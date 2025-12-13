Ft
Keresztény hit és keresztény kultúra

2025. december 13. 16:09

A keresztény kultúra helyes értelmezésével szemben két irányból érkezik kritika.

2025. december 13. 16:09
null
Harrach Péter
Harrach Péter
mkdsz.hu

„Érdemes tisztázni a hit és kultúra jelentését és viszonyát. Azért is, mert a keresztény kultúra helyes értelmezésével szemben két irányból érkezik kritika. Egyrészt a jámbor keresztények részéről, másrészt a baloldali ideológusoktól. Az előbbiek szerint a keresztény jelző kizárólagosan a hívő emberre és a közösségre alkalmazható. Utóbbiak viszolyognak magától a keresztény szótól, álljon az a hit vagy a kultúra előtt.

Mit jelent tehát a keresztény hit?

A kereszténység kinyilatkoztatott vallás. Isten meghívja az embert a vele való életközösségre. Ha ezt az ajándékot az ember elfogadja az egyúttal döntés egy életforma és közösség mellett. Elfogadja az első számú törvényt, az isten- és emberszeretet törvényét. Bizalommal van a Gondviselés iránt, és igyekszik megvalósítani az egyetemes emberszeretetet.

Mit nevezünk hagyományos európai keresztény kultúrának?

Létrejötte akkor kezdődött, amikor a római birodalom rendje és erkölcsi normái fellazultak, a keresztény egyház megerősödött, szerzetesi közösségeiben intenzív szellemi és lelki élet indult. Ők mentették át a görög és római kultúra értékeit, miközben megélték az evangélium szellemiségét. Ez nem maradt meg a közösségen belül, kisugárzott az egész társadalomra. A kialakuló kultúra nem csak a tudomány, irodalom, művészet világát járta át, hanem új értékrendet, erkölcsiséget, életformát, társadalmi normákat, új ünnepeket és szokásokat hozott, egyszóval mindazt, ami az egyén és közösség élettét meghatározza.”

Fotó: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

