Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
The Man Lentulai Krisztián Magyar Péter Kacsoh Dániel

Mi a közös Magyar Péterben és MC Istiben? – Kint a The Man IX. része

2025. december 10. 20:18

A The Man kilencedik adásában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal is kíméletlen pontossággal veszik sorra Magyar Péter legfrissebb politikai bakijait és kommunikációs túlzásait.

2025. december 10. 20:18
null

Előkerül Tar Zoltán normafai videója, a táti buszoztatás gyanúja, valamint a „napi 55 óra munka” abszurd állítása is.

A műsorvezetők azt is megmutatják, hogyan esett neki Magyar Péter egy idősebb úrnak a táti fórumon, és milyen gyűlölködő retorikát engedett meg magának egy HVG-s rendezvényen.

 Mindez a szokásos dömenes humorral, öniróniával és azzal a stílussal, amit csak ez a műsor tud.

A The Man legújabb epizódja egyszerre szórakoztató és leleplező – pontos lenyomata annak, hol tart ma a tiszás politikai valóság.

Nézze meg a The Man IX. részét a Mandiner YouTube csatornáján:

 

elcapo-2
2025. december 10. 21:52
Miféle véglény ez az MC Isti? Gondolom tiszás!
Válasz erre
0
0
bannedop03-2
2025. december 10. 21:38
Akkor ez Nyíregyháza?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 10. 21:08
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
Válasz erre
0
0
DINO54
2025. december 10. 20:24
Az agyi képességek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!