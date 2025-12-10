Mi a közös Magyar Péterben és MC Istiben? – Kint a The Man IX. része

Lengyel László kimutatta a foga fehérjét – és ezzel nagy szívességet tett Orbánnak
Ez bizony fájni fog.
A The Man kilencedik adásában Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal is kíméletlen pontossággal veszik sorra Magyar Péter legfrissebb politikai bakijait és kommunikációs túlzásait.
Előkerül Tar Zoltán normafai videója, a táti buszoztatás gyanúja, valamint a „napi 55 óra munka” abszurd állítása is.
A műsorvezetők azt is megmutatják, hogyan esett neki Magyar Péter egy idősebb úrnak a táti fórumon, és milyen gyűlölködő retorikát engedett meg magának egy HVG-s rendezvényen.
Mindez a szokásos dömenes humorral, öniróniával és azzal a stílussal, amit csak ez a műsor tud.
A The Man legújabb epizódja egyszerre szórakoztató és leleplező – pontos lenyomata annak, hol tart ma a tiszás politikai valóság.
