Felsírnak az esőerdők: így utazza körül a világot Magyar Péter barátnője

Tisza-túra, sétarepülés, kudarcos kiruccanások – ennyibe kerülhetett Magyar Péter önfeledt nyara!
Kiszámoltuk, hogy mennyiért csinálta a nagy semmit a Tisza Párt vezére.
„Ilike” az Antarktiszt leszámítva már minden kontinensen megfordult.
Amíg Magyar Péter folyamatosan Orbán Viktor horvátországi nyaralását kritizálja, és luxuskörülményekkel vádolja a miniszterelnököt, kiderült, hogy a Tisza Párt elnökének élettársa, Szabó Ilona, vagyis Ilike, valóban fényűző utazásokon vett részt.
A Ripost cikke szerint „Ilike” az elmúlt hónapokban szinte az egész világot bejárta, megfordult többek között az Egyesült Államokban, Tanzániában, Kínában, Ausztráliában, Argentínában, Marokkóban, Kanadában, Kazahsztánban, Brazíliában, Bolíviában és Peruban is.
