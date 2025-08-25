Felsírnak az esőerdők: így utazza körül a világot Magyar Péter barátnője

Amíg Magyar Péter folyamatosan Orbán Viktor horvátországi nyaralását kritizálja, és luxuskörülményekkel vádolja a miniszterelnököt, kiderült, hogy a Tisza Párt elnökének élettársa, Szabó Ilona, vagyis Ilike, valóban fényűző utazásokon vett részt.

A Ripost cikke szerint „Ilike” az elmúlt hónapokban szinte az egész világot bejárta, megfordult többek között az Egyesült Államokban, Tanzániában, Kínában, Ausztráliában, Argentínában, Marokkóban, Kanadában, Kazahsztánban, Brazíliában, Bolíviában és Peruban is.