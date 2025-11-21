Hiába a nyomás, Zelenszkij nem szabadul meg ettől az embertől

Ég a ház Zelenszkij körül, de az Economist üzenete mindenkit sokkolt! (VIDEÓ)
A lap egy véleménycikket publikált, amelyben félresöpörték a korrupciós botrányt, hiszen mint írják: az ország mindig is korrupt volt.
Ez jelentősen gyengíti az ukrán parlamenttel szembeni pozícióját.
Volodimir Zelenszkij parlament feletti befolyása látványosan meggyengült a legutóbbi, az ukrán elnökhöz közel érő korrupciós botrány után. A november 20-án tartott frakcióülés – amely akár komoly változásokat is hozhatott volna – végül eredmény nélkül zárult több jelenlévő képviselő szerint.
Az ülés előtt órákkal már arról szóltak a hírek, hogy
Zelenszkij nem fogja meneszteni kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, pedig egyre több kormánypárti képviselő követeli ezt.
A frakcióból mintegy tízen állítólag nyílt levelet is aláírtak, amelyben az elnöktől a parlament és a kormány tekintélyének helyreállítását kérik – szerintük a mostani botrányért egyértelműen Jermak felel.
A találkozón Zelenszkij mellett ott volt Andrij Jermak is egyébként, aki – a beszámolók szerint – szinte végig hallgatott. Egy kormánypárti képviselő azt mondta a The Kyiv Independentnek, az elnök világossá tette, hogy jelenleg nem tervezi a kabinetfőnök leváltását, még ha kerülgette is a kérdést, láthatóan kényelmetlenül érezve magát miatta.
A politikus úgy fogalmazott: Jermak a „jobbkeze”, aki elnyeli az elnök körüli negatív hangokat – és ha távozik, akkor az új célpont magát Zelenszkijt érheti.
A belső feszültségek közepette néhány kormánypárti képviselő már nemzeti egységkormány felállítását is felvetette, amelyben az ellenzék is helyet kapna.
A frakcióülés azonban a várakozások ellenére nem hozott áttörést: az élesnek szánt kérdéseket az elnök többnyire általános válaszokkal hárította el.
Mindez egy olyan időszakban történik, amikor
Ukrajna a fronton egyre nehezebb helyzettel, a háttérben pedig amerikai nyomással szembesül egy számára kedvezőtlen békemegállapodás elfogadására.
A botrány hatására több képviselő fontolgatja a kormánypártból való kilépést is, ami tovább gyengítheti a parlamenti szavazóerőt.
Bár a 2019-ben elsöprő többséget szerzett párt formálisan még mindig 229 mandátummal rendelkezik, sokszor így sem tudják elérni a szükséges 226 szavazatot, így függetlenekre és korábbi oroszbarát képviselőkre támaszkodnak.
Egy frakciótag szerint „a következő szavazások mutatják majd meg a valós helyzetet, és akár összeomlás is jöhet”, hiszen a frakció egységének megőrzése egyre nehezebb feladatnak tűnik.
