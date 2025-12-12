Széles mosollyal állt bíróság elé Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset
Elképesztő fölényben az Osztrák Szabadságpárt.
A 22 éves férfira halálbüntetést kértek az ügyészek.
Tyler Robinson, a 22 éves amerikai férfi, akit azzal vádolnak, hogy lelőtte a konzervatív politikai aktivistát, Charlie Kirket, csütörtökön először jelent meg személyesen egy utahi bíróságon a letartóztatása óta – közölte a CNN. Robinsont – aki a meghallgatás előtt mosolyogva társalgott védőivel – gyilkossággal, lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekkel, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásával, hamis tanúzással és gyermek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekménnyel vádolják. Egyelőre nem vallott a vádakkal kapcsolatban. A háromnapos előzetes meghallgatása később, 2026. május 18-án kezdődik.
Charlie Kirk, a Turning Point USA mozgalom 31 éves társalapítója konzervatív nézeteiről és arról volt ismert, hogy hajlandó volt vitatkozni liberális ellenfeleivel,
ezzel több millió követőt szerezve. Szeptember 10-én halálos lövés érte, miközben a Utah Valley Egyetem szabadtéri rendezvényén beszélt, az „Amerikai visszatérés” című egyetemi körútja részeként.
A helyszínen lévő nyomozók azt gyanították, hogy a halálos lövést egy közeli tetőn lévő mesterlövész adta le, a rendőrség pedig hamarosan közzétett egy fényképet a gyanúsítottról a biztonsági kamerák felvételéről, és a nyilvánosság segítségét kérte az azonosításában.
Robinson másnap szüleivel a Washington megyei seriffhivatalba ment feladni magát.
A szülők felismerték fiukat a biztonsági kamerák felvételéről. Robinson a hírek szerint beismerte a gyilkosságot lakótársának és romantikus partnerének, „egy biológiai férfinak, aki nemet váltott”.
Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk azt szorgalmazza, hogy a per nyilvános legyen, részben azért, hogy csökkentse az általa összeesküvés-elméleteknek nevezett eseményeket a férfi halálával kapcsolatban. „Megérdemeljük, hogy kamerák legyenek ott” – mondta a Fox Newsnak a múlt hónapban. „Miért ne legyünk átláthatóak?”
Az ügyészek azt mondták, hogy halálbüntetést fognak kérni az ügyében.
Fotó: AFP