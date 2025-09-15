Ft
indíték Charlie Kirk Saint George Tyler Robinson körülmény transznemű vizsgálat

Ezt nem teszik ki az ablakba a Charlie Kirk halálán gúnyolódó liberálisok: kiderült, hogy transznemű partnerrel élt együtt a feltételezett merénylő

2025. szeptember 15. 06:35

A nyomozók szerint ez a körülmény a lehetséges indítékra is utalhat.

2025. szeptember 15. 06:35
null

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinson egy magát transzneműnek valló partnerrel élt együtt Saint George városában. A nyomozók szerint ez a körülmény a lehetséges indítékra is utalhat, miközben a vizsgálat tovább folyik – írta meg a The Blaze.

Sajtóhírek szerint a két ember romantikus kapcsolatban állt, erről elsőként a Fox News Digital számolt be. Robinson lakótársa biológiailag férfi, aki állítása szerint éppen „a nővé válás folyamatában” van. Az FBI közölte, hogy a lakótárs a nyomozással teljes mértékben együttműködik, és hogy állítólag nem tudott Robinson tervéről. A merénylet miatt egyelőre nem gyanúsították meg bűnrészességgel. Az Axios szerint a nyomozók eredetileg nem akarták nyilvánosságra hozni a lakótárs nemi identitását, mivel együttműködött a hatóságokkal. 

Egy forrás szerint a lakótárs döbbenten értesült a merényletről, és átadta a nyomozóknak Robinsonnal folytatott üzeneteit.

Spencer Cox, Utah republikánus kormányzója megerősítette, hogy Robinson lakótársa transzneműként azonosította magát, és úgy vélte, ez az információ segítheti a nyomozókat az indíték feltárásában. Ugyanakkor hozzátette, hogy Robinson pontos indítéka továbbra sem tisztázott.

íNyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

***

survivor
•••
2025. szeptember 15. 08:35 Szerkesztve
Nem baj: bukjon meg Trump, ő az UTOLSÓ fék. Utána az Ovekill jön. Rajta !
Válasz erre
0
0
Dorset Naga
2025. szeptember 15. 08:34
Szóval buzi. Valami transzival súlyosbítva.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 15. 08:32
Holokauszt TAGADÓ ? NEM: relativizáló. Es igen: a nagyobb rossz Sztálin volt. A legnagyobb Mao. Hitler " CSAK" dobogós... A HolodoMORban 9 + M ukran halt meg. 9>6. Adolf bronzermes.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 15. 08:32
Nem árt valamit tudni a mormonizmusról. Mi a mormonizmus? A válasz a wikipedia szerint: "A mozgalom a kereszténységen alapul és ők keresztényeknek tartják magukat. Azonban mivel erősen eltérnek a kereszténység főáramlatától,[3] sajátos teológiai meggyőződésük miatt más egyházak képviselői gyakran nem keresztényeknek tekintik őket" Érdemes ezt figyelembe venni Európában, Magyarországon, hogy erreféle a mormonizmust NEM keresztény közösségnek tartják. A kommentekben olvasható fehér, hetero, fasiszta, és főleg a kereszténység ellene hergelés kontraproduktív.... Amúgy pedig jobb lenne, ha mindenki magába nézne. Mekkora tragédia ez az áldozat családjának, lánykáinak, a vélelmezett gyilkos családjának, az éppen "nővé váló / herélésre váró" férfi-nőnek... Lám-lám, idevezet ez a szörnyű hergelés.
Válasz erre
0
0
