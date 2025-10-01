Aki donor akar lenni, rollerrel kell annak menni

De ők vannak kevesebben.

„Azokkal az áldozatokkal mi a transzplantációs központban nem is találkozunk, akik súlyos idegrendszeri sérüléseket szenvednek, és a nyílt töréses balesetek sérültjeit sem látjuk, de azt tudjuk, hogy naponta több ilyen gyerek kerül be csak a budapesti traumatológiákra” – emeli ki.

Rámutat, hogy amikor kardiológiáról beszélget a szülőkkel, sok édesanya árulja el, hogy a focipályán történő hirtelen haláltól félti leginkább a gyermekét. „Megpróbáltam nekik elmagyarázni, hogy a mi gyerekeinket nem az ismeretlen eredetű hirtelen haláltól kell félteni, hanem a nagyon banális közúti balesetektől”. Vagyis attól, hogy bukósisak nélkül rollerezzen, biciklizzen, mert nem divat védőfelszerelést hordani.

Azonban e két eszköz között is óriási a különbség. Mint a szívsebész főorvos fogalmaz: „a bicikli a nagy sebességű, nagy teljesítményű rollerekhez képest totál biztonságos. A roller viszont a kamaszok kezében életveszélyes eszköz.

Meg kell változtatnunk a rollerek használatát, mert így ez egy gyerekcsonkoló eszközzé válik.

Ha a rollernek kezd rossz híre lenni, akkor jó úton járunk”.

A roller a közlekedésben nem integrálható könnyen sem a gyalogosok, sem a biciklisek, sem az autók közé, mert kevésbé látható és nagyon gyors mozgású.

Prodán ugyanakkor mégsem hisz a betiltásban, úgy gondolja, meg kell találni az eszköz helyét a közlekedésben úgy, hogy – mint fogalmaz – „ne darabolja össze a gyerekeinket”.

A szabályozás szerinte egy jó irány, de a főorvos az oktatásban látja a valódi megoldást. Szerinte biztonságos környezetben kellene megtanulniuk a fiataloknak kezelni ezeket a járműveket, a felnőtteknek pedig pontosan fel kell világosítaniuk őket, hogy mi is valójában a biztonságos közlekedés.

Prodán úgy véli, akinek gyereke van, tudja, hogy a tiltás nem megoldás. Ehelyett inkább azt javasolja, hogy vértezzük fel őket a megfelelő tudással; amihez viszont elengedhetetlen, hogy az első lépéseket – bocsánat, kerékfordulatokat – ellenőrzés alatt tegyék meg, így rögzüljön bennük a biztonságos technika és védőfelszerelés-használat. „meg kell próbálnunk a gyermeket nem egy idomított állatként kezelni, hanem tanulóképes, intelligens emberekként. A kamasz gyereknek is van esze. Legyen része a kultúránknak a biztonságos rollerezés”.

Mint rámutat, természetesen így sem lehet nullára csökkenteni a baleseteket, hiszen a kamaszok életkorukból fakadóan mindig feszegetni fogják a határokat, de ez a legtöbb, amit tehetünk – és egyben a minimum is, amit tennünk kell.

A Bethesda pontokba is szedte, mit tehetnek a szülők:

A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!

Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap tapasztaljuk a következményeket!

Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán