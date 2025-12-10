Csapdát állítottak Magyarországnak: Strasbourgban magyarázták el, miért van szükség a migránsok beengedésére

Az emberi jogi biztos arra kérte a tagállami hatóságokat, hogy kerüljenek minden olyan döntést, mely megkérdőjelezi a visszaküldés tilalmára vonatkozó szabályokat,

majd az emberi jogok egyetemességének tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet. Az Európa Tanács tájékoztatása szerint a konferencia résztevői felkérték a tagállamok külügyminisztereiből álló Miniszteri Bizottságot, hogy készítsen politikai nyilatkozattervezetet, mely „megerősíti azon kötelezettséget, hogy mindenki számára, aki a tagállamok joghatósága alá tartozik, biztosítsák az Emberi Jogok Európai Egyezménye által szavatolt jogok és szabadságok tényleges élvezetét a migrációs kihívások összefüggésében”.

A miniszterek támogatták továbbá egy új ajánlás kidolgozását is a migránscsempészet megakadályozásáról és leküzdéséről, amelyet várhatóan a Miniszteri Bizottság következő hivatalos ülésén fogadnak el a moldovai Chisinauban, 2026 májusában – tájékoztattak.

A politikai nyilatkozatot és a tervezett ajánlás elkészítését Michael O’Flaherty rendkívül fontos lépésnek nevezte az európai emberi jogi védelmi rendszer jóléte szempontjából.

Teódorosz Ruszópulosz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke azt monda, a migrációról szóló vitát sosem szabad a populizmusnak vagy a rövid távú a politikai haszonszerzésnek vezérelnie. Egy ilyen vita nyugodt mérlegelést, mélységet és intellektuális őszinteséget igényel – tette hozzá.

