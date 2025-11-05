Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
piac nagyvállalat nyereség Tisza nyugdíj lakosság forint jegybankelnök

Hoppá: mégsem Magyar Péter állhat a forinterősödés mögött, mutatjuk, ki lehet az valójában

2025. november 05. 10:00

A forint szárnyalása mögött már a jövő évi kormányváltás reménye körvonalazódik a piac részéről, legalábbis a K&H Bank elemzője szerint. A Mandinernek nyilatkozó közgazdász szerint ugyanakkor jóval inkább szól a forinterősödést okozó bizalom Varga Mihálynak, sem mint Magyar Péternek. 

2025. november 05. 10:00
null
Ferentzi András

„A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen. A szakértő szerint már a mostani forinterősödésben benne lehetnek a jövő évi kormányváltással kapcsolatos várakozások, év végére 385 forint alá is mehet az euró ára” – írta hétfői cikkében a 444.hu. A meglehetősen markáns vélemény nagy vihart kavart, még Orbán Viktor miniszterelnök is reagált rá

A forinterősödés igazán április óta látványos, amióta a kormánypártok is erősödnek
A forinterősödés igazán április óta látványos, amióta a kormánypártok is erősödnek (Forrás:Portfolio)

Forinterősödés, nyugdíjak és az szja-mentesség a terítéken

Ezt is ajánljuk a témában

A lap az elemző szavait idézte: „egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek. De a választásoknak nem két, hanem négy lehetséges kimenetele van, mert az sem mindegy, hogy lesz-e kétharmad, és kinek.” Az elemző szerint bárki is győz jövőre, annak „2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Ha ez nem történik meg, nagyon durván elszaladhat a deficit”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Németh Dávid példákat is mondott az eseményen, több területet is említett, amihez szerinte hozzá kellene vagy lehetne nyúlni. Példának okáért a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe. A 13. havi nyugdíjnál pedig meglátása szerint kellene egy plafon. Szerinte az édesanyák szja-mentességét sem szabadna végigvinni.

Nos, ezen logika mentén, mivel a kormány határozottan kiáll a 13. havi nyugdíj mellett, sőt épp január elsejétől be akarja vezetni a 14. havi nyugdíjat is, illetve a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét, feltételezhetően ezen szükséges megszorításokat nem a mostani kormánytól, hanem a Tisza Párttól várhatja a piac. 

Tehát a megszorítások akkor jöhetnek, ha valóban kormányváltás történik. 

A lakosságot terhelhetik

Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem docense, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a befektetőknek az a jó, ha egy ország költségvetési hiánya nagyon alacsony, esetleg nincs is (hiszen ekkor a kötvények felértékelődhetnek), ha a nemzetközi nagyvállalatokat nem nagyon adóztatják meg, sőt, támogatásokat kapnak (hiszen ez támogatja a nyereséget és a részvényárfolyamokat), ha inkább a lakosságot és a KKV-ket terhelik adókkal. 

Azaz ha egy párt a piacnak szimpatikus, az a lakosságnak és a kisebb vállalatoknak jellemzően kevésbé jó hír. 

A közgazdász a Mandinernek hozzátette: azért sem lehet tudni, hogy milyen megszorításokra készülhet a Tisza, mert a párt bevallottan titkolja a programját. „Az álmoskönyvek szerint azonban ez nem szokott jó jel lenni. Ha a lakosságnak kedvező lépéseket terveznek, akkor erről érdekük lenne beszélni.”

A kiszivárgott hírek alapján arra számítok, hogy a nyugdíjak csökkentése (megadóztatás, 13. és 14. havi nyugdíj elvétele, vagy erős lekorlátozása) várható, az ingatlanvásárlási- és családtámogatási programok megvágása vagy megszüntetése, cserébe pedig a banki adók kivezetése is része lehet a csomagnak. 

Most akkor ki erősíti a forintot?

Sebestyén Gézát arról is megkérdeztük, hogy valóban Magyar Péter és a Tisza Párt áll-e a forint erősödése mögött. A műhelyvezető szerint ez teljességgel kizárható. 

A forint árfolyamát elsősorban az új magyar jegybankelnök, azaz Varga Mihály iránti bizalom, a magas magyar reálkamat, a vezető külföldi jegybankok kamatcsökkentései, illetve Donald Trump amerikai elnök háború lezárásával kapcsolatos erőfeszítései okozzák

– mondta.  

Varga Mihály egyébként valóban szigorú és határozott monetáris politikát visz március óta jegybankelnökként, bár sokan vártak tőle elsietett kamatvágást, egyelőre az MNB kitart a 6,5 százalékos alapkamat mellett, ami a piacokat is nyugtatja. Idén a legtöbb elemző már nem is vár csökkentést ezen a téren. 

Rámutatott: ha mindenképpen magyar belpolitikai faktorokat keresünk, akkor pontosan úgy tűnik, hogy a Tisza erősödése forint gyengülést hoz, míg a kormánypártok erősödése támogatja a magyar fizetőeszköz értékét. Az euró-forint árfolyam 

  • március 18 és április 14 között több mint 3 százalékot gyengült, 
  • ami nagyon jelentős árfolyamváltozás ilyen rövid távon. 

Ugyanekkor a közvéleménykutatások szerint a Tisza relatív 5 százalékponttal erősödött a Fidesz-hez képest. Azaz a piac pont hogy forintgyengüléssel reagált a vezető ellenzéki párt esélyeinek javulására (ha legalábbis azt hiszi valaki, hogy a választási esélyek mozgatják a forintot). Július óta a Fidesz teljesített jobban, a forint pedig több százalékpontot erősödött, azaz itt is pontosan az ellenkezőjét látjuk a hipotézisnek. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2025. november 05. 11:06
Poloskás kártékony dollárkommunista nép ellensége . Nem szabad megengedni hogy kormányra kerüljön , le kell szavazni. Az ország a nép pusztulását akarja.
Válasz erre
2
0
NeMá
•••
2025. november 05. 11:01 Szerkesztve
Ekkora baromságot :) Nemis a Dollár és Euro gyengül, mert 100 milliárdokat öntenek fegyverbe és Ukrajnába és mindet elfüstölik, 0 inováció, 0 fejlődés? Magyarországnak vannak jó kapcsolatai a világ minden régiójával és arany az MNBben?
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. november 05. 11:00
Orbán Viktor: A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögött A miniszterelnök a K&H vezető elemzőjének kijelentésére reagált. Terveztem egy ideje de ez volt az utolsó húzása Pá pá K&H Bank
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2025. november 05. 11:00 Szerkesztve
A forint erősödése elsősorban a nemzetközi piaci folyamatoktól függ és nem a hazai pártpolitikától. Jelentős a hatása a Nemzeti Bank, Varga Mihály következetes intézkedéseinek. A Tisza folyamatosan apad és minden hazugságra szüksége van, hogy megmaradjon a választásig. A Tisza kiszámíthatatlan, összevissza, ad hoc politizálása és Magyar Péter és tsi. agresszivitása félelmet és bizalmatlanságot kelt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!