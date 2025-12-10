Csapdát állítottak Magyarországnak: Strasbourgban magyarázták el, miért van szükség a migránsok beengedésére

Felállították a csapdát: ezzel a trükkel árasztaná el migránsokkal Magyarországot az osztrák szociológus
Bepróbálkozott a migrációkutató.
Ezeknek tényleg elmentek otthonról.
A nemzeti hatóságok migrációs kérdésben hozott döntéseinek mindig bizonyítékokon kell alapulniuk, ugyanis a migráció átgondolatlan összekapcsolása a bűnözéssel téves és veszélyes – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán a témában tartott miniszteri konferenciáról nyilatkozva.
Májusban az Európa Tanács több tagállama szorgalmazott párbeszédet arról, hogy a tanács felügyelete mellett működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) miként kell értelmeznie az Emberi Jogok Európai Egyezményét a migrációval kapcsolatos ügyekben.
A témában szerdán tartott konferenciát követően Michael O’Flaherty emberi jogi biztos aggodalmát fejezte ki az olyan kijelentések miatt, amelyek szerint a migránsok jelenléte aláássa az adott ország nemzetbiztonságát.
Aggodalmát fejezte ki továbbá „az olyan feltételezés alapján” meghozott menekültügyi döntések miatt is, amelyek szerint egyes hatalmak a migrációt eszközként használják fel a befogadó ország stabilitásának gyengítésére.
„Noha a migráció eszközként való alkalmazása sajnálatos tény, az államaink képesek fogadni és elbírálni az áldozatok menedékjog iránti kérelmeit” – fogalmazott.
Az emberi jogi biztos arra kérte a tagállami hatóságokat, hogy kerüljenek minden olyan döntést, mely megkérdőjelezi a visszaküldés tilalmára vonatkozó szabályokat,
majd az emberi jogok egyetemességének tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet. Az Európa Tanács tájékoztatása szerint a konferencia résztevői felkérték a tagállamok külügyminisztereiből álló Miniszteri Bizottságot, hogy készítsen politikai nyilatkozattervezetet, mely „megerősíti azon kötelezettséget, hogy mindenki számára, aki a tagállamok joghatósága alá tartozik, biztosítsák az Emberi Jogok Európai Egyezménye által szavatolt jogok és szabadságok tényleges élvezetét a migrációs kihívások összefüggésében”.
A miniszterek támogatták továbbá egy új ajánlás kidolgozását is a migránscsempészet megakadályozásáról és leküzdéséről, amelyet várhatóan a Miniszteri Bizottság következő hivatalos ülésén fogadnak el a moldovai Chisinauban, 2026 májusában – tájékoztattak.
A politikai nyilatkozatot és a tervezett ajánlás elkészítését Michael O’Flaherty rendkívül fontos lépésnek nevezte az európai emberi jogi védelmi rendszer jóléte szempontjából.
Teódorosz Ruszópulosz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke azt monda, a migrációról szóló vitát sosem szabad a populizmusnak vagy a rövid távú a politikai haszonszerzésnek vezérelnie. Egy ilyen vita nyugodt mérlegelést, mélységet és intellektuális őszinteséget igényel – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Bepróbálkozott a migrációkutató.
(MTI)
Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP