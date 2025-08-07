Ft
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
jogász Fleck Zoltán Sulyok Tamás

Mindennek van határa!

2025. augusztus 07. 06:58

Ezek a gazemberek minden egyes választás előtt eljátsszák ugyanezt a nagyhalált.

2025. augusztus 07. 06:58
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Az oktatásban, s különösen a felsőoktatásban tomboló és tobzódó liberális–neomarxista–anarchista–kommunista véleményterror nem más, mint közhely. S ez így van az Egyesült Államoktól egészen Budapestig és Varsóig. Hogy ezt miért kellett hagyni? Erről majd máskor. Most viszont eljött az ideje annak, hogy ne hagyjuk annyiban a dolgot, üvöltve követeljük a következményeket, s ha nem megy szép szóval, akkor tüntetéssel. Még egyszer, röviden, a lényeg:

Fleck Zoltán az ELTE jogi karának oktatója, sőt, ha jól tudom, tanszékvezetője. S mint ilyen, immáron sokadszor tesz hitet Magyarország alkotmányos rendjének felszámolása, de minimum zárójelbe tétele mellett.

Így tett az előző választás előtt, amikor még Márki-Zay mellett ülve fejtegette, miszerint teljesen mindegy, mennyivel győz majd az ellenzék (mert akkor is tudták és ellentmondást nem tűrve hirdették, hogy győzni fog), ha egyfős többsége lesz a parlamentben, akkor is alkotmányozhat, sőt kötelező lesz alkotmányoznia.”

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

