Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Labdarúgó NB I ZTE FC DVSC Újpest Kisvárda DVTK Ferencváros

Mégis mi folyik az NB I-ben? Két hete egyetlen csapat sem nyerte meg hazai mérkőzését!

2025. augusztus 25. 18:49

Augusztus 10-e óta egyetlen csapat sem tudott hazai pályán meccset nyerni az NB I-ben. Egyébként a mezőny fele egyáltalán nem győzött még saját stadionjában. Hová tűnt a hazai pálya előnye?

2025. augusztus 25. 18:49
null

Nem ment jól hazai pályán a csapatoknak a labdarúgó NB I 5. fordulójában: a Puskás Akadémia és az MTK 3-3 gólt kapott otthon (utóbbi így az elmúlt két mérkőzésen tízet), míg a ZTE és a Nyíregyháza négyet-négyet – és mind a négy csapat vereséget is szenvedett. (A Kazincbarcika és a Kisvárda hazai mérkőzése az ETO FC és a Ferencváros ellen elmaradt).

Ezt is ajánljuk a témában

Lement tehát a csonka forduló úgy, hogy egyik csapat sem tudott egyetlen árva pontot sem szerezni hazai pályán, amivel folytatódott egy augusztus 10-én megkezdődött sorozat: a saját stadionjukban játszó csapatok azóta képtelenek otthon tartani mind a három pontot.

A Kisvárdának sikerült utoljára a „bravúr”, amikor a 3. forduló utolsó előtti mérkőzésén 2–1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, de a találkozóval egyidőben zajló ZTE–ETO (1–1) és a fordulót záró Újpest–Paks (1–2) sem hozott hazai győzelmet. A kisvárdaiakon kívül egyébként is az MTK volt az egyetlen hazai győztes, miután 5–0-ra intézte el a Diósgyőrt.

Aztán jött a 4. játéknap, amit abszolút letaroltak a vendég csapatok: a Kisvárda Újpesten (0–1), a Puskás Akadémia a Népligetben (1–2), a Nyíregyháza Debrecenben (1–2), míg az ETO FC a Hungária körúton (2–7) nyert, miközben a Kazincbarcika Diósgyőrben (2–2), a Zalaegerszeg pedig Pakson (2–2) szerzett pontot.

És ezzel elérkeztünk az elmúlt hétvégéhez, amikor ugyan csak 4 meccset rendeztek, de kerek nulla hazai ponttal: a Felcsút (1–3), a ZTE (1–4), a Szpari (1–4) és az MTK (2–3) is elvérzett.

Hogy ez a sorozat vajon meddig tart, az megjósolni lehetetlen, bár a 6. forduló pénteki nyitómeccsén a Paks fogadja az egyetlen ponttal álló Kazincbarcikát, komoly meglepetés lenne, ha nem győzne Bognár György együttese. Emellett ZTE–Várda, DVTK–Puskás, Újpest–MTK, ETO–Nyíregyháza és DVSC–FTC mérkőzéseket rendeznek.

Egyébként, ha megnézzük a hazai tabellát, akkor konkrétan a mezőny fele még nem nyert otthon: a Paks, a Diósgyőr, a ZTE, az ETO, a Nyíregyháza és a Kazincbarcika sem.

Az abszolút újonc több szempontból is kakukktojás: egyrészt még egyetlen pontot sem szerzett, másrészt csak egy hazai meccse volt, harmadrészt azt valójában nem is Barcikán, hanem Mezőkövesden játszotta.

Érdekes módon az egyetlen hibátlan hazai csapat a Puskás, melynek stadionját sem a nézőszám, sem a hangulat miatt nem lehet éppen a katlan jelzővel vádolni.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!