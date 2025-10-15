Búcsút mondhatnak Amerikának a külföldiek, akik Charlie Kirk halálát ünnepelték

Trump a legnagyobb kitüntetést adományozta a szélsőbal által legyilkolt keresztény mártírnak, Charlie Kirknek
Felébredt a keresztény jobboldal az Egyesült Államokban: több tízezer Turning Point megalapításának szándékát jelentették be.
A Külügyminisztrérium sorban vonja vissza a vízumokat, mert mint írták: az Egyesült Államoknak „nincs kötelezettsége befogadni azokat a külföldieket, akik az amerikaiak halálát kívánják”.
Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy legalább hat személy vízumát visszavonta a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos kommentjeik miatt – számolt be a Wall Street Journal.
A minisztérium kedden egy közösségi média bejegyzésben közölte, hogy visszavonta többek között argentin, dél-afrikai és mexikói állampolgárok vízumát.
A minisztérium nem közölte, hogy az érintett személyek a vízum visszavonásakor az országban tartózkodtak-e, és nem részletezte, hogy milyen típusú vízummal rendelkeztek, illetve mikor vonták vissza a vízumukat.
Az ügynökség által megosztott egyik képernyőképen egy argentin állampolgárként azonosított személy azt írta, hogy Kirk „egész életét rasszista, idegengyűlölő, nőgyűlölő retorika terjesztésének szentelte”. A bejegyzés szerint egy német állampolgár azt írta: „amikor a fasiszták meghalnak, a demokraták nem panaszkodnak”.
Az Egyesült Államoknak nincs kötelezettsége befogadni olyan külföldieket, akik az amerikaiak halálát kívánják”
– közölte a minisztérium. Charlie Kirk konzervatív keresztény aktivistát egy hónappal ezelőtt gyilkolta meg egy 22 éves férfi, aki a rendőrség információ szerint szélső-baloldali nézeteket vallott, egy transz személlyel élt romantikus kapcsolatban, és rokonai elmondása szerint többször említette, hogy nem szereti Charlie Kirköt.
Ha vízummal tartózkodsz itt, és egy politikai személyiség nyilvános meggyilkolását ünnepled, készülj fel a kiutasításra”
– mondta korábban Marco Rubio külügyminiszter.
