„Magyar Péter nem áll le a hazudozással a miniszterelnök horvát útjával kapcsolatban, így hát kezdjünk el egy hosszú, nehéz folyamatot.

Tudom, hogy lehetetlent kérek Magyar Pétertől, mégis megpróbálom.

Szotyi! Tudom, ellentétes a neveltetéseddel, de kérlek, hagyd abba a hazudozást!

Mindenhogy próbálod összehozni a miniszterelnököt az »ikonikus« yachttal, zsonglőrködsz, blöffölsz, hergeled a szektát.

Mindig azt hazudtad a sajátjaidnak, hogy ismered a miniszterelnököt, azt hazudtad, hogy jóban vagy vele, de ha így lenne, ha tényleg ismernéd, akár csak annyira, mint én, akkor még neked se lenne pofád leírni (ebben persze nem vagyok biztos), hogy egy luxus yachton ül. Nem ül ott. Nem szeretne ott ülni.

De máshogy is elmagyarázom. Ha netán szeretne is ott ülni (nem szeretne), megtenné szerinted? Megvárná, hogy igazad legyen? Ezerszer okosabb, mint te valaha leszel.

Úgy látom, te tényleg azt gondolod, hogy soha, semmilyen következménye nem lesz a véget nem érő hazugságaidnak. Azt gondolod, hogy az egyre fogyatkozó szektád ordítása majd megvéd mindentől. Ne légy dölyfös, ne légy elbizakodott.

Peti! Neked véged van. Ez a nyár hozta el ezt neked. 2025 nyara. Minden ki fog derülni.

Tudd, a miniszterelnök az ordenáré hazugságaidat nem fogja veled lerendezni, mert nem vagy a szintje.

Hergelheted a szektát, de kevés lesz. Te is látod, mi is látjuk. Vége van.”

