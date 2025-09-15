Ft
Most is Charlie vagyok?

2025. szeptember 15. 06:00

Ha Charlie Kirk szélsőséges volt, akkor micsoda az, aki színpadon gyilkosságot imitál?

2025. szeptember 15. 06:00
Halkó Petra
Halkó Petra
„Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, a Turning Point USA társalapítóját és vezérigazgatóját szerdán, az Utah Valley University campusán hidegvérrel lelőtték. A lövés a nyakán érte, sérülésébe belehalt; feleségét és két gyermeküket hagyta hátra. A baloldali és liberális közösség egy része ünnepli a merényletet, másik része halálában is gyalázva »szélsőjobboldaliként« emlékszik meg személyéről.

Csakhogy nem Charlie Kirk személyéről van szó. Charlie Kirkkel lehetett egyetérteni vagy sem. De mondjuk ki, a sokat áhított vitákat csak eltérő véleménnyel rendelkező és csak élő emberrel lehet lefolytatni. Charlie Kirk esete pedig felvet néhány kérdést.

Ha Charlie Kirk szélsőséges volt, akkor micsoda az, aki színpadon gyilkosságot imitál? Ha Charlie Kirk szélsőséges volt, akkor micsoda az, aki embertársai egészségét, hova tovább életét veszélyeztetve füstbombát gyújt az Országházban? Ha Charlie Kirk szélsőséges volt, akkor micsoda az, aki újságírókat vegzál? Végső soron micsoda az, aki lelőtte Charlie Kirk-öt?

»Szabad művész.« »A véleménynyilvánítás tárgyiasult formája.« »Bárány.« »Felszabadító.« Gyűjtőnevükön: morális nihilisták. Ám nem a semmiből született meg az az ideológiai közeg, ahol veszélyesebb egy rajzolt béka, mint egy mikrofon mögül harsogott kivégzésfantázia.

»A humor a szélsőséges mozgalmak központi fegyverévé vált a nyílt társadalmak aláásásában és az erőszak küszöbének csökkentésében. [...] Az eredmény egy nihilista humorfajta, amely etnikai és szexuális kisebbségek ellen irányul, és amelyről úgy vélik, hogy erőszakos fantáziákat – végső soron pedig tetteket – inspirál.«”

La Piovra
2025. szeptember 15. 08:35
Marxista ideológia! Ha a veled egyet nem értőt, nem tudod meggyőzni, öld meg. Persze ezzel nem győzöd meg a másképp gondolkodókat, de legalább megfélemlíted és elhallgattatod. Így máris úgy tűnik, mintha többségben lennénk. Ugye Petike, Majkesz, Aranyosi, Krubikus, Tokahontas,stb.?
patikus-3
2025. szeptember 15. 08:31
Íme a gátlástalan zsidó munkastílus, mar az ókorban is, ahogy Ahriman parancsait követik az emberéletek kaszabolásában. 21Amikor Józsue és egész Izrael népe látta, hogy a lesben állók elfoglalták a várost és a városból füst száll az égre, visszafordultak, és megtámadták az aiakat. 22A többiek kivonultak a városból, velük szemben, úgy, hogy az aiak Izrael fiai közé ékelődtek: egyikük egyfelől, másikuk másfelől. 23Addig kaszabolták őket, míg nem maradt közülük senki, aki túlélte volna vagy elmenekülhetett. Józsue 8
patikus-3
2025. szeptember 15. 08:19
Jajdejónekünkpatikus-3 Kedves patikus-3! Hiába van a poszt szépen becsomagolva, ez bizony egy zsidógyűlölő poszt. Az az örökkévaló személy, akit Jézusként ismertünk meg később, előbb Ábrahámnak és utódainak ígérte "Kánaán" földjét. Mózesnek megerősítette, és a föld birtokbavételekor egyenesen azt parancsolta a zsidóknak, hogy irtsák ki az ott lakókat a bűneik miatt. Nem tudom, úgy mégis, egy poszt hogy gyűlölhet? Te tudol ilyet? De kettőnk közül valaki biztos nagyon buta, legalábbis semmi köze nincsen Jézushoz. Ha lenne, értené az Igét. Jézus maga a testté lett Ige, Isten kiejtett Szava. Az pedig, aki azt parancsolta a zsidóknak, hogy irtsák ki az ott lakókat, az nem Jézus volt, hanem Ahriman, magyarul a Sátán, akit a tanulatlan zsidó mágusok összekevertek Jézus Krisztussal. Nem sokat értel Istenhez, az egyből látszik.
nogradi
2025. szeptember 15. 07:46
llnnhegyi 2025. szeptember 15. 07:41 Charlie Kirk egy klasszikus nemes ember volt. Jó ispán lehetett vona Nerniában.
