Megvan a dátum: kiderült, mikor áraszthatják el Magyarországot illegális migránsokkal

2025. december 09. 13:19

„Valósággá válik az aggodalmunk ” – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

2025. december 09. 13:19
Migráns, migráció.

2026 júliusától megkezdődhet a migránsok betelepítése, ha itt is Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra – írta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek hétfőn megküldött közleményében.

Rétvári Bence azt írta: „2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra, amennyiben egy Brüsszel-párti kormány jutna hatalomra”. Hozzátette:

ezt jelenti az a döntés, amelyet az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa hétfőn hozott Brüsszelben, megerősítve a brüsszeli bizottság és az Európai Parlament bevándorláspárti többségének szándékát,

hogy „minden eddiginél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni a tagállamokra a migránsok betelepítésének kikényszerítésével”.

„Az uniós belügyi vezetők ma megvitatták és elfogadták a Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026-ra vonatkozó, éves szolidaritási vállalásalapját létrehozó tanácsi végrehajtási határozatot. 2026-tól az Európai Unió új migránselosztási rendszert vezet be: azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a migránsok tömeges befogadására vagy »szolidaritási hozzájárulás« néven kiszabott, jelentős pénzbüntetés megfizetésére kényszerítik. A döntés Magyarországot név szerint is megemlíti, így hazánkra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet, hogy betelepítse a migránsokat” – ismertette az államtitkár.

Rétvári Bence kiemelte: „a nemzeti kormány eddig minden alkalommal nemet mondott a migránsok betelepítésére, vállalva ezért a brutális brüsszeli pénzbüntetéseket is”. „Most is nemet mondunk, azonban, ha egy Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra,

Magyarország az egyik legnagyobb célpontjává válhatna a Brüsszel által irányított migránsbetelepítési mechanizmusnak”

– írta. Az államtitkár arról is írt, hogy a dán elnökség által szervezett tanácsi ülésen Magyarországot Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár képviselte, „aki egyértelmű ellenszavazattal állt ki a kormány álláspontja és a nemzeti érdekek mellett”. Rétvári Bence idézte Bolcsik Zoltánt, aki világossá tette, Magyarország továbbra sem támogatja a Migrációs és Menekültügyi Paktumot, mert a relokáció nem fogja megoldani Európa migrációs problémáit.

Magyarország a kezdetektől fogva figyelmeztetett ezen megközelítés alapvetően hibás voltára, és most ez az aggodalmunk valósággá válik.

Ehelyett a külső határokat kell megerősíteni és támogatni a harmadik országok határrendészeti törekvéseit. Magyarország a szolidaritás jegyében az elmúlt években éppen ezt tette sikeresen: több mint 1,5 milliárd euróval járult hozzá az EU külső határainak védelméhez, és a szerb-észak-macedón, valamint a bolgár-török határszakaszokon is folyamatos magyar rendőri jelenléttel támogatja az illegális migráció elleni fellépést – idézte Bolcsik Zoltánt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

(MTI)

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI

