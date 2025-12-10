Nahát: tíz év késéssel a britek és a dánok is eljutottak oda, ahol a magyarok tartanak

A Guardian-ben megjelent közös véleménycikkben Mette Frederiksen dán és Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott: az európai menekültügyi rendszer „egy másik kor terméke”, és nem képes kezelni a XXI. század tömeges mobilitását. A két vezető szerint az Emberi Jogok Európai Egyezménye újraértelmezése nélkül Európa képtelen lesz egyszerre megvédeni a valódi menekülteket és fenntartani a társadalmi stabilitását.

A migrációt és a migránsokat nem lehet automatikusan összekapcsolni a bűnözéssel, legalábbis az Európa Tanács szerint

Forrás: Jose TORRES / AFP

A Politico beszámolója szerint a felhívás különös súlyt kap azt követően, hogy az Európai Unió hétfőn átfogó migrációs reformot fogadott el, amely több elemében a dán modellhez igazodik. A hagyományos pártok egész Európában a bevándorlásellenes erők erősödésével küzdenek, ezért a migráció kérdése ismét a politikai viták középpontjába került.