Magyar Péter hergeléséhez már Brüsszel sem hajlandó asszisztálni

Nemzetközi összevetésben sem kell szégyenkeznünk az államadósság miatt. Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint tavaly év végén a magyar GDP-arányos államadósság 73,5 százalékkal a 81 százalékos uniós átlag alatt volt. A magyar adat ráadásul még az osztrákokénál is kedvezőbb.

A legmagasabb az államadósság

Görögországban (153,6 százalék),

Olaszországban (135,3 százalék),

Franciaországban (113,1 százalék),

Belgiumban (104,7 százalék) és

Spanyolországban (101,8 százalék).

Az eladósodottság mértéke ezekben a tagállamokban meghaladja a GDP 100 százalékát, vagyis a kintlévőségük nagyobb mint az ország éves gazdasági teljesítménye.

Hogyan hergel a hiánnyal Magyar Péter?

Magyar Péter bejegyzésében azt is megjegyezte, hogy májusban a költségvetési hiány 88 százalékon állt. Magyar ebben az esetben valótlan adatot közölt, májusban ugyanis a 2025-ös hiány 67,9 százaléka teljesült és a költségvetés sem omlott össze. A Tisza Párt elnöke amellett, hogy hazudott, a bejegyzése félrevezető is, mivel az éves hiány mértéke nem kötődik a naptári évhez, ugyanis nem életszerű, hogy a hiány félévkor kereken 50 százalékon álljon. Éppen ezért az adat – legyen az 88 százalék vagy a valós, 67,9 százalék – önmagában nem értelmezhető.

Sőt, egy részletes elemzésből kiderül, hogy az elmúlt másfél évtizedben mindig hasonló mértékű volt a hiány májusban, mégis tartotta Magyarország az éves hiánycélt.

Az Oeconomus Gazdaságkutató elemzésében rámutat, „a gyorsabb teljesülés mögött számos ok áll: az általános forgalmi adó egy részének a visszatérítése, illetve idén az állampapírok utáni kamatfizetés, amely két esemény az év elején esedékes. Emellett az adóbevételek időarányosnál lassabb teljesülése is közrejátszik, az adónemekre vonatkozó eltérő befizetési határidőknek köszönhetően. Továbbá számos különjuttatást kell a kormányzatnak az év elején folyósítania – 13. havi nyugdíj, 2022-ben a fegyveres erőknél szolgálók számára hathavi fegyverpénz, a jelentős GDP-bővüléssel járó évek utáni évben a nyugdíjprémium folyósítása –, illetve a rezsivédelmi kiadások is az év eleji téli időszakra koncentrálódnak. Ezeken felül a kormányzatok világszerte ütemezik kiadásaik jelentős részét az év elejére, hogy az esztendő második felében rugalmasabban tudják alakítani a fiskális politikát.”

Az adatok és a szakértők elemzése tehát világosan elmagyarázza, hogy Magyar Péter posztjának nem az a célja, hogy a magyar államadósságról és a költségvetési hiányról valós képet alkosson, hanem a kormány és a kormánypárti szavazók elleni újabb uszítás szándéka feltételezhető.

Brüsszel szerint sincs ok az aggodalomra

Az Európai Bizottság június elején adta ki a 2025-ös országspecifikus ajánlását. Magyarország esetében Brüsszel maradéktalanul meggyőződött arról, hogy

a következő években a kormány csökkenti mind az államadósságot, mind a költségvetési hiányt, ezért hazánkkal szemben fel van függesztve a túlzottdeficit-eljárás.

Ezzel az EU is elismerte, hogy az adósság és a hiány csökkenő pályára került, számos más országgal ellentétben pedig a következő években sem kerül veszélybe az uniós költségvetési előírások betartása.

Az államadósságot és a hiányt gyorsabban is lehetne csökkenteni – mutat rá az EU ajánlása. Ehhez meg kellene szüntetni a rezsicsökkentést, és fel kellene függeszteni a többgyermekes anyák adómentességét, valamint a kamatstopot és az árrésstopot is.

A Tisza Párt EP-képviselői korábban többször is bírálták a rezsitámogatást, és az uniós politikájuk azt vetíti előre, ha Magyar Péterék kormányra kerülnének, maradéktalanul végrehajtanák az Európai Bizottság elvárásait: vagyis a rezsitámogatás eltörlését és minden olyan kedvezmény megszüntetését, amely nem csak a legalacsonyabb jövedelműeknek nyújt támogatást.