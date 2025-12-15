Mészárlás Hollywoodban: az elismert rendezővel a saját fia végzett

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Az elkövető korábban súlyos drogfüggőséggel küzdött.
Több forrás is megerősítette a People magazinnak, hogy fiuk, Nick gyilkolta meg Rob Reinert és feleségét, Michele Singert. A magazin szerint december 14-én körülbelül délután fél négykor riasztották a Los Angeles-i tűzoltóságot egy otthonhoz. A helyszínre érkezve egy 78 éves férfit és egy 68 éves nőt találtak holtan. Források megerősítették, hogy az áldozatok Rob és Michele voltak.
Rob Reiner kétszeres Emmy-díjas amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró, filmproducer, humorista volt. Színészként az All in the Family című vígjátéksorozattal lett ismert, emellett szerepelt például a Szerelem hullámhosszán és A Wall Street farkasa című filmekben is.
Rendezőként többek között A herceg menyasszonya, a Harry és Sally, az Egy becsületbeli ügy, a Tortúra, az Állj mellém! és a Bakancslista kötődik a nevéhez.
Rob és Michele a Harry és Sally forgatása során találkoztak, a pár 1989-ben házasodott össze, és három gyermeket neveltek fel.
A mostani gyilkossal, Nickkel a People 2016-ban készített interjút. Akkor Nick őszintén beszélt évekig tartó drogfüggőségéről. Elmondta, hogy körülbelül 15 éves kora óta járt elvonókúrákra, de ahogy függősége súlyosbodott, egyre távolabb sodródott a családjától, és jelentős időszakokat töltött hajléktalanként több államban is. De úgy tűnt, hogy sikerült egyenesbe hoznia az életét. „Most már nagyon régóta itthon vagyok, és valahogy újra hozzászoktam ahhoz, hogy Los Angelesben legyek, és a családom közelében” – mondta Nick akkor a magazinnak.
Nyitókép forrása: Michael Tran / AFP
