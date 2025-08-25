„Mit tegyél liberális újságíróként, ha az álmod (a patrióta kormány leváltása) csak egy nárcisztikus, önimádó emberen keresztül tűnik lehetségesnek?

Bizonyítsd be, hogy nem probléma a pártstruktúra teljes hiánya, és egyáltalán nem baj, ha a reménységed egy kiállhatatlan alak! Ideologizáld meg, hogy amúgy is az egyszemélyes pártok korát éljük!

»Sőt, nem is korlátozódik ez a jelenség a politikára, hiszen több szempontból is leáldozóban van a kollektívák ideje, az egyén került a középpontba az életünk számos területén« – írja a 444. Ez az állítás minimum véleményes: valójában soha nem volt még nagyobb szükség a valódi közösségekre – mint a család vagy a nemzet.

A mi erőnk éppen a közösségből ered, mi nem vagyunk egyedül – ezért is fogunk győzni 2026-ban.”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala