Látványos az eltérés: íme, a Charlie Kirk, illetve George Floyd halálára adott reakció közötti különbség (VIDEÓ)

A magyar keresztényeknek is üzent valami fontosat Charlie Kirk halála

Túlságosan könnyű megülni a langyos vízben, és elhinni, hogy sosem jöhet olyan új medencemester, aki lassan felforralja a vizet. Pedig jöhet, és látjuk, hogy itt van a kapuban. Giró-Szász Áron írása.