Óriási: Kövér László Xanaxot kért Arató Gergelynek, majd szétoltotta az egész DK-frakciót (VIDEÓ)

„Kövér László óriási! Xanaxot és egy pohár vizet kért a DK-s Arató Gergelynek, majd a teljes DK-t kiosztotta!” – írta Szarvas Szilveszter a Facebook-oldalán megosztott videójához. A hétfői plenáris ülésen a DK képviselői többször bekiabálással zavarták meg Rétvári Bence államtitkárt, miközben a gyermekvédelmi ügyekről tartott felszólalást az Országgyűlésben. A zajongás miatt Kövér László házelnök félbeszakította a felszólalást, és rendre utasította Arató Gergelyt.

„Képviselő úr, legyen szíves már csendben maradni. Van egy rendje a napirend előtti hozzászólásoknak, önök felszólalhatnak, kérdezhetnek, a kormány pedig válaszol. Utána önöknek nincs joguk beóbégatni. Nem tudom, ennyi év után nem tűnt-e fel, hogy ez a szabály” – mondta Arató Gergelynek a házelnök.