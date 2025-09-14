Ft
Fehér Ház fbi charlie kirk Kash Patel gyilkosság merénylet Donald Trump Egyesült Államok

Charlie Kirk-gyilkosság: kőkemény kritikák kereszttüzébe került az FBI igazgatója

2025. szeptember 14. 08:43

Trump bizalma a Szövetségi Nyomozóiroda hibái ellenére is töretlennek látszik.

2025. szeptember 14. 08:43
null

A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója, Kash Patel pénteken Utahban jelentette be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a Charlie Kirk konzervatív influenszer meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robertsont.

Ez történik, amikor a jó rendőröket hagyják dolgozni”

– nyilatkozta a szervezet vezetője, miközben dicsérte az FBI és a helyi hatóságok együttműködését. Ám a CNN szerint a nyilvános önfényezés és a korábbi kommunikációs bakik heves vitákat váltottak ki az Egyesült Államokban.

Elhamarkodott közlés és visszakozás

Patel legnagyobb hibáját alig néhány órával a gyilkosság után követte el:

közösségi médiás bejegyzésében azt írta, hogy „őrizetben van” a gyanúsított.

Néhány perccel később azonban Utah állami tisztviselői közölték, hogy a tettes továbbra is szökésben van, egyértelműen cáfolva ezzel az FBI vezetőjét.

Patel végül szégyenszemre kénytelen volt törölni posztját, miután kiderült, hogy csak egy tanúkihallgatásról volt szó. Ez bennfentes források szerint „elfogadhatatlan” baklövés volt, amely feszültséget szült a Fehér Házban is.

Belső törésvonalak

Az ügy kezelésének módja az FBI munkatársainak körében is visszatetszést keltett. Patel kijelentéseit sokan úgy értelmezték, hogy az igazgató saját sikerének tüntette fel a nyomozás eredményeit, és sérelmezték, hogy nem a terepen dolgozó ügynökök részesültek dicséretben.

Mások azt ironikusnak nevezték, hogy az igazgató köszönetet mondott az FBI támogató személyzetének is, miközben hivatalba lépését követően épp az ő létszámukat csökkentette drasztikusan.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Patel egy belső videóértekezleten trágár szavakkal rontott rá az ügynökökre, amiért szerinte nem tájékoztatták időben a fejleményekről. Nem csoda, hogy az igazgató felfokozott lelkiállapotban volt, hiszen ez volt az első fajsúlyosabb ügy, amelyben bizonyítania kellett, és a jobboldali táborban is bőven akadtak olyanok, akik szerint leszerepelt.

Konzervatív kritikák és politikai viták

Patel kinevezését kezdettől vitatták a baloldalon, hiszen a Trump-adminisztráció lojalistájaként került pozícióba. Most azonban a konzervatívok között is felütötték fejüket a kétségek a személyét illetően.

Christopher Rufo jobboldali véleményformáló arra figyelmeztetett:

Itt az ideje felmérni, hogy valóban Kash Patel-e a megfelelő ember az FBI élére.”

Erick Erickson konzervatív megmondóember szerint is „aggasztó” az FBI helyzete.

Mindeközben a Trump-kormányzat és a Fehér Ház nyilvánosan kiáll Patel mellett. A kommunikációs igazgató, Steven Cheung úgy fogalmazott:

aki Patel elszántságát megkérdőjelezi, az „egy rendkívül szomorú pillanatot használ ki politikai játszmákra”.

Donald Trump amerikai elnök szombaton vette védelmébe az igazgatót:

Nagyon büszke vagyok az FBI-ra. Kash és mindenki más nagyszerű munkát végzett.”

Ballépések sorozata

A nyomozást több apró, de fontos késlekedés is jellemezte. A kritikusok szerint

túl sok idő telt el, mire a hatóságok nyilvánosságra hozták a gyanúsított fényképét, pedig ez hozta el a döntő áttörést az ügyben.

Robertson édesapja ez alapján ismerte fel fiát, így került sor a letartóztatásra.

A cikk szerint az FBI a gyilkosságnál használt fegyvert is késve adta át az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatalnak (ATF) a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez, miközben az első hírek arról szóltak, hogy a lőszereken transznemű vagy antifasiszta üzenetek voltak bevésve. Később kiderült:

ezek a feltételezések alaptalanok voltak, és inkább videojátékokra utaló jeleket találtak.

Töretlen bizalom

Patel szóvivője, Erica Knight a következőképpen reagált az igazgatót ért támadásokra:

Az elmúlt napokban nem az alaptalan kritikák vagy a kisstílű feltételezések számítottak, hanem az igazság keresése. Azé az igazságé, amelyet megígértünk, és amelyet szolgáltattunk is.”

Az FBI szerint a gyors elfogás más, nagy horderejű ügyekhez képest valóban kiemelkedő eredmény.

Bár Patel stílusa és kommunikációja sok vitát váltott ki, egyelőre nincs jele annak, hogy pozíciója veszélybe került volna. Úgy tűnik, a Fehér Ház továbbra is teljes mellszélességgel az igazgató mellett áll.

***

Fotó: Jim WATSON / AFP

