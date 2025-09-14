A magyar keresztényeknek is üzent valami fontosat Charlie Kirk halála

Charlie Kirk életének gazdaságát az mutatja, hogy a halála mindenkinek üzent. Üzent a keresztényeknek, hogy legyenek hűek Isten igazságához, és ne bújjanak egy hamis szeretet látszata mögé csak azért, mert félnek.

A konzervatívoknak azt üzeni, hogy bár a kereszténység gyümölcseiben élet van, nem elég azokat fogyasztani és gardírozni: a fa részévé kell válni, ha valóban élni akarsz.

A baloldali liberálisoknak pedig azt üzeni, hogy nem a keresztény konzervatívok a serdülő fasiszták, hiszen nem ők lehetetlenítik el alkotmányosan vagy mészárolják le a politikai ellenfeleiket.

Charlie Kirk ezeket az axiómákat természetesen értette, így legalább annyira fontosnak tartotta (ha nem fontosabbnak) a kultúrát, mint a politikát. Ne felejtsük el, hogy nem semleges vagy véletlenszerű, minden üzenetet nélkülöző helyen szervezte a valóban politikai természetű mozgalmát, hanem az egyetemeken! Bátran és korrekten mérte össze mindenkivel az érveit egy olyan egyetemi közegben, ahol fehér bőrű keresztényként a progresszív kasztrendszer legalján kell teljesítened, és mindennap bocsánatkérést várnak tőled a hitedért, ami szerintük kirekesztő, és a bőröd színéért, amit szerintük vér mocskol be. Kirk mégsem erőszakot alkalmazott, hanem párbeszédre hívott, így kereste az igazságot.