Hírek
Vélemények
Hetilap
piac tisza párt Magyar Péter forint portfolio

Na, már megint Magyar Péter miatt száguld a forint, vagy... várjunk csak!

2026. február 18. 16:15

A Portfolio szerdai cikke szerint a Tisza Párt választási győzelmét árazza a piac. Már ősszel is felmerült, hogy Magyar Péter miatt száguld a forint, ám, ahogyan akkor is kiderült, egészen más ok áll a háttérben. Mutatjuk.

2026. február 18. 16:15
null
Ferentzi András

„Egyre megalapozottabbak lehetnek azok a vélemények, melyek szerint a piac már a Tisza Párt esetleges választási győzelmét árazza” – ezzel az erős mondattal indította szerda reggeli cikkét a Portfolio, amely a forint valóban megsüvegelendő erősödése után ismét elővette a Magyar Péter kártyát, azt állítva, hogy a kormányváltás miatt erősödik a magyar fizetőeszköz. Tény: a forint a régiós devizákhoz mérten is kifejezetten erős, ám a háttérben, akárcsak az őszi hasonló kinyilatkoztatások után, egészen más állhat. 

A forint árfolyama az elmúlt egy évben (Forrás tradingeconomics.com)
A forint árfolyama az elmúlt egy évben (Forrás tradingeconomics.com)

Mitől száguld valójában a forint?

A forint tényleg látványosan erősödött az elmúlt két hétben, január vége óta tartósan a 380-as szint alatt tartózkodik és nemrég már a 376-os szintet tesztelte az árfolyam. Ha sikerülne 375 alá betörnie, akkor szakértők szerint tartósan ott is maradhatna a jegyzés.

Mint arról a Mandiner is beszámolt: már tavaly novemberben bedobta a K&H Bank elemzője, hogy Magyar Péter miatt erősödhet a forint, amikor az euróval szembeni árfolyam még 385 körül mozgott. Németh Dávid akkor úgy fogalmazott: „egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek. De a választásoknak nem két, hanem négy lehetséges kimenetele van, mert az sem mindegy, hogy lesz-e kétharmad, és kinek.” Az elemző szerint bárki is győz jövőre, annak „2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Ha ez nem történik meg, nagyon durván elszaladhat a deficit”. 

Már akkor megírtuk, hogy a forint erősödését valójában sokkal inkább 

az új magyar jegybankelnök, azaz Varga Mihály iránti bizalom, a magas magyar reálkamat, a vezető külföldi jegybankok kamatcsökkentései, illetve Donald Trump amerikai elnök háború lezárásával kapcsolatos erőfeszítései okozzák. 

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője már akkor rámutatott lapunknak egy furcsaságra. Mint fogalmazott: „ha mindenképpen magyar belpolitikai faktorokat keresünk, akkor pontosan úgy tűnik, hogy a Tisza erősödése forint gyengülést hoz, míg a kormánypártok erősödése támogatja a magyar fizetőeszköz értékét. Az euró-forint árfolyam

  • március 18 és április 14 között több mint 3 százalékot gyengült, 
  • ami nagyon jelentős árfolyamváltozás ilyen rövid távon. 

Ugyanekkor a közvélemény-kutatások szerint a Tisza relatív 5 százalékponttal erősödött a Fidesz-hez képest. Azaz a piac pont hogy forintgyengüléssel reagált a vezető ellenzéki párt esélyeinek javulására (ha legalábbis azt hiszi valaki, hogy a választási esélyek mozgatják a forintot). Július óta a Fidesz teljesített jobban, a forint pedig több százalékpontot erősödött, azaz itt is pontosan az ellenkezőjét látjuk a hipotézisnek” – mondta. 

A Portfolio tehát most ugyanezt a témát járta körbe. Szerintük a jelenlegi ellenzéki párt „ugyanis már hónapok óta egy kiszámítható, piacbarát gazdaságpolitikát ígér, emellett az uniós források felszabadításával és az eurózóna-csatlakozás előkészítésével kampányol”. Majd hozzátették: „továbbra is azt gondoljuk, hogy önmagában nincs olyan misztikus, „titkos erő”, ami kizárólag a Tisza esetleges győzelmében gyökerezne, a befektetők nem a választási eredményeket, hanem azok esetleges gazdasági következményeit árazhatják. Ugyanakkor látva a forint év eleje óta mutatott töretlen erejét, egyre erősebb lehet ez a várakozás”. 

