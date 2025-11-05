Hoppá: mégsem Magyar Péter állhat a forinterősödés mögött, mutatjuk, ki lehet az valójában

Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem docense, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a befektetőknek az a jó, ha egy ország költségvetési hiánya nagyon alacsony, esetleg nincs is (hiszen ekkor a kötvények felértékelődhetnek), ha a nemzetközi nagyvállalatokat nem nagyon adóztatják meg, sőt, támogatásokat kapnak (hiszen ez támogatja a nyereséget és a részvényárfolyamokat), ha inkább a lakosságot és a KKV-ket terhelik adókkal.

Azaz ha egy párt a piacnak szimpatikus, az a lakosságnak és a kisebb vállalatoknak jellemzően kevésbé jó hír.

A közgazdász a Mandinernek hozzátette: azért sem lehet tudni, hogy milyen megszorításokra készülhet a Tisza, mert a párt bevallottan titkolja a programját. „Az álmoskönyvek szerint azonban ez nem szokott jó jel lenni. Ha a lakosságnak kedvező lépéseket terveznek, akkor erről érdekük lenne beszélni.”

A kiszivárgott hírek alapján arra számítok, hogy a nyugdíjak csökkentése (megadóztatás, 13. és 14. havi nyugdíj elvétele, vagy erős lekorlátozása) várható, az ingatlanvásárlási- és családtámogatási programok megvágása vagy megszüntetése, cserébe pedig a banki adók kivezetése is része lehet a csomagnak.

Most akkor ki erősíti a forintot?