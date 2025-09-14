Fokozott biztonsági készültség Olaszországban – reagált a belügyminiszter a Kirk-gyilkosságra

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter körlevélben utasította a területi hatóságokat irányító prefektúrákat és idegenrendészetet a biztonsági intézkedések szigorítására, elsősorban a kormányzati és a közélet képviselőinek személyes védelme terén.

A belügyminiszter a személyi testőrök és a biztonsági járművek számának növelését kérte mindenekelőtt Rómában és Milánóban, ahol a főbb állami intézmények működnek.

Piantedosi szerint:

a közhangulat romlása tapasztalható, annak ellenére, hogy nincsen egyértelmű jel, amely küszöbön álló terrorcselekményre vagy felforgató akcióra utalna. Utóbbiak végrehajtása azonban nem kizárt radikalizált magányos elkövetők részéről, ha iszlamista terrorizmusról van szó, vagy azok részéről, akik emelni akarják a belpolitikai feszültség szintjét”.

A belügyminiszter kiemelte Charlie Kirk meggyilkolásának utánzásával kapcsolatos veszélyt, hangoztatva, hogy aggodalmat keltenek a közösségi felületeken a konzervatív aktivista halálát éltető üzenetek, amelyek a szélsőbaloldalhoz tartozóktól érkeztek.