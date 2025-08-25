Ft
Mit tegyél liberális újságíróként, ha az álmod (a patrióta kormány leváltása) csak egy nárcisztikus, önimádó emberen keresztül tűnik lehetségesnek?

2025. augusztus 25. 17:28

Bizonyítsd be, hogy nem probléma a pártstruktúra teljes hiánya, és egyáltalán nem baj, ha a reménységed egy kiállhatatlan alak!

2025. augusztus 25. 17:28
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Mit tegyél liberális újságíróként, ha az álmod (a patrióta kormány leváltása) csak egy nárcisztikus, önimádó emberen keresztül tűnik lehetségesnek?

Bizonyítsd be, hogy nem probléma a pártstruktúra teljes hiánya, és egyáltalán nem baj, ha a reménységed egy kiállhatatlan alak! Ideologizáld meg, hogy amúgy is az egyszemélyes pártok korát éljük!

»Sőt, nem is korlátozódik ez a jelenség a politikára, hiszen több szempontból is leáldozóban van a kollektívák ideje, az egyén került a középpontba az életünk számos területén« – írja a 444. Ez az állítás minimum véleményes: valójában soha nem volt még nagyobb szükség a valódi közösségekre – mint a család vagy a nemzet. 

A mi erőnk éppen a közösségből ered, mi nem vagyunk egyedül – ezért is fogunk győzni 2026-ban.”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

llnnhegyi
2025. augusztus 25. 18:44
88 egyéni képviselő győztes. Ja, bocsánat! A Fidesz-Kdnp koalíciós pártok jelöltjeire gondoltam.-:))) Kiskakas nehogy tévedésbe essen.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. augusztus 25. 18:42
Balázs! Milyen kérdés ez?
Válasz erre
1
0
Gonella
2025. augusztus 25. 17:55
mi lenne, ha a tisza az összes választókerületben egy magyar péter nevű embert indítana! láss csodát, ez az abszurd lehetőség is felmerült a tiszában! tiszta mátrix
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. augusztus 25. 17:53
A bolsilibkány ügynökszarok ezt már rég bebizonyították a szektájuknak: a győzelembe vetett hit márpedig helyettesíti az összes említett hiányosságot. Hehehe
Válasz erre
1
0
