Mészárlás Hollywoodban: az elismert rendezővel a saját fia végzett

Több forrás is megerősítette a People magazinnak, hogy fiuk, Nick gyilkolta meg Rob Reinert és feleségét, Michele Singert. A magazin szerint december 14-én körülbelül délután fél négykor riasztották a Los Angeles-i tűzoltóságot egy otthonhoz. A helyszínre érkezve egy 78 éves férfit és egy 68 éves nőt találtak holtan. Források megerősítették, hogy az áldozatok Rob és Michele voltak.

Rob Reiner kétszeres Emmy-díjas amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró, filmproducer, humorista volt. Színészként az All in the Family című vígjátéksorozattal lett ismert, emellett szerepelt például a Szerelem hullámhosszán és A Wall Street farkasa című filmekben is.