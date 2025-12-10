Nahát: tíz év késéssel a britek és a dánok is eljutottak oda, ahol a magyarok tartanak

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
Keir Starmer és Mette Frederiksen migránsok millióinak küldött kemény üzenetet.
A Guardian-ben megjelent közös véleménycikkben Mette Frederiksen dán és Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott: az európai menekültügyi rendszer „egy másik kor terméke”, és nem képes kezelni a XXI. század tömeges mobilitását. A két vezető szerint az Emberi Jogok Európai Egyezménye újraértelmezése nélkül Európa képtelen lesz egyszerre megvédeni a valódi menekülteket és fenntartani a társadalmi stabilitását.
A Politico beszámolója szerint a felhívás különös súlyt kap azt követően, hogy az Európai Unió hétfőn átfogó migrációs reformot fogadott el, amely több elemében a dán modellhez igazodik. A hagyományos pártok egész Európában a bevándorlásellenes erők erősödésével küzdenek, ezért a migráció kérdése ismét a politikai viták középpontjába került.
Frederiksen és Starmer a cikkben úgy érvel:
a mai migrációs mozgások jelentős részét már nem életveszélyből menekülők, hanem „jobb jövőt keresők” teszik ki.
Ha Európa ezt nem veszi tudomásul, azzal – szerintük – árt a valódi menekülteknek és a befogadó közösségeknek is. A két vezető hangsúlyozza: továbbra is védelmet kell nyújtani a háború és terror elől menekülőknek, de a rendszernek alkalmazkodnia kell a megváltozott valósághoz.
A Politico emlékeztet: az EU új menekültügyi csomagja lehetővé teszi
Az Egyesült Királyság hasonló szigorítást vezetett be saját rendszerében az elmúlt hónapban.
Szerdán Strasbourgban ültek össze az Európa Tanács képviselői, hogy megvitassák az Emberi Jogok Európai Egyezménye jövőjét. A szervezet vezetője, Alain Berset a Politicónak azt mondta: eljött az idő, hogy a migráció és az egyezmény kapcsolatáról szóló vitát „oda vigyék vissza, ahová való, az Európa Tanács falai közé”.
Azonban, aki bármiféle reményt fűzött volna ahhoz, hogy az európai intézmény az eddigi uniós mainstream véleményektől és állásponttól bármiben is eltérő véleményt fogalmaz majd meg a bevándorlás kapcsán, annak újfent csalódnia kellett. Az ET, ha lehet, még az eddigi hivatalos, migrációpárti vélekedéseken is túltett.
A strasbourgi miniszteri konferencia után Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa arról beszélt, hogy
a migrációt érintő döntéseket bizonyítékokra kell alapozni, a migránsok nemzetbiztonsági fenyegetésként való általános azonosítása pedig téves és kockázatos.
Bírálta azokat a menekültügyi döntéseket is, amelyek feltételezik, hogy egyes államok a migrációt destabilizáló eszközként használják.
2026 nyarától Brüsszel és a Tisza Párt tömegesen telepítené be Magyarországra az illegális bevándorlókat.
O’Flaherty
mint a legfontosabb irányelveket.
A konferencia résztvevői politikai nyilatkozat előkészítésére kérték a Miniszteri Bizottságot, amely
megerősíti az Emberi Jogok Európai Egyezménye által garantált jogok védelmét a migrációs kihívások közepette.
Továbbá egy új ajánlás kidolgozását is támogatták a migránscsempészet elleni fellépésre.
A GB News Brüsszelben készített interjút a miniszterelnök politikai igazgatójával.
Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP