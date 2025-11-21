Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jermak frakció botrány Volodimir Zelenszkij jobbkéz

Hiába a nyomás, Zelenszkij nem szabadul meg ettől az embertől

2025. november 21. 14:11

Ez jelentősen gyengíti az ukrán parlamenttel szembeni pozícióját.

2025. november 21. 14:11
null

Volodimir Zelenszkij parlament feletti befolyása látványosan meggyengült a legutóbbi, az ukrán elnökhöz közel érő korrupciós botrány után. A november 20-án tartott frakcióülés – amely akár komoly változásokat is hozhatott volna – végül eredmény nélkül zárult több jelenlévő képviselő szerint. 

Az ülés előtt órákkal már arról szóltak a hírek, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij nem fogja meneszteni kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, pedig egyre több kormánypárti képviselő követeli ezt. 

A frakcióból mintegy tízen állítólag nyílt levelet is aláírtak, amelyben az elnöktől a parlament és a kormány tekintélyének helyreállítását kérik – szerintük a mostani botrányért egyértelműen Jermak felel.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Menczer Tamás

Facebook

Idézőjel

Ali baba, a 40 rabló és Hófehérke

Avagy az ukrán háborús maffia aranybudijának története 2,5 percben.

A találkozón Zelenszkij mellett ott volt Andrij Jermak is egyébként, aki – a beszámolók szerint – szinte végig hallgatott. Egy kormánypárti képviselő azt mondta a The Kyiv Independentnek, az elnök világossá tette, hogy jelenleg nem tervezi a kabinetfőnök leváltását, még ha kerülgette is a kérdést, láthatóan kényelmetlenül érezve magát miatta. 

A politikus úgy fogalmazott: Jermak a „jobbkeze”, aki elnyeli az elnök körüli negatív hangokat – és ha távozik, akkor az új célpont magát Zelenszkijt érheti.

A belső feszültségek közepette néhány kormánypárti képviselő már nemzeti egységkormány felállítását is felvetette, amelyben az ellenzék is helyet kapna.

A frakcióülés azonban a várakozások ellenére nem hozott áttörést: az élesnek szánt kérdéseket az elnök többnyire általános válaszokkal hárította el. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor 

Ukrajna a fronton egyre nehezebb helyzettel, a háttérben pedig amerikai nyomással szembesül egy számára kedvezőtlen békemegállapodás elfogadására. 

A botrány hatására több képviselő fontolgatja a kormánypártból való kilépést is, ami tovább gyengítheti a parlamenti szavazóerőt. 

Bár a 2019-ben elsöprő többséget szerzett párt formálisan még mindig 229 mandátummal rendelkezik, sokszor így sem tudják elérni a szükséges 226 szavazatot, így függetlenekre és korábbi oroszbarát képviselőkre támaszkodnak. 

Egy frakciótag szerint „a következő szavazások mutatják majd meg a valós helyzetet, és akár összeomlás is jöhet”, hiszen a frakció egységének megőrzése egyre nehezebb feladatnak tűnik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Infidel
2025. november 21. 18:59
Nem engedi bizony, rövidesen kézen fogják egymást és megszabadulnak Ukrajnától.
Válasz erre
2
0
Nasi12
2025. november 21. 17:37
AliBaba és a 40 rabló Sündisznóként védik a bohócot.😀
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. november 21. 16:22
Jermak Zelenszkij felettese.
Válasz erre
6
0
Zoli64
2025. november 21. 15:07
Gengszterek összetartanak. Vagyis inkább két féreg, akik az ukrán emberek életével játszanak!!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!