Charlie Kirk-gyilkosság: kőkemény kritikák kereszttüzébe került az FBI igazgatója

Az ügy kezelésének módja az FBI munkatársainak körében is visszatetszést keltett. Patel kijelentéseit sokan úgy értelmezték, hogy az igazgató saját sikerének tüntette fel a nyomozás eredményeit, és sérelmezték, hogy nem a terepen dolgozó ügynökök részesültek dicséretben.

Mások azt ironikusnak nevezték, hogy az igazgató köszönetet mondott az FBI támogató személyzetének is, miközben hivatalba lépését követően épp az ő létszámukat csökkentette drasztikusan.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Patel egy belső videóértekezleten trágár szavakkal rontott rá az ügynökökre, amiért szerinte nem tájékoztatták időben a fejleményekről. Nem csoda, hogy az igazgató felfokozott lelkiállapotban volt, hiszen ez volt az első fajsúlyosabb ügy, amelyben bizonyítania kellett, és a jobboldali táborban is bőven akadtak olyanok, akik szerint leszerepelt.