Kovács Gergő Charlie Kirk Jánosi Gergő Kétfarkú Kutya Párt frakció

Ennyit ér egy élet a kutyák szerint!

2025. október 16. 18:09

A XI. kerületi baloldali önkormányzat és a kutyapárt is bevédi Jánosi Gergőt.

2025. október 16. 18:09
Steiner Attila
Facebook

„Szeptember tizedike óta a XI. kerületi baloldali önkormányzat és a kutyapárt is bevédi Jánosi Gergőt, aki Charlie Kirk influenszer nyilvános kivégzésén és halálán viccelődött. A XI. kerületi önkormányzat napirendre sem vette a FIDESZ frakció kérelmét, Kovács Gergely a neki címzett nyílt levélre sem reagált!

A mai napon átadtuk Kovács Gergelynek a Szent István Alapítvány által összegyűjtött közel 22 ezer aláírást. Ennyien álltunk ki amellett, hogy gyűlöletnek nincs helye a politikában. Kovács Gergely a tőle már megszokott, vállalhatatlan stílusban reagált a felszólításra: »őt nem érdekli ez a téma« Ez a reakció és  tétlenség tarthatatlan!”

***

Nyitókép forrása: Steiner Attila Facebook-oldala

Összesen 1 komment

nempolitizalok-0
2025. október 16. 18:41
Az elvtársuk. Trump helyében ezt a drogos libsi csürhét is vizum-tiltólistára tenném. A bolsikat dettó.