Ahhoz nem kell közgazdasági lángelmének lenni, hogy tudjuk: az a kormány, amelyik nem lakossági, hanem vállalati különadókat emel és abból fedez jóléti kiadásokat, nos, az kevésbé lesz szimpatikus a piaci szereplők körében, mint az, amelyik azzal kampányol, hogy eltörli ezeket a különadókat. Igaz, azt már nem teszik hozzá, hogy mégis miből fedezik majd az így kieső forrásokat, 

esetleg búcsút inthet a lakosság az így bevezetett jóléti intézkedéseknek, mint a 13. és 14. havi nyugdíj, a családi adókedvezmény, vagy az édesanyák jelentős részének személyi jövedelemadó-mentessége. 

Nincsenek politikai tényezők

Szerdán, nem sokkal a Portfolio cikke után az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Horváth Sebestyén is rámutatott, hogy nem kell politikai okokat keresni a forinterősödés hátterében. 

Mint írta: év eleje óta a román lej az euróval szemben 0,2 százalékot, a cseh korona pedig harmad százalékot gyengült, míg a lengyel zloty 0,1 százalékot, a forint pedig 1,6 százalékot erősödött. A régiós szinten kiemelkedő felértékelődés azonban szintén nem a belpolitikai folyamatoknak köszönhető, hanem az MNB által meghatározott alapkamatnak, amely magasabb, mint az amerikai FED, az eurózóna EKB-ja, illetve a régió többi jegybankja által meghatározott alapkamat. Ezzel a magyar jegybank prémiumot kínál a a forintba fektetőknek, vonzóvá téve ezzel a fizetőeszközünk. Kiegészítő tényezőként szerepet játszanak még a mérséklődő inflációs kilátások, a dollár egy éve tartó trendszerű leértékelődése, a régió fő kockázati tényezőjét jelentő orosz-ukrán háború közeli lezárásának az esélye, illetve a külső egyensúlymutatók (külkereskedelmi mérleg és folyó fizetési mérleg) többlete is támaszt nyújt a forintnak.

A régió összes szuverén fizetőeszközét az elmúlt egy évben az erősödés jellemezte, amely jelenséget nehezen lehet a magyar politikai erőviszonyok átrendeződésével magyarázni. A forintárfolyam alakulásából bármilyen belpolitikai következtetést levonni csak igen nagyfokú bizonytalansággal lehet

 – emelte ki. Az Oeconomus elemzője is arra jutott, hogy 2025 nyarát még a kormánykritikus közvélemény-kutató cégek felmérései szerint is politikai értelemben a jelenlegi kormánypártok nyerték. A hazai médiában is rendre megjelenő, azonban téves összefüggés szerint a forintárfolyam tavaly nyári erősödésével a piac pont a kormányváltás esélyének a csökkenését árazta volna be. Valójában azonban fizetőeszközünk felértékelődése mögött a korábbiakban kifejtett makrogazdasági és geopolitikai tényezők állnak.

Szintén nagyot lendít a forinterősödésen az infláció sikeres lefaragása, hiszen januárban 8 éves mélypontjára esett a fogyasztói áremelkedés, mindössze 2,1 százalékos volt, de az év első hónapjában a költségvetés is 32 milliárd forintos többlettel zárt, a lakossági konjunktúraindex folyamatosan emelkedik. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Galerida
2026. február 18. 16:45
Igazán elvihetnék a Világbank elnökének! Aszkétikus jellem, még sosem árult el senkit és megfelelő bennfentes információkkal ellátva remek üzleteket köt! És hát természetesen ettől meg a dollár kezd el szárnyalni!
0
0
dzsini75
2026. február 18. 16:20
Igen igen…… A nemzetközi befektetők megnézték Pöti önvallomását a radnais weboldalra reagálva, és rögtön megindult a nagytőke Magyarországra……. 😂😂😂
3
0
bodosoldier-2
2026. február 18. 16:17
Persze a nap is a fosos miatt kel fel.)))
2
0
csulak
2026. február 18. 16:16
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
3
0
