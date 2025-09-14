Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk Dr Hoppál Péter George Floyd

Látványos az eltérés: íme, a Charlie Kirk, illetve George Floyd halálára adott reakció közötti különbség (VIDEÓ)

2025. szeptember 14. 21:06

Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő egy tanulságos videót osztott meg közösségi oldalán.

2025. szeptember 14. 21:06
null

„A különbség égbekiáltó...” – olvasható Dr. Hoppál Péter, a Fidesz országgyűlési képviselőjének egyik legújabb bejegyzésében, amely videófelvételek összehasonlításával mutat rá, mekkora a különbség a Charlie Kirk halála utáni méltó megemlékezések és George Floyd 2020-as halála utáni utcai tüntetések és rongálások között.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételek látványosan mutatják meg a differenciát az Egyesült Államokban a békés megemlékezés, illetve az alsó videón látható utcai zavargások párhuzamba állításával. 

Ahogy a képviselő rámutat, szembetűnően nagy a különbség a két eset között.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Craig Lassig

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bicsike
•••
2025. szeptember 14. 22:28 Szerkesztve
Ez a különbség az állatok és az emberek közt. Az állat nem gondolkodik csak cselekszik. Az ember meg előbb gondolkodik aztán cselekszik.
Válasz erre
2
0
catalina11
2025. szeptember 14. 21:55
Látványos az eltérés: íme, a Charlie Kirk, illetve George Floyd halálára adott reakció közötti különbség (VIDEÓ)" a különbség oka, a libsi jellemtelenség.
Válasz erre
7
0
survivor
•••
2025. szeptember 14. 21:40 Szerkesztve
Az anarchia MINDIG önkorlatozó. Az ember biztonsagra stabilitasra, nyugalomra,békére vágyik. A forradalmak által felemelt proli csürhe söpredek mindig ugyanoda jut vissza. 1789 1917 Mindig lesz új elit, es abban ők nem lesznek benne.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!