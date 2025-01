A nap, amikor gyászba borult a hazai kézilabdázás

Napra pontosan 20 éve történt. Fázós, hideg tél volt, olyan, mint most. Kulcsár Anita, a Dunaferr világklasszis kézilabdázója aznap reggel szokás szerint beült az autójába, hogy edzésre menjen Dunaújvárosba. Átmozgató tréningre a másnapi, Hódmezővásárhely elleni bajnoki előtt. Akár ki is hagyhatta volna az edzést. Akár még a bajnokit is, hiszen nélküle is simán nyert volna a csapat. De Anita nem az a típus volt. Ő minden edzésen, minden meccsen ott akart lenni.

A Velencei-tóra néző csodás településen, Sukorón élt a szerelmével, Andrással. Öt éve házasodtak össze. Anita boldog volt, hiszen a magánélete mellett a kézilabdázásban is megtalálta magát.

Olimpiai ezüstérmet nyert, Európa-bajnok lett, a világ egyik legjobb beállójaként tisztelték. Dunaújvárosban a 22-es mez volt az övé. A 22-es mez, amelynek viselőjével általában nem bírtak a védők.

Kulcsár Anita csupán 28 éves volt / Fotó: Arcanum/Nemzeti Sport

Napra pontosan 20 éve beült az autójába, talán zenét is hallgatott, majd elindult Dunaújváros felé.

Szerencsen született, Nyíregyházán járt iskolába és a föld felett repült, mikor a hazai kézilabdázás fellegvára, a Győr hívta. Később játszott Dániában, Székesfehérváron és Dunaújvárosban. Huszonnyolc éves volt. Talán ott, a kocsiban ülve az is eszébe jutott, hogy mi lesz a kézilabdázás után.

Beiratkozott a jogi egyetemre, és úgy tervezte, a karrierje befejezése után is marad a sportágban. És úgy tervezte, ideje lenne már, ha születne egy kisbaba…

Céltudatos volt, határozott. A beállók élete pedig nem egyszerű: sokszor két védővel a nyakukban kell befordulni, kapura lőni. Anita kiváló beálló volt, hiába rángatták, cibálták, képtelenek voltak feltartóztatni. Ő pedig gólt lőtt, majd legtöbbször mosolyogva rohant vissza a középkezdéshez. Húsz éve, azon a reggelen talán az is eszébe jutott, mi lesz a Barátok közt következő részében. Imádta a sorozatot. Egy részt sem hagyott ki. Sőt, egyszer azt is elárulta, nagy vágya, hogy ha csak egy pillanatra is, de látszódjon valamelyik részben. Akár járókelőként vagy a kávézó vendégeként a háttérben ülve.