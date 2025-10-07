Ennyit az Európai Parlamentről: közel egy hónapba telt, mire képesek voltak megemlékezni Charlie Kirkről

„A politikai erőszaknak nincs helye társadalmainkban és közösségeinkben, a párbeszédet szavaknak és eszméknek, nem pedig fegyvereknek és gyűlöletnek kell alakítaniuk” – hangsúlyozta Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn Strasbourgban, az testület e heti plenáris ülésének megnyitóján. Az elnök a plenáris ülés elején

egyperces néma csendre kérte a képviselőket azok emlékére, akik az utóbbi idők erőszakos cselekményeiben vesztették életüket.

Az ülés kezdetén az elnök megemlékezett Németország újraegyesítésének 35. évfordulójáról, amelyet október 3-án ünnepeltek. A német Bundestag elnöke, Julia Klöckner jelenlétében Metsola a német egységet „Európa történelmének meghatározó pillanatának” nevezte, amely a „remény, az átalakulás és a szabadság erejének” szimbóluma. Hangsúlyozta: a demokráciáért küzdő emberek példát mutattak arra, mit érhetnek el bátorsággal és diplomáciával, és arra buzdított, hogy „1990 szelleme” segítse Európát a mai gondok megoldásában.

Az elnök Mahsza Amini halálára is emlékeztetett, akit három éve ölt meg az iráni erkölcsrendészet, és halála indította el a „Nő, élet, szabadság” című mozgalmat, amely 2023-ban elnyerte a Szaharov-díjat. Metsola kijelentette: