Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
charlie kirk gyilkosság Egyesült Államok

Széles mosollyal állt bíróság elé Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

2025. december 12. 12:40

A 22 éves férfira halálbüntetést kértek az ügyészek.

2025. december 12. 12:40
Charlie Kirk merénylője, Tyler Robinson

Tyler Robinson, a 22 éves amerikai férfi, akit azzal vádolnak, hogy lelőtte a konzervatív politikai aktivistát, Charlie Kirket, csütörtökön először jelent meg személyesen egy utahi bíróságon a letartóztatása óta – közölte a CNN. Robinsont – aki a meghallgatás előtt mosolyogva társalgott védőivel – gyilkossággal, lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekkel, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásával, hamis tanúzással és gyermek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekménnyel vádolják. Egyelőre nem vallott a vádakkal kapcsolatban. A háromnapos előzetes meghallgatása később, 2026. május 18-án kezdődik.

Charlie Kirk, a Turning Point USA mozgalom 31 éves társalapítója konzervatív nézeteiről és arról volt ismert, hogy hajlandó volt vitatkozni liberális ellenfeleivel, 

ezzel több millió követőt szerezve. Szeptember 10-én halálos lövés érte, miközben a Utah Valley Egyetem szabadtéri rendezvényén beszélt, az „Amerikai visszatérés” című egyetemi körútja részeként.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A helyszínen lévő nyomozók azt gyanították, hogy a halálos lövést egy közeli tetőn lévő mesterlövész adta le, a rendőrség pedig hamarosan közzétett egy fényképet a gyanúsítottról a biztonsági kamerák felvételéről, és a nyilvánosság segítségét kérte az azonosításában.

Robinson másnap szüleivel a Washington megyei seriffhivatalba ment feladni magát. 

A szülők felismerték fiukat a biztonsági kamerák felvételéről. Robinson a hírek szerint beismerte a gyilkosságot lakótársának és romantikus partnerének, „egy biológiai férfinak, aki nemet váltott”.

Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk azt szorgalmazza, hogy a per nyilvános legyen, részben azért, hogy csökkentse az általa összeesküvés-elméleteknek nevezett eseményeket a férfi halálával kapcsolatban. „Megérdemeljük, hogy kamerák legyenek ott” – mondta a Fox Newsnak a múlt hónapban. „Miért ne legyünk átláthatóak?”

Az ügyészek azt mondták, hogy halálbüntetést fognak kérni az ügyében.

 

Fotó: AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. december 12. 14:39
"mosolyogva társalgott védőivel" Velük se társalogjon, lője le őket is oszt jónapot..
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2025. december 12. 14:06
A villamos székre már nem fog mosolyogni...............................
Válasz erre
2
0
regi-nyarakon21
2025. december 12. 13:56
Legyen nyilvános a tárgyalás, különben ezek úgy hajlítgatják a valóságot, ahogy nekik éppen tetszik
Válasz erre
1
0
nedudgi
2025. december 12. 13:30
Mivel feladta magát, az életfogytiglan talán megfelelőbb büntetés lenne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!