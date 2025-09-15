Ezt nem teszik ki az ablakba a Charlie Kirk halálán gúnyolódó liberálisok: kiderült, hogy transznemű partnerrel élt együtt a feltételezett merénylő

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson egy magát transzneműnek valló partnerrel élt együtt Saint George városában. A nyomozók szerint ez a körülmény a lehetséges indítékra is utalhat, miközben a vizsgálat tovább folyik – írta meg a The Blaze.

Sajtóhírek szerint a két ember romantikus kapcsolatban állt, erről elsőként a Fox News Digital számolt be. Robinson lakótársa biológiailag férfi, aki állítása szerint éppen „a nővé válás folyamatában” van. Az FBI közölte, hogy a lakótárs a nyomozással teljes mértékben együttműködik, és hogy állítólag nem tudott Robinson tervéről. A merénylet miatt egyelőre nem gyanúsították meg bűnrészességgel. Az Axios szerint a nyomozók eredetileg nem akarták nyilvánosságra hozni a lakótárs nemi identitását, mivel együttműködött a hatóságokkal.

Egy forrás szerint a lakótárs döbbenten értesült a merényletről, és átadta a nyomozóknak Robinsonnal folytatott üzeneteit.

Spencer Cox, Utah republikánus kormányzója megerősítette, hogy Robinson lakótársa transzneműként azonosította magát, és úgy vélte, ez az információ segítheti a nyomozókat az indíték feltárásában. Ugyanakkor hozzátette, hogy Robinson pontos indítéka továbbra sem tisztázott.

íNyitókép: Patrick T. Fallon / AFP