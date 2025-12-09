Óriási: Kövér László Xanaxot kért Arató Gergelynek, majd szétoltotta az egész DK-frakciót (VIDEÓ)

Megvan a dátum: kiderült, mikor áraszthatják el Magyarországot illegális migránsokkal
„Valósággá válik az aggodalmunk ” – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Ennél szórakoztatóbb videót ma már nem fog látni!
„Kövér László óriási! Xanaxot és egy pohár vizet kért a DK-s Arató Gergelynek, majd a teljes DK-t kiosztotta!” – írta Szarvas Szilveszter a Facebook-oldalán megosztott videójához. A hétfői plenáris ülésen a DK képviselői többször bekiabálással zavarták meg Rétvári Bence államtitkárt, miközben a gyermekvédelmi ügyekről tartott felszólalást az Országgyűlésben. A zajongás miatt Kövér László házelnök félbeszakította a felszólalást, és rendre utasította Arató Gergelyt.
„Képviselő úr, legyen szíves már csendben maradni. Van egy rendje a napirend előtti hozzászólásoknak, önök felszólalhatnak, kérdezhetnek, a kormány pedig válaszol. Utána önöknek nincs joguk beóbégatni. Nem tudom, ennyi év után nem tűnt-e fel, hogy ez a szabály” – mondta Arató Gergelynek a házelnök.
A vita lezárulta után Kövér ismét reagált a DK-s padsorokból érkező megjegyzésekre, és újabb, célzott megjegyzést tett.
Arató úrnak valaki a folyosón egy pohár vizet meg egy Xanaxot adjon már, legyen szíves”
– fogalmazott. Ezt követően a házelnök röviden ki is oktatta a párt képviselőit, szerinte a viselkedésük nincs összhangban a párt nevével. „A Demokratikus Koalíció nevében benne van a demokratikus is. Alapvető normákat kéne tanulmányozniuk egy kicsit, mielőtt a Parlamentbe belépnek” – tette hozzá.
A videót alább tekinthetik meg:
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd