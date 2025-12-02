Felállították a csapdát: ezzel a trükkel árasztaná el migránsokkal Magyarországot az osztrák szociológus

Rainer Bauböck osztrák migrációkutató szerint a 2015-ös menekültválság hosszú távon gazdasági és demográfiai előnyöket hozott Németországnak, szemben például Magyarországgal, amely szerinte zárkózottabb politikája miatt rosszabb helyzetbe került – írja a Die Welt.

Bauböck hangsúlyozza: az integráció kulcsa a munkaerőpiac megnyitása és a politikai jogok bővítése lenne.

Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha Európában – Orbán Viktorhoz hasonlóan – jobboldali vezetők kerülnek hatalomra és elzárkóznak a bevándorlástól, annak súlyos gazdasági és demográfiai következményei lehetnek.