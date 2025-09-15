Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
térség hadgyakorlat Japán rakéta Korea Egyesült Államok

Forr a levegő, valamire készül Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

2025. szeptember 15. 07:44

A három ország a Dzsedzsu sziget térségében tart többnapos hadgyakorlatot, amely a védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját mutatja be.

2025. szeptember 15. 07:44
null

Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok Dél-Koreában hétfőn, cél a hadműveleti képességek összehangolása a három ország között a levegőben, vízben és a kibertérben – jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium. 

A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel

a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja”.

Kim Dzsongün észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország „konfrontatív” hozzáállását mutatja Phenjanhoz. A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.

(MTI)

Nyitókép: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. szeptember 15. 08:08
Borítékolható volt, hogy a nagy kínai bemutató után vmit produkálnak a két "keleti" gyarmattal. Jó lesz, ha Trump a FED mellett a katonaságot is átvilágítja, mert a hadiipari komplexum rendelkezik saját haderővel a hadseregen belül. Ez tény, amelyet az un. visszaszerzési csapatok léte, akciói igazolnak. Ők szinte lenyomozhatatlanok, a jog és a kormányzat felett állnak, és persze alig tud róluk valamit bárki is. (lsd.: Kongresszusi meghallgatások UFO-ügyben)
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. szeptember 15. 07:56
az ukrán fronton elárulták mire képes az É-kolerai éhenkórász brigád.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 15. 07:47
Győzz meg, hogy nincs igazam.(†) A Kim dinasztia végére.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!