Német logika: késsel fenyegette a karácsonyi vásározókat a marokkói a migráns, a rendőrség inkább szabadon engedte
Mi baj lehet belőle?
Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok.
„Világos beszéd. Nekünk azért lenne néhány kérdésünk ehhez a Christian Hackbart nevű »rendőrhöz«, ehhez az agymosott, kretén »némethez«:
– Mi adott volna elegendő alapot az arab fogva tartásához?
– Mi fog történni, ha »az erőszakra való hajlamáról ismert« arab baromállat legközelebb elköveti ugyanezt, vagy ne adj’ Isten meg is öl valakit?
– Az elég alap lesz a fogva tartásához?
– És ha ez megtörténik, akkor vajon le fog mondani Christian Hackbart »rendőr«, továbbá az egész idióta illetékes rendőrőrs és rendőri vezetőség, együtt az idióta német országvezetőkkel?
– Vagy esetleg ugyanez a Christian Hackbart fog majd sajtótájékoztatót tartani az arab állat fogva tartásáról?
– Amúgy, ha ez az arab barom »erőszakra való hajlamáról« volt ismert a rendőrség előtt, miért nem lett eltakarítva az országból?
– Ha egy AfD-s aktivista rántott volna kést a karácsonyi vásáron és fenyegetőzött volna, az elég alap lett volna az illető fogva tartásához?
Ezek volnának a kérdéseink. Az utolsót amúgy meg tudom válaszolni: igen, ha egy német, ráadásul AfD-s tette volna ugyanezt, az elég alap lenne a fogva tartásához. Bőven elég...
Mindent megérdemelnek a németek. Mindent is. Egészen addig, ameddig eltűrik ezt az egészet. Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok és az ezeket rájuk szabadító gazember, haza- és nemzetáruló politikusaik.”
Ezt is ajánljuk a témában
Mi baj lehet belőle?
A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP