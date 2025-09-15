Forr a levegő, valamire készül Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

Ezt nem teszik ki az ablakba a Charlie Kirk halálán gúnyolódó liberálisok: kiderült, hogy transznemű partnerrel élt együtt a feltételezett merénylő
A három ország a Dzsedzsu sziget térségében tart többnapos hadgyakorlatot, amely a védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját mutatja be.
Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok Dél-Koreában hétfőn, cél a hadműveleti képességek összehangolása a három ország között a levegőben, vízben és a kibertérben – jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium.
A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel
a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja”.
Kim Dzsongün észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország „konfrontatív” hozzáállását mutatja Phenjanhoz. A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.
