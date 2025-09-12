Ft
09. 12.
péntek
charlie kirk erőszak merénylet Egyesült Államok

Tyler Robinson: bemutatták a férfit, aki a gyanú szerint lelőtte Charlie Kirk konzervatív véleményvezért

2025. szeptember 12. 18:29

A CNN összefoglalta, mit lehet tudni a péntek folyamán őrizetbe vett gyanúsítottról.

2025. szeptember 12. 18:29
A Kirk lelövésének gyanúsítottjaként őrizetben lévő 22 éves Tyler Robinson pártállás nélkül regisztrált szavazóként, de a két legutóbbi választáson nem szavazott – közölte a CNN.

Egy családtag azonban azt mondta a nyomozóknak, hogy Robinson »az utóbbi években politizálni kezdett«, és különösen Kirkkel szemben volt kritikus

– számolt be róla Spencer Cox, Utah kormányzója.

A hatóságok a merénylet helyszíne közelében lőfegyvert és antifasiszta szövegekkel ellátott lőszermaradványokat fedeztek fel.

Az üzenetek között volt egy »Hé, fasiszta! Ezt kapd ki!« feliratú szöveg, egy másik pedig a »Bella Ciao« ismert olasz antifasiszta dalt idézte.

Tyler Robinson a Utah állambeli Washingtonban nőtt fel, és ösztöndíjat kapott a Utah Állami Egyetemre, miután kiváló középiskolai tanulmányi eredményeket ért el, de mindössze egy félév után otthagyta az iskolát – derült ki a nyilvános nyilvántartásokból, a közösségi médiából és az egyetem közleményéből.

Robinson szülőváros a St. George egyik csendes külvárosa, az állam délnyugati sarkában. Körülbelül három és fél órás autóútra van a Utah Valley Egyetemtől, ahol Kirket szerda délután lelőtték egy egyetemi rendezvényen.

Tyler Robinson egyik családtagja azt mondta a nyomozóknak, hogy egy nemrégiben tartott családi vacsorán Robinson megemlítette Kirk közelgő Utah Valley-i rendezvényét, és „arról beszéltek, hogy miért nem kedvelik őt, és milyen nézőpontjai vannak.” 

 

westend
2025. szeptember 12. 19:14
egy 22 éves gyereknek tényleg nincs jobb dolga mint embereket gyilkolni mert más a véleménye? Az ész ilyenkor megáll, és egy helyben toporog.
kbs-real
2025. szeptember 12. 19:13
Bevezettek valami automata jóneveltségszűrőt? Vagy miért nem látom, amit ennek a faszpistának válaszoltam itt alattam?
StresszTeszt
2025. szeptember 12. 19:09
A csávó Utah állambeli, fehér, evangélikus, fegyvermániás, Trump rajongó, apja a helyi sheriff, előtte lelkész volt.
kbs-real
2025. szeptember 12. 19:09
Hitehagyott mormon buzi.
