Óriási fordulóponthoz érkeztünk, Isten óvja Amerikát! – Charlie Kirk halálára

Az ő rendezvényei azon kevés alkalmak egyikét jelentette, ahol nyílt és őszinte párbeszéd zajlott a különféle oldalak között.

Mindenkivel beszélgetett, mindenkinek válaszolt; hitt a bibliai értékekben, abban, hogy vannak természetüknél fogva jó és rossz dolgok, és hogy a jót a maga eszközeivel mindenkinek védelmeznie kell. Hitt az élet és a valóság alapjaiban – és az amerikai álomban, ahogy nagyon sok beszélgetőtársa is.