09. 14.
vasárnap
Charlie Kirk kasztrendszer halál kereszténység

A magyar keresztényeknek is üzent valami fontosat Charlie Kirk halála

2025. szeptember 14. 08:13

Túlságosan könnyű megülni a langyos vízben, és elhinni, hogy sosem jöhet olyan új medencemester, aki szépen lassan felforralja a vizet. Pedig jöhet, és látjuk is, hogy itt van a kapuban.

2025. szeptember 14. 08:13
Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista, aki merénylet áldozata lett 2025. szeptember 10-én
Giró-Szász Áron
Giró-Szász Áron

Charlie Kirk életének gazdaságát az mutatja, hogy a halála mindenkinek üzent. Üzent a keresztényeknek, hogy legyenek hűek Isten igazságához, és ne bújjanak egy hamis szeretet látszata mögé csak azért, mert félnek.

A konzervatívoknak azt üzeni, hogy bár a kereszténység gyümölcseiben élet van, nem elég azokat fogyasztani és gardírozni: a fa részévé kell válni, ha valóban élni akarsz.

A baloldali liberálisoknak pedig azt üzeni, hogy nem a keresztény konzervatívok a serdülő fasiszták, hiszen nem ők lehetetlenítik el alkotmányosan vagy mészárolják le a politikai ellenfeleiket. 

Charlie Kirk ezeket az axiómákat természetesen értette, így legalább annyira fontosnak tartotta (ha nem fontosabbnak) a kultúrát, mint a politikát. Ne felejtsük el, hogy nem semleges vagy véletlenszerű, minden üzenetet nélkülöző helyen szervezte a valóban politikai természetű mozgalmát, hanem az egyetemeken! Bátran és korrekten mérte össze mindenkivel az érveit egy olyan egyetemi közegben, ahol fehér bőrű keresztényként a progresszív kasztrendszer legalján kell teljesítened, és mindennap bocsánatkérést várnak tőled a hitedért, ami szerintük kirekesztő, és a bőröd színéért, amit szerintük vér mocskol be. Kirk mégsem erőszakot alkalmazott, hanem párbeszédre hívott, így kereste az igazságot.

Valóban: nem kompromisszumot keresett, ahogy a telexes Tóth Gergely számonkérte rajta a minap, hanem igazságot, mert hitt a létezésében, és meg is találta Jézus Krisztusban (Jn 14:6).

Beszédes megjelenése ez a szekuláris korszellemnek, ami tagadja az emberen túl létező, objektív igazság létét. Ilyenkor valóban marad a kompromisszumkeresés és az érdekek, nem pedig értékek összecsiszolása, amiből létrejön az a hedonista műanyag világ, amely egyre nagyobb méreteket ölt. 

Éppen ezért hihetetlenül bátorító, hogy Amerikában egy új, keresztény, értékelvű generáció teljesedik ki előttünk, még akkor is, ha most óriási veszteséget szenvedtek. 

Csodálatos látni, hogy a Charlie Kirk körébe tartozó konzervatív véleményvezérek nagy része élő hitű keresztény.

Nem érdek-, hanem értékalapúak, mégsem buták (Mt 10:16). Igaz, nem elég okosnak lenni. Az az utolsó napon nem ment meg. Persze ha nem lesz feltámadás, akkor Charlie Kirk élete és halála egy borzalmasan értelmetlen tragédia, és ennyi. Ha Jézus nem támadt fel, mi sem fogunk, és akkor az egész keresztény hitünk üres (1Kor 15:14). Ha viszont lesz halottak feltámadása, márpedig lesz, akkor mindenki egyedül fog megállni a Teremtő előtt. És vagy állva marad, vagy alázuhan. „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Vagy milyen váltságáért adhatja az ember az ő lelkét?” (Mt 16:26). Charlie Kirk úgy volt sikeres az életben, hogy a közben az életét nem pillanatnyi világi sikerekre alapozta, hanem Jézus Krisztusnak, a mesterének a tanítására. Erős vár a mi Istenünk. 

Ugyanakkor Charlie Kirk halála fontos üzenet célzottan a magyar keresztényeknek is.

Érződik egyfajta apátia, egyfajta ignorancia azzal kapcsolatban, hogy milyen erők ostromolják szüntelen Jeruzsálemünk falait.

Túlságosan könnyű megülni a langyos vízben, és elhinni, hogy sosem jöhet olyan új medencemester, aki szépen lassan felforralja a vizet. Pedig jöhet, és látjuk is, hogy itt van a kapuban. Megdöbbenéssel fogadom, hogy sok keresztény mennyire passzívan éli meg, hogy Magyarország második legnagyobb pártjának a vezetője támogatja, hogy homoszexuális párok örökbe fogadhassanak gyermekeket,

és hogy sokan mennyire vakon szemlélik azt, hogy egy olyan politikai erő tör előre, amely akkurátusan és aljasan kockás papíron kiszámolta, hogy a választásokig nem szabad állást foglalnia olyan szexuál- és bioetikai kérdésekben, mint az ún. homoszexuális házasság és a gender, de „utána mindent lehet” – ahogy most már tudjuk.

Arról nem is beszélve, hogy olyan politikai kultúrát építenek, amelyben Majka és Krúbi nyíltan élcelődnek azon, hogy megölik Orbán Viktort, és minderre a miniszterelnök-jelöltjük jókat nevetve, sörözve ténfereg. Ezt tényleg akarja bárki is? Valóban ez Isten terve a nemzetünk életére? Ezek kedves, „jó illatú” dolgok neki? 

