Tyler Robinson: bemutatták a férfit, aki a gyanú szerint lelőtte Charlie Kirk konzervatív véleményvezért

Kegyetlenül kiosztotta Stephen Kinget egy kanadai professzor a gyűlölködő bejegyzése miatt
A világhírű horror író a merényletben meggyilkolt Charlie Kirkről írt egy bejegyzést, amit rövid időn belül törölt is az oldaláról.
A CNN összefoglalta, mit lehet tudni a péntek folyamán őrizetbe vett gyanúsítottról.
A Kirk lelövésének gyanúsítottjaként őrizetben lévő 22 éves Tyler Robinson pártállás nélkül regisztrált szavazóként, de a két legutóbbi választáson nem szavazott – közölte a CNN.
Egy családtag azonban azt mondta a nyomozóknak, hogy Robinson »az utóbbi években politizálni kezdett«, és különösen Kirkkel szemben volt kritikus
– számolt be róla Spencer Cox, Utah kormányzója.
A hatóságok a merénylet helyszíne közelében lőfegyvert és antifasiszta szövegekkel ellátott lőszermaradványokat fedeztek fel.
Az üzenetek között volt egy »Hé, fasiszta! Ezt kapd ki!« feliratú szöveg, egy másik pedig a »Bella Ciao« ismert olasz antifasiszta dalt idézte.
Tyler Robinson a Utah állambeli Washingtonban nőtt fel, és ösztöndíjat kapott a Utah Állami Egyetemre, miután kiváló középiskolai tanulmányi eredményeket ért el, de mindössze egy félév után otthagyta az iskolát – derült ki a nyilvános nyilvántartásokból, a közösségi médiából és az egyetem közleményéből.
Robinson szülőváros a St. George egyik csendes külvárosa, az állam délnyugati sarkában. Körülbelül három és fél órás autóútra van a Utah Valley Egyetemtől, ahol Kirket szerda délután lelőtték egy egyetemi rendezvényen.
Tyler Robinson egyik családtagja azt mondta a nyomozóknak, hogy egy nemrégiben tartott családi vacsorán Robinson megemlítette Kirk közelgő Utah Valley-i rendezvényét, és „arról beszéltek, hogy miért nem kedvelik őt, és milyen nézőpontjai vannak.”