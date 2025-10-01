Aki donor akar lenni, rollerrel kell annak menni

Végre pont kerül az elektromos rollerek okozta közlekedési káosz végére: jön az új KRESZ, és helyreteszi a dolgokat
Az új KRESZ kidolgozásában több mint száz szakértő vett részt.
Nyílt felkartörés, súlyos fejsérülések, hasba állt kormány, törött állkapocs, és sajnos van, hogy agyhalál. Ezek nem egy horrofilm részletei, hanem a valóság maga: jó eséllyel számolhat mindezekkel az, aki úgy dönt, rollerrel közlekedik, főleg, ha azt bukósisak nélkül teszi. A rolleresek sajnos már a transzplantációs osztályon is megjelentek.
„Amikor Bandi oldalra nézett, azt látta, hogy hátrafelé integet a keze. Olyan furán állt, hogy meg kellett csípnie magát, hogy ez a valóság-e. A haverok mondták is, hogy nézd már, hogy áll a kezed!” A „hátrafelé integetés” valójában egy nyílt felkartörés volt, amit el egy ártalmatlannak induló elektromos rollerezés közben szenvedett el a 13 éves srác, akinek történetét a Bethesda Gyermekkórház osztott meg – a véres részletekkel együtt.
Mint írták, ahogy vissza tudott emlékezni, a roller első kerekét megfogta egy kátyú, és ő repült. Amíg a feje pattogott az aszfalton, eszébe jutott, hogy mindig azt hitte, csak dísznek van rajta az a röhejes sisak. Most behorpadt, de mégis megvédte a fejét. A karjába szúró fájdalomból viszont már tudta, hogy nagy baj van. Szép lassan az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába hozta, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, irány a Sebészeti Osztály, majd a műtő.
„Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta, másnap jött a kátyú és a kartörés” – olvasható a Bethesda Gyermekkórház közösségi oldalán.
Bandié a sokadik elektromos rollerrel történt eset.
A számok döbbenetesek:
csak a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt.
Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. Ez csak a Bethesda, csak gyermekek és csak azoknak a száma, akik kórházba kerültek. Egyes statisztikák szerint a közúti balesetek 3-4 százalékát e-rollerek okozzák vagy szenvedik el Magyarországon.
Ami a nemzetközi trendeket illeti, Nagy-Britanniában 1 312 baleset történt e-rollerekkel tavaly, ami enyhe növekedés a 2023-as 1 292-höz képest. Németországban ez a szám jóval nagyobb, tavaly 9 425-en sérültek meg rolleres balesetben, ami 14 százalékos növekedés 2022-höz képest. Megduplázódott viszont a halálos áldozatok száma: míg 2022-ben 11, addig 2023-ban már 22 fő halt meg.
Egy 34 tanulmányon alapuló tudományos áttekintés szerint – 5700 e-rolleres sérültet nézett – a leggyakoribb baleseti ok, körülbelül 74 százalék az elesés. A legtöbb esetben csonttörés történt, de igen magas, 22 százalékos a fej-nyak sérülés előfordulása is. A tanulmány kiemeli, hogy a legtöbb vizsgált esetben igen alacsony a bukósisak viselése. (A rollerekkel kapcsolatos szabályozásról ebben a cikkben írtunk).
„Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt”
– olvashatók a rollerbalesetet szenvedett Márk sorai a Bethesda közösségi oldalán. A tizenöt éves fiú edzésről tartott hazafelé, amikor hirtelen elsötétült előtte a világ, nem is emlékszik, hogy mi is történt pontosan.
Délután volt, a szokásos úton lassan, biztonságosan haladt a rollerrel, a következő pillanatban pedig már késő este volt, bekötözve tért magához a Bethesda egyik kórtermében. Súlyosan megsérült a feje, arca, karja, térde – de életben volt, és nagyjából egyben, s ez a fő.
Nem volt ekkora szerencséje annak a tizenhárom éves lánynak, aki egy hónappal ezelőtt életveszélyesen sérült meg Kaposváron, miután elesett egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel. Az esetről egy biztonsági kamera felvételt is készített, amin jól látható, hogy többen rollerekkel száguldoztak, amikor a csapat egyik tagja elterült. Társai odasiettek hozzá, és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollerjüket, mivel tisztában voltak vele, hogy azokat szabálytalanul használták. A kamaszlányt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
„Ne legyél te a következő! Nem éri meg megvárni, hogy valami történjen, és majd utána veszek bukót. Utána megyek lassabban. Utána majd lerakom a rollert. Én is így gondoltam, és majdnem rámentem” – ezt már a 17 éves Mana írja a Bethesda kórház közösségi oldalán. Mint fogalmaz, „az ember, amikor elektromos rollerezik, azt hiszi, uralja az egészet. De nem, bármi történhet bármelyik pillanatban”.
Mana azért esett egy teljesen üres, sima, egyenes úton, mert magától kifordult a roller kereke, pedig frissen jött ki vele a szervízből. Az eséskor megsérült a válla, a könyöke, a térde, de ami a legdurvább, hogy beleállt a hasába a kormány, ami miatt komoly belső sérüléseket is szenvedett, mind a veséje, mind a lépe alaposan megsínylette a balesetet.
