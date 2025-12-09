Megvan a dátum: kiderült, mikor áraszthatják el Magyarországot illegális migránsokkal

Rétvári Bence kiemelte: „a nemzeti kormány eddig minden alkalommal nemet mondott a migránsok betelepítésére, vállalva ezért a brutális brüsszeli pénzbüntetéseket is”. „Most is nemet mondunk, azonban, ha egy Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra,

Magyarország az egyik legnagyobb célpontjává válhatna a Brüsszel által irányított migránsbetelepítési mechanizmusnak”

– írta. Az államtitkár arról is írt, hogy a dán elnökség által szervezett tanácsi ülésen Magyarországot Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár képviselte, „aki egyértelmű ellenszavazattal állt ki a kormány álláspontja és a nemzeti érdekek mellett”. Rétvári Bence idézte Bolcsik Zoltánt, aki világossá tette, Magyarország továbbra sem támogatja a Migrációs és Menekültügyi Paktumot, mert a relokáció nem fogja megoldani Európa migrációs problémáit.

Magyarország a kezdetektől fogva figyelmeztetett ezen megközelítés alapvetően hibás voltára, és most ez az aggodalmunk valósággá válik.

Ehelyett a külső határokat kell megerősíteni és támogatni a harmadik országok határrendészeti törekvéseit. Magyarország a szolidaritás jegyében az elmúlt években éppen ezt tette sikeresen: több mint 1,5 milliárd euróval járult hozzá az EU külső határainak védelméhez, és a szerb-észak-macedón, valamint a bolgár-török határszakaszokon is folyamatos magyar rendőri jelenléttel támogatja az illegális migráció elleni fellépést” – idézte Bolcsik Zoltánt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.