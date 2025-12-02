– Vagy esetleg ugyanez a Christian Hackbart fog majd sajtótájékoztatót tartani az arab állat fogva tartásáról?

– Amúgy, ha ez az arab barom »erőszakra való hajlamáról« volt ismert a rendőrség előtt, miért nem lett eltakarítva az országból?

– Ha egy AfD-s aktivista rántott volna kést a karácsonyi vásáron és fenyegetőzött volna, az elég alap lett volna az illető fogva tartásához?

Ezek volnának a kérdéseink. Az utolsót amúgy meg tudom válaszolni: igen, ha egy német, ráadásul AfD-s tette volna ugyanezt, az elég alap lenne a fogva tartásához. Bőven elég...

Mindent megérdemelnek a németek. Mindent is. Egészen addig, ameddig eltűrik ezt az egészet. Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok és az ezeket rájuk szabadító gazember, haza- és nemzetáruló politikusaik.”