charlie kirk gyilkosság nekrológ Egyesült Államok

Óriási fordulóponthoz érkeztünk, Isten óvja Amerikát! – Charlie Kirk halálára

2025. szeptember 11. 05:40

Az utolsó nagy hidat égették fel Charlie Kirk megölésével. Ez a tűz pedig könnyen tovaterjedhet. A kérdés már csak az, tisztítótűz lesz-e – vagy valami egészen más.

2025. szeptember 11. 05:40
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Az utolsó nagy hidat égették fel Charlie Kirk megölésével – ugyanis ő még híd volt az Egyesült Államokban a bal- és jobboldal között, a woke és anti-woke között. Persze, ízig-vérig keresztény-konzervatív volt – de épp ezért volt ő híd. 

Az ő rendezvényei azon kevés alkalmak egyikét jelentette, ahol nyílt és őszinte párbeszéd zajlott a különféle oldalak között. 

Mindenkivel beszélgetett, mindenkinek válaszolt; hitt a bibliai értékekben, abban, hogy vannak természetüknél fogva jó és rossz dolgok, és hogy a jót a maga eszközeivel mindenkinek védelmeznie kell. Hitt az élet és a valóság alapjaiban – és az amerikai álomban, ahogy nagyon sok beszélgetőtársa is.

2025. szeptemberében viszont, Charlie Kirk és Iryna Zarutska brutális meggyilkolásával minden megváltozott Amerikában.

A 23 éves ukrán menekült lány halálával az bizonyosodott be, hogy az amerikai álom helyett már a rémálomban vagyunk; amiből, bármennyire reménykedtünk is, nem lehet holmi választási eredményekkel felébredni, hanem ha már idáig jutottunk, szépen újra végig kell járni a pokol köreit, csak immáron felfelé lépkedve – Kirk halálával pedig az vált nyilvánvalóvá, hogy egyszerűen a valami és a valami tagadása küzd egymás ellen. A valami és a semmi.

Kirk valamilyen volt. Győrffy Ákos kollégámat idézve: „az emberi térfogat határain beül” helyezkedett el. Gyarló volt – ahogy keresztény, konzervatív, vitázó, haragos, hibázó, néha, biz' Isten, még vétkes is. Mint ahogy mi itt mind. Kirk beszélgetőtársai is valamilyenek voltak. Mások voltak, mint Kirk, nyilván; ugyanakkor – újfent Győrffy Ákos kollégámat idézve –

„már rég nem az az igazi kérdés, hogy valaki liberális-e vagy kommunista, kereszténydemokrata vagy anarchista. Az az igazi kérdés, hogy milyen viszonyban áll az élet és a valóság alapkérdéseivel. Ez az egyetlen lényeges kérdés, és minden más részletkérdés, akkor is, ha első és második ránézésre nagyon fontosnak is tűnik.”

Kirk és Zarutska gyilkosa viszont nem „valamilyen”. Nem lehet valamilyennek titulálni azt, aki egy ártalmatlan, védtelen – és a lét igazán fontos rétegeiben láthatóan ártatlan – 23 éves lányt addig késel a vonaton, amíg az a padlón el nem vérzik. Ahogy azt sem lehet valamilyennek titulálni, aki egy kétgyerekes családapát 180 méterről lelő, amint az épp a tömeges lövöldözések Amerikában való elharapódzásának okairól vitatkozik.

Egyszerűen nem. 

A Turning Point – magyarul fordulópont – nevű szervezet alapítójának halála fordulópontot jelent a modernkori Amerikában.

Felégették az utolsó nagy hidat. A tűz pedig könnyen tovaterjedhet. A kérdés már csak az, tisztítótűz lesz-e, vagy valami egészen más.

Isten óvja Amerikát!

(Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP)

