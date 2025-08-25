Ft
Ezer szerencse, hogy Magyar Péter Hadházyt nem engedi indulni, de azokat igen, akik ellen Hadházy 12 éve nyomoz

2025. augusztus 25. 13:37

Mindig is érdekelt, hogy azok a másfél méteres, nyugdíjon még pont inneni bácsikák lobogó, rövid ujjú fehér inget öltve hova igazolnak át.

2025. augusztus 25. 13:37
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Mindig is érdekelt, hogy azok a másfél méteres, nyugdíjon még pont inneni bácsikák, aki a pesti drogériákban védik az akciós hónaljstiftet meg az Isana Exotic 389 forintos tusfürdőt, reggelente Tuti Safe Sec kft. feliratú, betűrve is lobogó, rövid ujjú fehér inget öltve, na, ők onnan még hova igazolnak át.

A Hadházy-videó óta tudom, hogy elmennek Hatvanpusztára ojjektumvédelemre. Ember, hát ez az autós üldözés felerészben azért kúrt fel, aki-ami miatt történt, de felerészt meg azért, mert annyi pénzből, amit eddig a NER fölszippantott, ott Jason Stathamnek kéne száguldoznia két karatézás között. Minimum!

VÉGTELENÜL kínos volt nézni is. Ezer szerencse, hogy Magyar Péter Hadházyt nem engedi indulni, de azokat igen, akik ellen Hadházy 12 éve nyomoz (háhá!!! igen, direkt írtam ide ezt a végére).”

Nyitókép: Képernyőfotó

