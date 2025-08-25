Mégis mi folyik az NB I-ben? Két hete egyetlen csapat sem nyerte meg hazai mérkőzését!

Lement tehát a csonka forduló úgy, hogy egyik csapat sem tudott egyetlen árva pontot sem szerezni hazai pályán, amivel folytatódott egy augusztus 10-én megkezdődött sorozat: a saját stadionjukban játszó csapatok azóta képtelenek otthon tartani mind a három pontot.

A Kisvárdának sikerült utoljára a „bravúr”, amikor a 3. forduló utolsó előtti mérkőzésén 2–1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, de a találkozóval egyidőben zajló ZTE–ETO (1–1) és a fordulót záró Újpest–Paks (1–2) sem hozott hazai győzelmet. A kisvárdaiakon kívül egyébként is az MTK volt az egyetlen hazai győztes, miután 5–0-ra intézte el a Diósgyőrt.

Aztán jött a 4. játéknap, amit abszolút letaroltak a vendég csapatok: a Kisvárda Újpesten (0–1), a Puskás Akadémia a Népligetben (1–2), a Nyíregyháza Debrecenben (1–2), míg az ETO FC a Hungária körúton (2–7) nyert, miközben a Kazincbarcika Diósgyőrben (2–2), a Zalaegerszeg pedig Pakson (2–2) szerzett pontot.

És ezzel elérkeztünk az elmúlt hétvégéhez, amikor ugyan csak 4 meccset rendeztek, de kerek nulla hazai ponttal: a Felcsút (1–3), a ZTE (1–4), a Szpari (1–4) és az MTK (2–3) is elvérzett.

Hogy ez a sorozat vajon meddig tart, az megjósolni lehetetlen, bár a 6. forduló pénteki nyitómeccsén a Paks fogadja az egyetlen ponttal álló Kazincbarcikát, komoly meglepetés lenne, ha nem győzne Bognár György együttese. Emellett ZTE–Várda, DVTK–Puskás, Újpest–MTK, ETO–Nyíregyháza és DVSC–FTC mérkőzéseket rendeznek.

Egyébként, ha megnézzük a hazai tabellát, akkor konkrétan a mezőny fele még nem nyert otthon: a Paks, a Diósgyőr, a ZTE, az ETO, a Nyíregyháza és a Kazincbarcika sem.

Az abszolút újonc több szempontból is kakukktojás: egyrészt még egyetlen pontot sem szerzett, másrészt csak egy hazai meccse volt, harmadrészt azt valójában nem is Barcikán, hanem Mezőkövesden játszotta.

Érdekes módon az egyetlen hibátlan hazai csapat a Puskás, melynek stadionját sem a nézőszám, sem a hangulat miatt nem lehet éppen a katlan jelzővel vádolni.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert