Búcsút mondhatnak Amerikának a külföldiek, akik Charlie Kirk halálát ünnepelték

Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy legalább hat személy vízumát visszavonta a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos kommentjeik miatt – számolt be a Wall Street Journal.

A minisztérium kedden egy közösségi média bejegyzésben közölte, hogy visszavonta többek között argentin, dél-afrikai és mexikói állampolgárok vízumát.

A minisztérium nem közölte, hogy az érintett személyek a vízum visszavonásakor az országban tartózkodtak-e, és nem részletezte, hogy milyen típusú vízummal rendelkeztek, illetve mikor vonták vissza a vízumukat.

Az ügynökség által megosztott egyik képernyőképen egy argentin állampolgárként azonosított személy azt írta, hogy Kirk „egész életét rasszista, idegengyűlölő, nőgyűlölő retorika terjesztésének szentelte”. A bejegyzés szerint egy német állampolgár azt írta: „amikor a fasiszták meghalnak, a demokraták nem panaszkodnak”.