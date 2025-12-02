Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország rendőrség Bayer Zsolt migráció bevándorló migráns rendőr bevándorlás

A németek mindent megérdemelnek

2025. december 02. 11:45

Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok.

2025. december 02. 11:45
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Világos beszéd. Nekünk azért lenne néhány kérdésünk ehhez a Christian Hackbart nevű »rendőrhöz«, ehhez az agymosott, kretén »némethez«:

– Mi adott volna elegendő alapot az arab fogva tartásához?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

– Mi fog történni, ha »az erőszakra való hajlamáról ismert« arab baromállat legközelebb elköveti ugyanezt, vagy ne adj’ Isten meg is öl valakit?

– Az elég alap lesz a fogva tartásához?

– És ha ez megtörténik, akkor vajon le fog mondani Christian Hackbart »rendőr«, továbbá az egész idióta illetékes rendőrőrs és rendőri vezetőség, együtt az idióta német országvezetőkkel?

– Vagy esetleg ugyanez a Christian Hackbart fog majd sajtótájékoztatót tartani az arab állat fogva tartásáról?

– Amúgy, ha ez az arab barom »erőszakra való hajlamáról« volt ismert a rendőrség előtt, miért nem lett eltakarítva az országból?

– Ha egy AfD-s aktivista rántott volna kést a karácsonyi vásáron és fenyegetőzött volna, az elég alap lett volna az illető fogva tartásához?

Ezek volnának a kérdéseink. Az utolsót amúgy meg tudom válaszolni: igen, ha egy német, ráadásul AfD-s tette volna ugyanezt, az elég alap lenne a fogva tartásához. Bőven elég...

Mindent megérdemelnek a németek. Mindent is. Egészen addig, ameddig eltűrik ezt az egészet. Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok és az ezeket rájuk szabadító gazember, haza- és nemzetáruló politikusaik.”

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfogulatlan
2025. december 02. 13:26
Küldjék el egy továbbképzésre a germán adófizetők pénzévől, hogyan kell viselkedni a karácsonyi vásáron.
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2025. december 02. 13:18
Én is elengedtem volna... Ghana közepén azzal az üzenettel: ha visszatér Európába levágjuk a farkát és életfogytiglan börtönbüntetésre számíthat (Szibériában)
Válasz erre
2
0
billysparks
2025. december 02. 13:06
Teljesen igaza van Zsoltnak. De. Ugyanezek a kérdések feltehetőek itthon is. A drogos cigányt délben elkapják, este kiengedik, éjjel öl. És nem egy másik drogos cigányt, hanem egy dolgos magyar embert, aki éppen a munkából megy haza.És ez nem egyedi eset. A Bűnvadászok felderítik a cigány drogdílereket, névvel, címmel. Mit tesz a rendőrség? Elkezdi vegzálni a Bűnvadászokat, a cigók terjesztik tovább a drogot iskolásoknak. Ott a video, Pintér is megnézheti. Mi történik Aszódon ( pont ott gyilkolt legutóbb a drogos cigó), a hatvani állomáson? Mi történt? Rátörtek Byalexre ( aki éppen megérdemelte) és a propaganda tort ült. ( Azt is helyesen tette, amúgy. Ez a dolga.) Szóval jó a cikk, jogosak a kérdések, de söprögessünk a saját portánkon is. Engem felháborított Kövér ötmilliós büntetése Novák Elődnek és az volt az utolsó utáni csöpp, hogy ne szavazzak a Fideszre. ( Nem, nem szavazok libsikre ettől még, mielőtt valaki megszól, aki fekete-fehérben látja a világot.)
Válasz erre
3
0
csulak
2025. december 02. 13:01
Nyugat Alkonyat latjuk eloben
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!