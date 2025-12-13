Ebben a fertelmes ricsajban nem lehet élni

Ez az érdeklődés, ahogy egy tizenhét-tizennyolc éves gyerek tud érdeklődni, mindig megrendít. Súlyos, nehéz kérdéseik vannak, amelyekre válaszokat várnak. Igyekszem is felelni ezekre a kérdésekre legjobb tudásom szerint, de közben mindvégig érzem, hogy valójában nem tudok felelni, csak körbebeszélem a választ. Aztán nagy levegőt veszek, és elmondom nekik, hogy számos kérdésre egyszerűen nincs válaszom, nem tudom a választ; és fel kell készülniük arra, hogy az életükben számos olyan kérdés adódik majd, amelyre nem lesz válaszuk. Mert ez együtt jár az élettel, annak a tudomásulvétele, hogy gyakran nincsenek válaszok. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a kérdések ettől még érvényesek maradnak. Attól, hogy egy kérdésre nincs válasz, vagy nincs egyetlen, megnyugtató válasz, a kérdés még kérdés marad, az érvényessége nem múlik el. Próbálom elkerülni, hogy a bölcs öreg bácsi hamis képzetét tápláljam bennük. Nem vagyok bölcs, legfeljebb öregszem.

Ahogy ballagtam a szállásom felé a szitáló esőben, az jutott eszembe, hogy ilyen érdeklődést, ilyen valóságos kíváncsiságot és nyitottságot tényleg csak a gyerekeknél lehet tapasztalni. A kamaszoknál, a gyerekkor és a felnőttkor határán szédelgő fiúknál és lányoknál. A többiek, mi, az úgynevezett felnőttek nagyjából reménytelenek. Reménytelenek vagyunk, erre gondoltam, és mélyet sóhajtottam, mintha egy Krúdy-regény szereplője lennék, aki egy kihalt tabáni utcán sétál hazafelé a decemberi éjszakában.

Ha mindenképp summáznom kellene ezt az évet, akkor talán ezt a reménytelenséget emelném ki. Pontosabban azt, hogy egyre inkább látszik, mennyire nem értjük meg egymást, mennyire nem is akarjuk megérteni egymást. Az is eszembe jutott, hogy vajon ezek a kamaszok milyennek láthatnak minket, felnőtteket. Mit szólnak ahhoz a permanens pokolhoz, amit naponta állítunk elő a számukra. Vajon milyen mintákkal szolgálunk nekik? Bele se merek gondolni, milyenekkel. A saját gyerekeimen látom, illetve hallom tőlük nap mint nap, hogy milyennek látják a felnőttek igazgatta világot. Ragozhatnám ezt tovább, egyre mélyebbre ereszkedhetnék ezekbe a bugyrokba, de nem ez a célom. És nem is látom értelmét.