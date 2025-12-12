Széles mosollyal állt bíróság elé Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Tyler Robinson, a 22 éves amerikai férfi, akit azzal vádolnak, hogy lelőtte a konzervatív politikai aktivistát, Charlie Kirket, csütörtökön először jelent meg személyesen egy utahi bíróságon a letartóztatása óta – közölte a CNN. Robinsont – aki a meghallgatás előtt mosolyogva társalgott védőivel – gyilkossággal, lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekkel, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásával, hamis tanúzással és gyermek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekménnyel vádolják. Egyelőre nem vallott a vádakkal kapcsolatban. A háromnapos előzetes meghallgatása később, 2026. május 18-án kezdődik.

Charlie Kirk, a Turning Point USA mozgalom 31 éves társalapítója konzervatív nézeteiről és arról volt ismert, hogy hajlandó volt vitatkozni liberális ellenfeleivel,

ezzel több millió követőt szerezve. Szeptember 10-én halálos lövés érte, miközben a Utah Valley Egyetem szabadtéri rendezvényén beszélt, az „Amerikai visszatérés” című egyetemi körútja részeként.