Egy másik tinédzser hátborzongató története is bejárta az internetet édesanyja posztjának köszönhetően. A lány barátjával együtt rollerezett, együtt is esek el; eleinte nem tűntek komolynak a sérülések, a lány el is titkolta a balesetet, ám pár nappal később reggelinél egyszer csak hirtelen nagyot reccsent az állkapcsa. Szaladtak az orvoshoz, de csak a panorámaröntgen után derült ki, hogy korántsem olyan ártalmatlan ez a sérülés, ugyanis a lánynak az eséstől lényegében eltörött az állkapcsa. Egyelőre eltekintettek a radikális és fájdalmas csavarozástól, mert ez a fogai elvesztésével is járhatott volna, de öt héten keresztül gumis maszkot kellett hordania.
Édesanyja beszámolója alapján a balesetet követő ötödik héten is nehezen tudta nyitni a száját, még mindig nagyon fáj neki a sérülés, és beszélni sem nagyon tudott, ami pedig az evést illeti: csak folyékony élelmiszert vehetett magához.
„Riadtan figyeltem a rolleres baleseteket, hiszen az ember nem örül, ha olyan donorokat kap, akik értelmetlen halált haltak.
De tudtam, hogy sajnos előbb-utóbb nálunk is meg fognak jelenni – így is lett – azok a donorok, akik rolleres balesetben vesztették életüket” – ezt már Prodán Zsolt szívsebész mondja lapunknak.
Prodán a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Gyermekkardiológiai és Szívsebészeti osztály vezetőjeként számos transzplantációt végzett (maga az intézmény éppen most végezte a századik ilyen beavatkozást), így első kézből tudja megosztani velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait.
Olyannyira, hogy mint elmondja, a közelmúltban történt egy súlyos baleset, ketten mentek a rollerrel, bukósisak nélkül – egyébként azokból a rolleres balesetet szenvedettekből lesz donor, akiknél beáll az agyhalál. Ők jellemzően azok, akik szebben fogalmazva speciális körülmények között, nyersebben mondva teljesen szabálytalanul használják az eszközt, mint az említett balesetben is: ketten, bukósisak nélkül.
De ők vannak kevesebben.
„Azokkal az áldozatokkal mi a transzplantációs központban nem is találkozunk, akik súlyos idegrendszeri sérüléseket szenvednek, és a nyílt töréses balesetek sérültjeit sem látjuk, de azt tudjuk, hogy naponta több ilyen gyerek kerül be csak a budapesti traumatológiákra” – emeli ki.
Rámutat, hogy amikor kardiológiáról beszélget a szülőkkel, sok édesanya árulja el, hogy a focipályán történő hirtelen haláltól félti leginkább a gyermekét. „Megpróbáltam nekik elmagyarázni, hogy a mi gyerekeinket nem az ismeretlen eredetű hirtelen haláltól kell félteni, hanem a nagyon banális közúti balesetektől”. Vagyis attól, hogy bukósisak nélkül rollerezzen, biciklizzen, mert nem divat védőfelszerelést hordani.
Azonban e két eszköz között is óriási a különbség. Mint a szívsebész főorvos fogalmaz: „a bicikli a nagy sebességű, nagy teljesítményű rollerekhez képest totál biztonságos. A roller viszont a kamaszok kezében életveszélyes eszköz.
Meg kell változtatnunk a rollerek használatát, mert így ez egy gyerekcsonkoló eszközzé válik.
Ha a rollernek kezd rossz híre lenni, akkor jó úton járunk”.
A roller a közlekedésben nem integrálható könnyen sem a gyalogosok, sem a biciklisek, sem az autók közé, mert kevésbé látható és nagyon gyors mozgású.
Prodán ugyanakkor mégsem hisz a betiltásban, úgy gondolja, meg kell találni az eszköz helyét a közlekedésben úgy, hogy – mint fogalmaz – „ne darabolja össze a gyerekeinket”.
A szabályozás szerinte egy jó irány, de a főorvos az oktatásban látja a valódi megoldást. Szerinte biztonságos környezetben kellene megtanulniuk a fiataloknak kezelni ezeket a járműveket, a felnőtteknek pedig pontosan fel kell világosítaniuk őket, hogy mi is valójában a biztonságos közlekedés.
Prodán úgy véli, akinek gyereke van, tudja, hogy a tiltás nem megoldás. Ehelyett inkább azt javasolja, hogy vértezzük fel őket a megfelelő tudással; amihez viszont elengedhetetlen, hogy az első lépéseket – bocsánat, kerékfordulatokat – ellenőrzés alatt tegyék meg, így rögzüljön bennük a biztonságos technika és védőfelszerelés-használat. „meg kell próbálnunk a gyermeket nem egy idomított állatként kezelni, hanem tanulóképes, intelligens emberekként. A kamasz gyereknek is van esze. Legyen része a kultúránknak a biztonságos rollerezés”.
Mint rámutat, természetesen így sem lehet nullára csökkenteni a baleseteket, hiszen a kamaszok életkorukból fakadóan mindig feszegetni fogják a határokat, de ez a legtöbb, amit tehetünk – és egyben a minimum is, amit tennünk kell.
A Bethesda pontokba is szedte, mit tehetnek a szülők:
