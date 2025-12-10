Kíméletlen kritikát kapott Magyar Péter: „Egy rakás hazugság”

Balatonfüreden tartott titkos tárgyalást a Tisza Párt az adóemelési tervekről
Magyar Péter korábban azt mondta, hogy nincs mit titkolniuk.
Menczer Tamás a közösségi oldalán tette helyre a Tisza Párt elnökét, aki szerinte ismét megtartotta a szokásos hazugságdélelőttöt.
Egy rakás hazugságnak nevezte Magyar Péter legújabb kijelentéseit Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a frakcióval nem rendelkező politikus Balatonfüreden frakcióülésnek nevezett egyeztetést tart, ahol a Tisza Párt adóemelési tervei is szóba kerülhetnek.
Mint írta:
Egy rakás hazugság. Még több megszorítás. Ez Magyar Péter. Ma is megtartotta a szokásos hazugságdélelőttöt.
Menczer szerint Magyar Péter nem szereti az igazságot. Sosem szerette. Utána arról írt, hogy a Tisza lebukott a választók előtt, a magyarok ugyanis megismerték a tiszás megszorítócsomagot és tudják, mire készül az ellenzéki párt.
„Tarr “a választás után mindent lehet” Zoltán és a társai lebuktattak benneteket. Bármit hazudsz, bármivel próbálkozol, nem működik. Ez van. Szombaton azért nem jössz Mohácsra, mert a kutya sem kíváncsi rád. 12 odaszállított ember előtt kínos lenne beszédet mondani, ugye?” – jegyezte meg.
Az emberek téged eddig sem szerettek. Még a támogatóid sem. Ez nem kis bravúr. És most már azt is tudják, hogy a Tisza soha nem fogja leváltani a Fideszt. Szépen otthagy mindenki. A végén csak a Tarr Zoli marad neked meg a Ruszin. Őket megtarthatod, sok boldogságot velük. Vége van. Kicsi vagy. Emberileg és politikailag is
– tette hozzá.
A végén még rámutatott: még van néhány hét, addig mutogathatja magát Magyar Péter az ipari kamerának is. Utána mehet a bukott haverjai, Márki-Zay, Fekete-Győr és a többiek mellé.
A süllyesztőbe.
Nyitókép: AFP