Felállították a csapdát: ezzel a trükkel árasztaná el migránsokkal Magyarországot az osztrák szociológus

Futótűzként terjed a hír az ukrán sajtóban: összeveszett Magyarország és Lengyelország
Felragyogott a boldogságtól az ukrán külügyminiszter.
Bepróbálkozott a migrációkutató.
Rainer Bauböck osztrák migrációkutató szerint a 2015-ös menekültválság hosszú távon gazdasági és demográfiai előnyöket hozott Németországnak, szemben például Magyarországgal, amely szerinte zárkózottabb politikája miatt rosszabb helyzetbe került – írja a Die Welt.
Bauböck hangsúlyozza: az integráció kulcsa a munkaerőpiac megnyitása és a politikai jogok bővítése lenne.
Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha Európában – Orbán Viktorhoz hasonlóan – jobboldali vezetők kerülnek hatalomra és elzárkóznak a bevándorlástól, annak súlyos gazdasági és demográfiai következményei lehetnek.
Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI