10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Charlie Kirk megemlékezés Roberta Metsola csend Európai Parlament

Ennyit az Európai Parlamentről: közel egy hónapba telt, mire képesek voltak megemlékezni Charlie Kirkről

2025. október 07. 06:23

Az első próbálkozás botrányba fulladt, a második csendben lezajlott.

2025. október 07. 06:23
Charlie Kirk

„A politikai erőszaknak nincs helye társadalmainkban és közösségeinkben, a párbeszédet szavaknak és eszméknek, nem pedig fegyvereknek és gyűlöletnek kell alakítaniuk” – hangsúlyozta Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn Strasbourgban, az testület e heti plenáris ülésének megnyitóján. Az elnök a plenáris ülés elején 

egyperces néma csendre kérte a képviselőket azok emlékére, akik az utóbbi idők erőszakos cselekményeiben vesztették életüket. 

Az ülés kezdetén az elnök megemlékezett Németország újraegyesítésének 35. évfordulójáról, amelyet október 3-án ünnepeltek. A német Bundestag elnöke, Julia Klöckner jelenlétében Metsola a német egységet „Európa történelmének meghatározó pillanatának” nevezte, amely a „remény, az átalakulás és a szabadság erejének” szimbóluma. Hangsúlyozta: a demokráciáért küzdő emberek példát mutattak arra, mit érhetnek el bátorsággal és diplomáciával, és arra buzdított, hogy „1990 szelleme” segítse Európát a mai gondok megoldásában. 

Az elnök Mahsza Amini halálára is emlékeztetett, akit három éve ölt meg az iráni erkölcsrendészet, és halála indította el a „Nő, élet, szabadság” című mozgalmat, amely 2023-ban elnyerte a Szaharov-díjat. Metsola kijelentette: 

Büszke vagyok arra, hogy ez a parlament a történelem jó oldalán állt, és hogy az elnyomás ellen kiálló nők és férfiak tudják: nincsenek egyedül.” 

Az elnök emlékezett a manchesteri zsinagóga elleni támadás áldozataira is, amelyet a legjelentősebb zsidó ünnepen, jóm-kipurkor követtek el. „Ez a parlament határozottan kiáll az antiszemitizmus, a gyűlölet és a szélsőségesség minden formája ellen, és szolidaritást vállal az Egyesült Királyság népével” – mondta. 

Felidézte a Hamász 2023. október 7-i izraeli terrortámadásainak második évfordulóját, hangsúlyozva, hogy az új béketerv reményt adhat a több generáción át tartó vérontás, terror és erőszak megállítására. „Létezik alternatíva az örök háborúval szemben – ezt az alternatívát meg kell ragadni” – fogalmazott Metsola. 

Megemlékezett Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista múlt havi meggyilkolásáról is, amelyet egy egyetemi kampuszon követtek el. Metsola szerint a merénylet rámutat arra, hogy a közélet szereplőinek mindent meg kell tenniük „a megosztó retorika és a politikai ellenfelek démonizálásának visszaszorításáért”. „Az erőszaknak nincs helye társadalmunkban” – mondta. 

László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője hétfői strasbourgi sajtónyilatkozatában Charlie Kirk halálával kapcsolatban felidézte, hogy 

a múlt hónapban a tragédia után Charlie Weimers jobboldali svéd EP-képviselő egyperces néma csendet kért az amerikai konzervatív véleményformáló emlékére, ám a plenáris ülést vezető szocialista elnök nem engedélyezte ezt

„Ez óriási felháborodást váltott ki, hiszen a politikai erőszaknak nincs helye sem Európában, sem az Egyesült Államokban” – fogalmazott. 

László András elmondta: a Fidesz EP-képviselői ezért ismét kezdeményezték, hogy a parlament egyperces néma felállással emlékezzen meg Charlie Kirkről. „A mostani plenáris ülés előtt a teremnél táblákkal és molinóval álltunk ki, hogy kifejezzük: a politikai vitákat érvekkel, nem pedig erőszakkal kell megvívni. Elfogadhatatlan, ami történt” – tette hozzá. 

A képviselő szerint mind az Egyesült Államokban, mind Európában aggasztó irányba mutatnak az elmúlt időszak eseményei. „Merényletkísérlet történt Donald Trump ellen, Európában pedig Robert Fico ellen is. Ezt a folyamatot meg kell állítani” – hangsúlyozta. „Fontos szimbolikus üzenet, hogy kiállunk az áldozatok és a megtámadottak mellett, függetlenül politikai hovatartozástól” – tette hozzá. 

(MTI)

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Egyszeriember
2025. október 07. 07:25
A történelem jó oldalán való állásról beszélni, ráadásul jelen időben vagy a közelmúltról, olyan szintű gőg, képmutatás és aránytévesztés, amelyet keveset láthattak még annak az épületnek a falai.
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 07. 06:35
Moslékzabáló 2025. október 07. 06:34 Azt ugye senki A megölt demokrata politikusokra ki emlékezett meg?
Válasz erre
0
3
Moslékzabáló
2025. október 07. 06:34
Azt ugye senki sem gondolja komolyan, hogy őszinte volt azok felállása, akik egy héttel korábban végignevetgélték a jobboldaliak egy perces megemlékezését? Sunyi, gyáva, gerinctelen bagázs. Ha azt hiszik, hogy Trump ezt elfelejti nekik, nagyot tévednek.
Válasz erre
3
0
kimirszen
2025. október 07. 06:29
A magyar Parlamentben volt megemlékezés?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!