Kíméletlen kritikát kapott Magyar Péter: „Egy rakás hazugság”

„Tarr “a választás után mindent lehet” Zoltán és a társai lebuktattak benneteket. Bármit hazudsz, bármivel próbálkozol, nem működik. Ez van. Szombaton azért nem jössz Mohácsra, mert a kutya sem kíváncsi rád. 12 odaszállított ember előtt kínos lenne beszédet mondani, ugye?” – jegyezte meg.

Az emberek téged eddig sem szerettek. Még a támogatóid sem. Ez nem kis bravúr. És most már azt is tudják, hogy a Tisza soha nem fogja leváltani a Fideszt. Szépen otthagy mindenki. A végén csak a Tarr Zoli marad neked meg a Ruszin. Őket megtarthatod, sok boldogságot velük. Vége van. Kicsi vagy. Emberileg és politikailag is

– tette hozzá.

A végén még rámutatott: még van néhány hét, addig mutogathatja magát Magyar Péter az ipari kamerának is. Utána mehet a bukott haverjai, Márki-Zay, Fekete-Győr és a többiek mellé.

A süllyesztőbe.