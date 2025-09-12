Tyler Robinson: bemutatták a férfit, aki a gyanú szerint lelőtte Charlie Kirk konzervatív véleményvezért

Tyler Robinson a Utah állambeli Washingtonban nőtt fel, és ösztöndíjat kapott a Utah Állami Egyetemre, miután kiváló középiskolai tanulmányi eredményeket ért el, de mindössze egy félév után otthagyta az iskolát – derült ki a nyilvános nyilvántartásokból, a közösségi médiából és az egyetem közleményéből.

Robinson szülőváros a St. George egyik csendes külvárosa, az állam délnyugati sarkában. Körülbelül három és fél órás autóútra van a Utah Valley Egyetemtől, ahol Kirket szerda délután lelőtték egy egyetemi rendezvényen.

Tyler Robinson egyik családtagja azt mondta a nyomozóknak, hogy egy nemrégiben tartott családi vacsorán Robinson megemlítette Kirk közelgő Utah Valley-i rendezvényét, és „arról beszéltek, hogy miért nem kedvelik őt, és milyen nézőpontjai vannak.”