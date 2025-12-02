Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Magyarország migráció bevándorló migráns Ausztria Orbán Viktor bevándorlás

Felállították a csapdát: ezzel a trükkel árasztaná el migránsokkal Magyarországot az osztrák szociológus

2025. december 02. 15:56

Bepróbálkozott a migrációkutató.

2025. december 02. 15:56
Migráns, migráció.

Rainer Bauböck osztrák migrációkutató szerint a 2015-ös menekültválság hosszú távon gazdasági és demográfiai előnyöket hozott Németországnak, szemben például Magyarországgal, amely szerinte zárkózottabb politikája miatt rosszabb helyzetbe került – írja a Die Welt.

Bauböck hangsúlyozza: az integráció kulcsa a munkaerőpiac megnyitása és a politikai jogok bővítése lenne.

Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha Európában – Orbán Viktorhoz hasonlóan – jobboldali vezetők kerülnek hatalomra és elzárkóznak a bevándorlástól, annak súlyos gazdasági és demográfiai következményei lehetnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

A németek mindent megérdemelnek

Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bubu2003
2025. december 02. 16:51
gondolom ha a gyermekeit vagy az édesanyját erőszakolják meg másképp fog gondolkodni ez az osztrák féreg!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 02. 16:48
A bácsi már nem él sokáig, de addig is öreg marad, olyan sokat nem számít a véleménye.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 02. 16:47
Na és miért akarna egy migráns Magyarországon dolgozni negyedannyiért, amikor Ausztriában is dolgozhat? Németországban csak a segély is több munka nélkül, mint amennyit egy hónapnyi munkáért fizetnek Magyarországon? A szegénység erős védelmet nyújt egy országnak a migránsáradattal szemben. A munkaerő annyiért nem akar odavándorolni. A "befektetők" éppen az olcsó munkaerő miatt telepítik oda a cégeiket.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 02. 16:43
Ezt az embert valakik megvették.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!