Fel kell ébredniük a keresztényeknek ebből a biztonságos, delíriumos állapotból. Hannibal ad portas. Nem szabad elfelejteni, hogy Jeruzsálem falának építői is építettek az egyik kezükkel, de a másikkal kardot fogtak. Nekünk, magyaroknak, akik a nyugati civilizáció bizonyos vívmányait itt őrizzük a Kárpát-medencében, és eközben a kultúránk újjáépítésén fáradozunk, az átkos kommunizmus után ezt értenünk kell.

Merthogy földrajz ide vagy oda: mi vagyunk az új Nyugat. 

Charlie Kirk halálának ugyanakkor nem letaglóznia, hanem energizálnia kell azokat, akik nem akarják, hogy a nyugati keresztény civilizációt leradírozzák a térképről. Akik hisznek abban, hogy az evangélium üzenete nem a gyülekezetek és a plébániák falai közé tartozik, hanem örömhír az egész társadalmunknak. A hitünkből egy világkép is következik, és ezt Charlie Kirk annak ellenére értette, hogy nemhogy filozófiát vagy teológiát nem végzett az egyetemen, de egyetemet sem végzett. Egyszerűen hagyta, hogy a hite kinyissa a szemét, és ezáltal megértse, hogy bár Jézus valóban nem földi hatalmat és politikai mozgalmat épített, a tanítása koherens, racionális életmódot és kulturális víziót hordoz. Egy olyan kultúra képét, amelyben az emberek bár szabadok mindenre (1Kor 6:12), de a közösség szilárdan képviseli azt, ami használ is (Róm 13:3–4). Ahol az életet a fogantatástól kezdve védik, és ahol az embert valóban méltósággal kezelik, mert hisznek abban, hogy Isten a saját képmására teremtette. Ahol a szexualitás Isten tervei szerint virágzik, és nem a szekularizmusban vadul burjánzik. Ahol a nemzettel Istennek terve van, ami nem egy korszerűtlen koncepció (Mt 25: 31–32). 

Végezetül ennek a szörnyű tragédiának van egy mindenki számára könnyen érthető üzenete.

Az élet rövid. Nekem, aki egykorú vagyok Charlie Kirkkel, fájdalmasan mar a lelkiismeretembe az a felismerés, hogy mennyi mindent tehettem volna Istenért és a felebarátaimért, ha olyan bátor és energikus lettem volna eddigi életemben, mint Charlie.

Legyen az igazság szeretete példa, életének gyümölcsei pedig örökség mindannyiunk számára, még akkor is, ha nem értettünk vele egyet mindenben. Ő mindig nyitott volt arra, hogy tanuljon, és felülbírálja azt, amit gondolt, ha felismerte, hogy nem volt igaza. 

Nyitókép: JEFF KOWALSKY / AFP

somfas
•••
2025. szeptember 14. 09:23 Szerkesztve
Ez a mongol idióta beütésű lapos zsidófej Gallt és Hitlert is kiakasztotta volna. Nyilván megdolgozott a sorsáért..., mert mindennek oka van ... és semmi se véletlen....
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. szeptember 14. 09:23
Kompromisszumot keresni? A sátánnal? Ugyan már! Bár, ezek szerint vannak, akik ezt szeretnék...
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. szeptember 14. 09:09
És az USÁ-ban létezik ám pát IDEGEN ÜGYNÖKI SZERVEZET: American Friends Likud American Jewish Committee American Zionist Movement American Jewish Congress Association of Zionist America B'nai B'rith International Bz Media Anti-Defamation League Central Conference of American Rabbis Adassah, Women's Zionist Organization of America Hillel: The foundation for Jewish Campus Life Greater Miami Jewish Federation Friends of Israel Defense Forces Jewish Council for Public Affairs Jewish United Fund Jewish National Fund MERCAZ USA, The Zionist Organization of the Conservative Movement Impact Trough Education NCSEJ, National Coalition Supporting Jewry Jewish Council for Public Affairs JCC Association of North America Zionist Organization of America NA'AMAT USA Jewish Labor Committee . . . . Mióta Robert Kennedy megkapta ezt a levelet "valakikre" való hivatkozással. israellobby.org/azcdoj/congress/default.asp
Válasz erre
0
1
vi-ktt
•••
2025. szeptember 14. 08:54 Szerkesztve
Igen üzent! Mégpedig azt, hogy ha a következő nemzedék vezető politikusai akarnak lenni és kapnak egy VISSZAUTASÍTHATATLAN AJÁNLATOT, hogy milyen érdekek mentén KELL a politikai karrierjüket felépíteniük, jobb, ha elfogadják "segítő kezet"!!!! youtube.com/watch?v=5FXlaCFyPII Ide tartozik még, hogy az USA szenátorainak 96%-a van az AIPAC rendszeres fizetési listáján: youtube.com/shorts/8OzGoDDmdak Ilyenek, mint ez a patkány IS például: youtube.com/shorts/YpIT6HTSI-Y youtube.com/shorts/kgOY9HrT0Z4 de a külügyminiszterük szintúgy: youtube.com/shorts/3BKy8mvKk9Y
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!