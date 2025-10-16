„Szeptember tizedike óta a XI. kerületi baloldali önkormányzat és a kutyapárt is bevédi Jánosi Gergőt, aki Charlie Kirk influenszer nyilvános kivégzésén és halálán viccelődött. A XI. kerületi önkormányzat napirendre sem vette a FIDESZ frakció kérelmét, Kovács Gergely a neki címzett nyílt levélre sem reagált!

A mai napon átadtuk Kovács Gergelynek a Szent István Alapítvány által összegyűjtött közel 22 ezer aláírást. Ennyien álltunk ki amellett, hogy gyűlöletnek nincs helye a politikában. Kovács Gergely a tőle már megszokott, vállalhatatlan stílusban reagált a felszólításra: »őt nem érdekli ez a téma« Ez a reakció és tétlenség tarthatatlan!”

***

Nyitókép forrása: Steiner Attila Facebook-oldala