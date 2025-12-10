Ft
12. 11.
csütörtök
Csapdát állítottak Magyarországnak: Strasbourgban magyarázták el, miért van szükség a migránsok beengedésére

2025. december 10. 22:56

Ezeknek tényleg elmentek otthonról.

2025. december 10. 22:56
A nemzeti hatóságok migrációs kérdésben hozott döntéseinek mindig bizonyítékokon kell alapulniuk, ugyanis a migráció átgondolatlan összekapcsolása a bűnözéssel téves és veszélyes – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán a témában tartott miniszteri konferenciáról nyilatkozva.

Májusban az Európa Tanács több tagállama szorgalmazott párbeszédet arról, hogy a tanács felügyelete mellett működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) miként kell értelmeznie az Emberi Jogok Európai Egyezményét a migrációval kapcsolatos ügyekben.

A témában szerdán tartott konferenciát követően Michael O’Flaherty emberi jogi biztos aggodalmát fejezte ki az olyan kijelentések miatt, amelyek szerint a migránsok jelenléte aláássa az adott ország nemzetbiztonságát.

Aggodalmát fejezte ki továbbá „az olyan feltételezés alapján” meghozott menekültügyi döntések miatt is, amelyek szerint egyes hatalmak a migrációt eszközként használják fel a befogadó ország stabilitásának gyengítésére.

„Noha a migráció eszközként való alkalmazása sajnálatos tény, az államaink képesek fogadni és elbírálni az áldozatok menedékjog iránti kérelmeit” – fogalmazott.

Az emberi jogi biztos arra kérte a tagállami hatóságokat, hogy kerüljenek minden olyan döntést, mely megkérdőjelezi a visszaküldés tilalmára vonatkozó szabályokat,

majd az emberi jogok egyetemességének tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet. Az Európa Tanács tájékoztatása szerint a konferencia résztevői felkérték a tagállamok külügyminisztereiből álló Miniszteri Bizottságot, hogy készítsen politikai nyilatkozattervezetet, mely „megerősíti azon kötelezettséget, hogy mindenki számára, aki a tagállamok joghatósága alá tartozik, biztosítsák az Emberi Jogok Európai Egyezménye által szavatolt jogok és szabadságok tényleges élvezetét a migrációs kihívások összefüggésében”.

A miniszterek támogatták továbbá egy új ajánlás kidolgozását is a migránscsempészet megakadályozásáról és leküzdéséről, amelyet várhatóan a Miniszteri Bizottság következő hivatalos ülésén fogadnak el a moldovai Chisinauban, 2026 májusában – tájékoztattak.

A politikai nyilatkozatot és a tervezett ajánlás elkészítését Michael O’Flaherty rendkívül fontos lépésnek nevezte az európai emberi jogi védelmi rendszer jóléte szempontjából.

Teódorosz Ruszópulosz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke azt monda, a migrációról szóló vitát sosem szabad a populizmusnak vagy a rövid távú a politikai haszonszerzésnek vezérelnie. Egy ilyen vita nyugodt mérlegelést, mélységet és intellektuális őszinteséget igényel – tette hozzá.
 

(MTI)

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

gyumolcs26
2025. december 10. 23:46
Az illegális migráció csak az emberkereskedő hálózatoknak hoz irdatlanul nagy hasznot. Veszély a demokratikus jogrendre, a közbiztonságra a BÉKESSÉGRE, a polgári értérendre, a kultúrára, az egyenjogúságra, a nemzeti túlélésre, szuverenitásra. Több millióan pedig elfoglalhatják egész Európát, pláne ha felébred bennük az iszlám és a saríja megmiegymás. Ezt a furcsa erőszakolt turizmust miért kellene az EU-n belül csinálni???
haxima
2025. december 10. 23:46
Hát rénéztem erre a faszira. Nagyranőtt óvodás aki várja a dödöllét..
knvelt
2025. december 10. 23:41
Amúgy ez az emberi jogi biztos a nemzeti kisebbségek (őshonos) nem szokott foglalkozni? Ott nem csorbulnak az emberi jogok? Pl. rögtön az ukrajnaiakért? Az anyanyelv téma?
knvelt
2025. december 10. 23:36
"...aggodalmát fejezte ki az olyan kijelentések miatt, amelyek szerint a migránsok jelenléte aláássa az adott ország nemzetbiztonságát." Szegény ember! Állandóan az aggódás emészti... Azért olvashatná azokat a huncut német és svéd statisztikákat, meg a franciákét is.
