Emberi Jogok Európai Egyezménye Nagy-Britannia migráció Keir Starmer Mette Frederiksen Dánia Európa Tanács bevándorlás

Nahát: tíz év késéssel a britek és a dánok is eljutottak oda, ahol a magyarok tartanak

2025. december 10. 22:33

Keir Starmer és Mette Frederiksen migránsok millióinak küldött kemény üzenetet.

2025. december 10. 22:33
null

A Guardian-ben megjelent közös véleménycikkben Mette Frederiksen dán és Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott: az európai menekültügyi rendszer „egy másik kor terméke”, és nem képes kezelni a XXI. század tömeges mobilitását. A két vezető szerint az Emberi Jogok Európai Egyezménye újraértelmezése nélkül Európa képtelen lesz egyszerre megvédeni a valódi menekülteket és fenntartani a társadalmi stabilitását.

Forrás: Jose TORRES / AFP

A Politico beszámolója szerint a felhívás különös súlyt kap azt követően, hogy az Európai Unió hétfőn átfogó migrációs reformot fogadott el, amely több elemében a dán modellhez igazodik. A hagyományos pártok egész Európában a bevándorlásellenes erők erősödésével küzdenek, ezért a migráció kérdése ismét a politikai viták középpontjába került.

Frederiksen és Starmer a cikkben úgy érvel:

a mai migrációs mozgások jelentős részét már nem életveszélyből menekülők, hanem „jobb jövőt keresők” teszik ki.

Ha Európa ezt nem veszi tudomásul, azzal – szerintük – árt a valódi menekülteknek és a befogadó közösségeknek is. A két vezető hangsúlyozza: továbbra is védelmet kell nyújtani a háború és terror elől menekülőknek, de a rendszernek alkalmazkodnia kell a megváltozott valósághoz.

A Politico emlékeztet: az EU új menekültügyi csomagja lehetővé teszi

  • a sikertelen kérelmezők gyorsabb kitoloncolását,
  • az unión kívüli feldolgozóközpontok létrehozását és
  • a külső „eltávolítási hubok” működtetését.

Az Egyesült Királyság hasonló szigorítást vezetett be saját rendszerében az elmúlt hónapban.

Minden eddiginél intenzívebb migránspártiság

Szerdán Strasbourgban ültek össze az Európa Tanács képviselői, hogy megvitassák az Emberi Jogok Európai Egyezménye jövőjét. A szervezet vezetője, Alain Berset a Politicónak azt mondta: eljött az idő, hogy a migráció és az egyezmény kapcsolatáról szóló vitát „oda vigyék vissza, ahová való, az Európa Tanács falai közé”.

Azonban, aki bármiféle reményt fűzött volna ahhoz, hogy az európai intézmény az eddigi uniós mainstream véleményektől és állásponttól bármiben is eltérő véleményt fogalmaz majd meg a bevándorlás kapcsán, annak újfent csalódnia kellett. Az ET, ha lehet, még az eddigi hivatalos, migrációpárti vélekedéseken is túltett.

A strasbourgi miniszteri konferencia után Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa arról beszélt, hogy

a migrációt érintő döntéseket bizonyítékokra kell alapozni, a migránsok nemzetbiztonsági fenyegetésként való általános azonosítása pedig téves és kockázatos.

Bírálta azokat a menekültügyi döntéseket is, amelyek feltételezik, hogy egyes államok a migrációt destabilizáló eszközként használják.

O’Flaherty

  • a visszaküldés tilalmának betartását, valamint
  • az emberi jogok egyetemességét emlegette,

mint a legfontosabb irányelveket.

A konferencia résztvevői politikai nyilatkozat előkészítésére kérték a Miniszteri Bizottságot, amely

megerősíti az Emberi Jogok Európai Egyezménye által garantált jogok védelmét a migrációs kihívások közepette.

Továbbá egy új ajánlás kidolgozását is támogatták a migránscsempészet elleni fellépésre.

***

Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kiss.istvan770
2025. december 10. 23:22
Mindkettőnek csak a szája jár, tehát hazudnak.
Válasz erre
1
0
Toma78
2025. december 10. 23:10
Most már pattoghatok basszátok meg... Sokat jártatjátok a pofátokat a migráns barátaitok ajtót mutatnak azt mehettek Allah hírével...😁👋De ide nem jöttök nyonorultak , mert van itt is bőven ilyen agyhalott libernyák szar, inkább azok is mehetnek veletek... mehettek majd afrikába támasztani a szalma kunyhó falát meg szaladgálni a hiénak elöl...👋😁
Válasz erre
2
0
No comment no cry
2025. december 10. 23:07
"a migrációt érintő döntéseket bizonyítékokra kell alapozni, a migránsok nemzetbiztonsági fenyegetésként való általános azonosítása pedig téves és kockázatos." 1. Ezt mondja a magdeburgiaknak, a lefejezett francia tanár özvegyének, etc. Nyilván azért maradnak el karácsonyi vásárok, illetve költenek csillagászati összegeket a biztosításukra, mert nincsen nemzetbiztonsági probléma 24.hu/kulfold/2025/11/04/nemetorszag-karacsonyi-vasar-terrorizmus/ index.hu/kulfold/2025/11/29/karacsonyi-vasar-biztonsag-rendorseg-terrorizmus-europa-nemetorszag-magyarorszag/ 2. A nemzetbiztonsági problémán túl probéma még az ingyenélők eltartása, illetve a kulturális, nyelvihúszmillióféleség kezelése is milyen egyszerű, mindenki mosolyogva schaffen das. vadhajtasok.hu/2025/12/08/nemet-integracios-csoda-az-iskolaban-szuloi-ertekezlet-8-nyelven
Válasz erre
2
0
RWG1
2025. december 10. 22:56
Amíg Soros Alex másképp nem rendelkezik addig az Európa Tanács semmit nem változtat az álláspontján.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!