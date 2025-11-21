Hiába a nyomás, Zelenszkij nem szabadul meg ettől az embertől

A találkozón Zelenszkij mellett ott volt Andrij Jermak is egyébként, aki – a beszámolók szerint – szinte végig hallgatott. Egy kormánypárti képviselő azt mondta a The Kyiv Independentnek, az elnök világossá tette, hogy jelenleg nem tervezi a kabinetfőnök leváltását, még ha kerülgette is a kérdést, láthatóan kényelmetlenül érezve magát miatta.

A politikus úgy fogalmazott: Jermak a „jobbkeze”, aki elnyeli az elnök körüli negatív hangokat – és ha távozik, akkor az új célpont magát Zelenszkijt érheti.

A belső feszültségek közepette néhány kormánypárti képviselő már nemzeti egységkormány felállítását is felvetette, amelyben az ellenzék is helyet kapna.

A frakcióülés azonban a várakozások ellenére nem hozott áttörést: az élesnek szánt kérdéseket az elnök többnyire általános válaszokkal hárította el.