08. 25.
hétfő
08. 25.
hétfő
Tisza Párt Ilike Szabó Ilona Magyar Péter

Felsírnak az esőerdők: így utazza körül a világot Magyar Péter barátnője

2025. augusztus 25. 14:48

„Ilike” az Antarktiszt leszámítva már minden kontinensen megfordult.

2025. augusztus 25. 14:48
null

Amíg Magyar Péter folyamatosan Orbán Viktor horvátországi nyaralását kritizálja, és luxuskörülményekkel vádolja a miniszterelnököt, kiderült, hogy a Tisza Párt elnökének élettársa, Szabó Ilona, vagyis Ilike, valóban fényűző utazásokon vett részt.

A Ripost cikke szerint „Ilike” az elmúlt hónapokban szinte az egész világot bejárta, megfordult többek között az Egyesült Államokban, Tanzániában, Kínában, Ausztráliában, Argentínában, Marokkóban, Kanadában, Kazahsztánban, Brazíliában, Bolíviában és Peruban is.

Nyitókép forrása: Ripost

***

 

