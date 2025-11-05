Hoppá: mégsem Magyar Péter állhat a forinterősödés mögött, mutatjuk, ki lehet az valójában

Ledobta a bombát a bankokra Orbán: „Az utolsó vérig harcolni fogunk” (VIDEÓ)
Nem enged a 48-ból a miniszterelnök.
A forint szárnyalása mögött már a jövő évi kormányváltás reménye körvonalazódik a piac részéről, legalábbis a K&H Bank elemzője szerint. A Mandinernek nyilatkozó közgazdász szerint ugyanakkor jóval inkább szól a forinterősödést okozó bizalom Varga Mihálynak, sem mint Magyar Péternek.
„A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen. A szakértő szerint már a mostani forinterősödésben benne lehetnek a jövő évi kormányváltással kapcsolatos várakozások, év végére 385 forint alá is mehet az euró ára” – írta hétfői cikkében a 444.hu. A meglehetősen markáns vélemény nagy vihart kavart, még Orbán Viktor miniszterelnök is reagált rá.
A lap az elemző szavait idézte: „egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek. De a választásoknak nem két, hanem négy lehetséges kimenetele van, mert az sem mindegy, hogy lesz-e kétharmad, és kinek.” Az elemző szerint bárki is győz jövőre, annak „2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Ha ez nem történik meg, nagyon durván elszaladhat a deficit”.
A K&H vezető elemzője szerint búcsút kellene inteni a 14. havi nyugdíjnak.
Németh Dávid példákat is mondott az eseményen, több területet is említett, amihez szerinte hozzá kellene vagy lehetne nyúlni. Példának okáért a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe. A 13. havi nyugdíjnál pedig meglátása szerint kellene egy plafon. Szerinte az édesanyák szja-mentességét sem szabadna végigvinni.
Nos, ezen logika mentén, mivel a kormány határozottan kiáll a 13. havi nyugdíj mellett, sőt épp január elsejétől be akarja vezetni a 14. havi nyugdíjat is, illetve a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét, feltételezhetően ezen szükséges megszorításokat nem a mostani kormánytól, hanem a Tisza Párttól várhatja a piac.
Tehát a megszorítások akkor jöhetnek, ha valóban kormányváltás történik.
Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem docense, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a befektetőknek az a jó, ha egy ország költségvetési hiánya nagyon alacsony, esetleg nincs is (hiszen ekkor a kötvények felértékelődhetnek), ha a nemzetközi nagyvállalatokat nem nagyon adóztatják meg, sőt, támogatásokat kapnak (hiszen ez támogatja a nyereséget és a részvényárfolyamokat), ha inkább a lakosságot és a KKV-ket terhelik adókkal.
Azaz ha egy párt a piacnak szimpatikus, az a lakosságnak és a kisebb vállalatoknak jellemzően kevésbé jó hír.
A közgazdász a Mandinernek hozzátette: azért sem lehet tudni, hogy milyen megszorításokra készülhet a Tisza, mert a párt bevallottan titkolja a programját. „Az álmoskönyvek szerint azonban ez nem szokott jó jel lenni. Ha a lakosságnak kedvező lépéseket terveznek, akkor erről érdekük lenne beszélni.”
A kiszivárgott hírek alapján arra számítok, hogy a nyugdíjak csökkentése (megadóztatás, 13. és 14. havi nyugdíj elvétele, vagy erős lekorlátozása) várható, az ingatlanvásárlási- és családtámogatási programok megvágása vagy megszüntetése, cserébe pedig a banki adók kivezetése is része lehet a csomagnak.
Sebestyén Gézát arról is megkérdeztük, hogy valóban Magyar Péter és a Tisza Párt áll-e a forint erősödése mögött. A műhelyvezető szerint ez teljességgel kizárható.
A forint árfolyamát elsősorban az új magyar jegybankelnök, azaz Varga Mihály iránti bizalom, a magas magyar reálkamat, a vezető külföldi jegybankok kamatcsökkentései, illetve Donald Trump amerikai elnök háború lezárásával kapcsolatos erőfeszítései okozzák
– mondta.
Varga Mihály egyébként valóban szigorú és határozott monetáris politikát visz március óta jegybankelnökként, bár sokan vártak tőle elsietett kamatvágást, egyelőre az MNB kitart a 6,5 százalékos alapkamat mellett, ami a piacokat is nyugtatja. Idén a legtöbb elemző már nem is vár csökkentést ezen a téren.
Rámutatott: ha mindenképpen magyar belpolitikai faktorokat keresünk, akkor pontosan úgy tűnik, hogy a Tisza erősödése forint gyengülést hoz, míg a kormánypártok erősödése támogatja a magyar fizetőeszköz értékét. Az euró-forint árfolyam
Ugyanekkor a közvéleménykutatások szerint a Tisza relatív 5 százalékponttal erősödött a Fidesz-hez képest. Azaz a piac pont hogy forintgyengüléssel reagált a vezető ellenzéki párt esélyeinek javulására (ha legalábbis azt hiszi valaki, hogy a választási esélyek mozgatják a forintot). Július óta a Fidesz teljesített jobban, a forint pedig több százalékpontot erősödött, azaz itt is pontosan az ellenkezőjét látjuk a hipotézisnek.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala