Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Otthon Start Program Panyi Miklós Portfolio

A Portfolio a szakmaiság hiánya vagy más okból nem érti az Otthon Start Program lényegét?

2025. augusztus 25. 19:40

A Portfolio tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3%-os hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására.

2025. augusztus 25. 19:40
null
Panyi Miklós
Facebook

„A Portfolio a szakmaiság hiánya vagy más okból nem érti az Otthon Start Program lényegét?

A Portfolio tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3%-os hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának, vagy valamilyen más nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni.

De mi a baj Süle-Szigeti Bulcsú cikkével?

A cikk szerzője rengeteg adattal próbálja igazát – miszerint a program nem valós segítség – alátámasztani. De ezek több sebből véreznek:
- az általa használt adatok nem az első lakásvásárlók ingatlanviszonyaira vonatkoznak;
- az általa használt adatok nem az első lakásszerzők valós jövedelmi viszonyaira vonatkoznak;
- hibás a vizsgált ingatlanok köre;
- hibásak a területi alapú jövedelmi és ingatlanár összehasonlítások.

Ezzel összhangban pedig teljesen hibásak a következtetések is. Azon pedig már meg se vagyunk lepődve, hogy a fix 3%-os hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a szerző. Nyilván azok nem illeszkedtek a cikk negatív hangvételű, téves végkövetkeztetésének keretrendszerébe…
De nézzük tételesen mi a baj Süle-Szigeti Bulcsú cikkével:

Hibás ingatlanméret-számítás: A szerző úgy beszél átlagos lakásméretről, hogy nem tesz különbséget több fős családok (szülők + 2 vagy akár több gyermek) és egy egyedülálló első tulajdonának ingatlanméretre vonatkozó eltérő igényei között. A szerző szerint Otthon Start esetén az a normális kiindulási pont, hogy egy fiatal átlagos méretű, nem pedig kisebb ingatlant keres első tulajdonként. A cikkben például a budapesti lakások átlagos alapterületét 57 négyzetméterben állapítja meg, a szerző ennek az ingatlannak az elérésére lő, holott egy tipikus fiatal életkezdő számára az első lépés – főleg Budapest estében egy 35-40, esetleg 45-50 nm2-es (1-1,5 szobás) lakás.  A cikk feltételezése életszerűtlen és torz, mert 20-30%-kal nagyobb ingatlanméretekhez méri az elsőlakás-vásárlókat, mint amit az élet diktál…

Hibás a vizsgált ingatlanok köre: A cikkben szereplő, településenként eltérő átlagos négyzetméterárakban benne vannak az Otthon Start feltételrendszereinek nem megfelelő ingatlanok, így a luxusingatlanok átlagos négyzetméterárai is. Tehát a szerző olyan ingatlanok árait is bevonja a vizsgálatába (mintegy 30-40 ezer ilyen ingatlant), amelyek kiesnek a programból, így a szerző sokkal magasabb négyzetméterárakkal számol, mint a valóság.  Ez szintén súlyosan torzítja a cikk megállapításait. Nagyobb alapméret és magasabb négyzetméterárak, eddig. 

Hibás korcsoportvizsgálat. A cikk szerzője által vizsgált 20-29 éves korcsoport több szempontból sem tekinthető tipikus korcsoportnak: az elsőlakás-vásárlók általában a 20-as évek végi és 30-as évek eleji korosztályból kerülnek ki historikusan, tehát a korrekt megközelítéssel a 20-40 éves korosztály átlagkeresetét lenne célszerű alapul venni. A cikk szerzője nem ezt teszi, és ezért az ő általa vizsgálat sokaságban a 21 éves keresőt teszi a 29 éves mellé, nem a 27 és a 33 éves mellé. Emiatt kisebb átlagkeresettel számol, mint ami a valós helyzete az elsőlakás-vásárlónak.

Adóstárs lehetőségének elhallgatása: A szerző e ponton elhallgatja, hogy hogy a kölcsönt felvevő fiatal „mögé” adóstársként valamelyik szülő is be tud állni, az Otthon Start Program szabályai ezt megengedik, ez pedig tipikus, természetes élethelyzet. A jövedelmi viszonyok az adóstárs belépésével radikálisan megerősödnek, magasabb hitelek érhetőek el emiatt, nagyobb lakásokkal. Érdemes volna itt megint az életszagúságra törekedni, nem pedig elhallgatni azt.

Hibás a megyei kereseti adatok használata városok vonatkozásában. A cikk a megyei átlagkeresetek adataihoz rendeli hozzá a megyei jogú városok átlagnégyzetméter adatait, ami megint csak hibás módszertan. Egy balmazújvárosi vagy berettyóújfalui keresetből súlyos szakmai hiba debreceni négyzetmétereket számolgatni… Egy debreceni ingatlanvásárlás esetén nem a megyei kereseti, hanem a városi kereseti adatokból kell kiindulni, ami bizony 15-20%-kos eltérést is jelenthet a kereseti viszonyokban. Még egy torzítás.

Fontos tények elhallgatása. A szerző nagyvonalúan átsiklott azon tény felett, hogy az Otthon Start Program keretein belül a maximálisan igényelhető 50 millió Ft esetén közel 150 ezer Ft-tal kevesebb a havi törlesztőrészlet, mint egy piaci hitel esetén. Ennek következtében 25 év alatt akár 40-45 millió Ft-tal fizethet kevesebbet vissza egy elsőlakás-vásárló. Ez pontosan egy olyan kisebb lakásnak az összege, mint ami miatt a cikk szerzője kesereg, hogy elérhetetlen a fiatalok számára.  A fix 3%-os hitel kedvező konstrukciója révén 30-35%-kal magasabb hitelösszeg elérhető, mint piaci kamatok esetén. Bruttó 450 ezer Ft-os kereset esetén 20 millió Ft helyett már 30 millió Ft, ami bizony óriási segítség az ingatlanok hozzáférhetőségének javításában. Több és nagyobb ingatlanok érhetőek el ugyanazzal a keresettel!

A cikk tehát összefoglalva, rossz alapterülettel, rossz négyzetméterárakkal, kétszeresen rossz kereseti adatokkal dolgozik, miközben elhallgatja a program által nyújtott fontos kedvezményeket és tényeket – az adóstárs bevonásának lehetőségét, a nagyobb hitelösszeg elérhetőségét –, amivel jelentősen feljavult az első lakásvásárlók hozzáférése az ingatlanokhoz.

Javasoljuk ezért, hogy a Portfolio a jövőben igyekezzen visszahelyezkedni a szakmaiság talajára, valós és észszerű adatokra alapozva közelítsen olyan fontos társadalompolitikai kérdésekhez, aminek a kezelése közös – nem csak kormányzati – felelősség és ezért az túlmutat a kattintásvadász és szenzációhajhász cikkek megírásának és megjelentetésének világán. Bízunk benne, hogy a cikk szerzője is ennek a szellemében viszonyul a kortársainak lakhatását nagymértékben segítő és több tízezer fiatal számára az első otthon megszerzését elősegítő programhoz!”

Nyitókép: Mandiner / Mátrai Dávid

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kailniris
•••
2025. augusztus 25. 20:03 Szerkesztve
Mondjuk lehetetlen küldetés volt elmagyarázni, hogy a lényegében ingyen pénz miért szar annak aki felveszi. Be is égett ahogy annak rendje és módja.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 25. 19:45
A hülye-szigeti bulcsú egy takonyláda, akinek fingja nincs a közgazdaságról sem... Tipikus tiszaszar szagértő...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!