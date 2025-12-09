Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Xanax Kövér László frakció Rétvári Bence

Óriási: Kövér László Xanaxot kért Arató Gergelynek, majd szétoltotta az egész DK-frakciót (VIDEÓ)

2025. december 09. 19:14

Ennél szórakoztatóbb videót ma már nem fog látni!

2025. december 09. 19:14
null

„Kövér László óriási! Xanaxot és egy pohár vizet kért a DK-s Arató Gergelynek, majd a teljes DK-t kiosztotta!” – írta Szarvas Szilveszter a Facebook-oldalán megosztott videójához. A hétfői plenáris ülésen a DK képviselői többször bekiabálással zavarták meg Rétvári Bence államtitkárt, miközben a gyermekvédelmi ügyekről tartott felszólalást az Országgyűlésben. A zajongás miatt Kövér László házelnök félbeszakította a felszólalást, és rendre utasította Arató Gergelyt.

„Képviselő úr, legyen szíves már csendben maradni. Van egy rendje a napirend előtti hozzászólásoknak, önök felszólalhatnak, kérdezhetnek, a kormány pedig válaszol. Utána önöknek nincs joguk beóbégatni. Nem tudom, ennyi év után nem tűnt-e fel, hogy ez a szabály” – mondta Arató Gergelynek a házelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

A vita lezárulta után Kövér ismét reagált a DK-s padsorokból érkező megjegyzésekre, és újabb, célzott megjegyzést tett.

Arató úrnak valaki a folyosón egy pohár vizet meg egy Xanaxot adjon már, legyen szíves” 

– fogalmazott. Ezt követően a házelnök röviden ki is oktatta a párt képviselőit, szerinte a viselkedésük nincs összhangban a párt nevével. „A Demokratikus Koalíció nevében benne van a demokratikus is. Alapvető normákat kéne tanulmányozniuk egy kicsit, mielőtt a Parlamentbe belépnek” – tette hozzá.

A videót alább tekinthetik meg:

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2025. december 09. 20:22
Örüljön ez a fax DK-s, hogy csak xanaxot kapott!!! KAPHATOTT VOLNA MÁST IS NYELESEN!!!:))
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. december 09. 20:20 Szerkesztve
Kövér mindig józan eszű, egyenes és tárgyszerű volt és maradt. Hajrá Kövér! Le a bunkókkal!
Válasz erre
2
0
Málaga21
•••
2025. december 09. 20:09 Szerkesztve
Ez a csöves legalább egy zakót felhúzhatott volna. Az ráadásul a hasat, meg a csimpánzcsöcsöt is takarná.
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
2025. december 09. 20:08
Remélem jól szórakoztatok..! Ezt részemről kevésbé mondhatom el... Háttérzajként az esti hiradó után a Tv2 zajongott, mikor is csak rá kellett figyelnem, úgy esti fél-nyolc tájékán, mikor is egy piros ruhás hölgy igencsak kiállt az mellett, hogy kiskutyát tartani az egyenértékű, az olyan mintha valakinek gyermeke van... -kommentárt nem fűznék hozzá...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!