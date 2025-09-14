Fokozott biztonsági készültség Olaszországban – reagált a belügyminiszter a Kirk-gyilkosságra

Charlie Kirk-gyilkosság: kőkemény kritikák kereszttüzébe került az FBI igazgatója
Trump bizalma a Szövetségi Nyomozóiroda hibái ellenére is töretlennek látszik.
Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter körlevélben értesítette a területi hatóságokat irányító prefektúrákat és idegenrendészetet a biztonsági szigorításokról.
Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter körlevélben utasította a területi hatóságokat irányító prefektúrákat és idegenrendészetet a biztonsági intézkedések szigorítására, elsősorban a kormányzati és a közélet képviselőinek személyes védelme terén.
A belügyminiszter a személyi testőrök és a biztonsági járművek számának növelését kérte mindenekelőtt Rómában és Milánóban, ahol a főbb állami intézmények működnek.
Piantedosi szerint:
a közhangulat romlása tapasztalható, annak ellenére, hogy nincsen egyértelmű jel, amely küszöbön álló terrorcselekményre vagy felforgató akcióra utalna. Utóbbiak végrehajtása azonban nem kizárt radikalizált magányos elkövetők részéről, ha iszlamista terrorizmusról van szó, vagy azok részéről, akik emelni akarják a belpolitikai feszültség szintjét”.
A belügyminiszter kiemelte Charlie Kirk meggyilkolásának utánzásával kapcsolatos veszélyt, hangoztatva, hogy aggodalmat keltenek a közösségi felületeken a konzervatív aktivista halálát éltető üzenetek, amelyek a szélsőbaloldalhoz tartozóktól érkeztek.
Matteo Piantedosi úgy vélte, a Kirk-gyilkosság a „szélsőséges hangok” felerősödéséhez vezetett, majd emlékeztetett a jelenlegi kampányidőszakra, amely a szeptember utolsó hétvégéjén több olasz tartományban kezdődő helyi választásokat előzi meg.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco