben valótlan adatot közölt, májusban ugyanis a 2025-ös hiány 67,9 százaléka teljesült és a költségvetés sem omlott össze. A Tisza Párt elnöke amellett, hogy hazudott, a bejegyzése félrevezető is, mivel az éves hiány mértéke nem kötődik a naptári évhez, ugyanis nem életszerű, hogy a hiány félévkor kereken 50 százalékon álljon. Éppen ezért az adat – legyen az 88 százalék vagy a valós, 67,9 százalék – önmagában nem értelmezhető.