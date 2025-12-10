Ft
Országgyűlés Sulyok Tamás államfő parlament Alkotmánybíróság

Kiborulhatnak a balosok: átment az államfőt védő törvénymódosítás

2025. december 10. 12:19

Megszavazta szerdán az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, amelyet az elmúlt napokban folyamatosan támadtak baloldalról, közben szakértők szerint is csak egy joghézagot iktatott ki.

2025. december 10. 12:19
null

Elfogadta az Országgyűlés szerdán azt a törvénymódosítást, amely arról rendelkezik, hogy az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását.

A baloldalon rögtön beindult a kántáló kórus, amely szerint ezzel a Fidesz-KDNP kormány máris saját bukására készül, illetve arra, hogy kormányváltás esetén majd Sulyok Tamás államfő akadályozhatja a hatalom átadását. 

A Visszaszámlálás című műsorban arról értekezett Bárándy Gergely, Lattmann Tamás és Rónai Sándor, hogy ezzel már a választási vereségre készül a Fidesz. Bárándy Gergely szerint ki lehet jelenteni, hogy egytől-egyig minden alkotmánybírót a Fidesz nevezett ki. „És direkt fogalmazok így, hogy nevezte ki, mert az alkotmánybírák parlamenti választása egy formalitás volt, egy színház volt; minden egyes bírát a miniszterelnök és a Fidesz nevezett ki” – jegyezte meg. A mostani tervezet kapcsán úgy fogalmazott: szerinte ez a centralizációs törekvés arra szolgál, hogy most ne gátolja a kormányzati munkát, de amikor változás van, akkor ezek a szervek gyakorlatilag el tudják lehetetleníteni a kormányzati munkát.

Érdekesség, de a neves jogászprofesszor, Hack Péter hamar lehűtötte a baloldali kedélyeket, az ő véleménye szerint egy nagyon is létező joghézagot sikerült orvosolni ezzel. Az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője az InfoRádióban kifejtette: a köztársasági elnök átmenetileg, például betegség vagy baleset miatt lehet akadályoztatott. Eddig az Alaptörvény szabályozta azt az esetet, ha a köztársasági elnök alkalmatlanná válik a feladatára. Az alkotmány rendelkezései között szerepel, mi a teendő összeférhetetlenség esetén, mint ahogyan az is, hogy a méltatlansági eljárást miként kell lefolytatni, 

ha az államfő méltatlanná válik a tisztséggel együtt járó feladatok ellátására.

A jogászprofesszor kiemelte: az ilyen megszüntetések egyfelől az Országgyűlés kétharmados többségéhez, másfelől az Alkotmánybíróság döntéseihez kapcsolódtak, de az akadályoztatás esetére nem tartalmaz ilyen szabályokat az Alaptörvény. 

A jogalkotó most ezt a joghézagot akarja orvosolni, elkerülve azt a helyzetet, hogy a parlament politikai többsége esetleg 50 százalék plusz egy szavazattal úgy mondja ki az elnök akadályoztatását, hogy valójában nincs akadályoztatva az elnök.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

 

Galerida
2025. december 10. 14:32
Igazi ballib a bezárt ajtónak is nekiugrik, mit neki egy Köztársasági Elnök!
[email protected]
2025. december 10. 13:29
Bevallom: NAGYON ERŐSEN KIVÁNOM, HOGY LATMANN, BÁRÁNDY ÉS RÓNAI URAK VALÓSÁGHŰEN "KAPISGÁLJÁK" A "SZITU"-T!!! TARTALMILAG IGEN-IGEN JÓ, HASZNOS ÉS IGAZSÁGOS--IGEN-IGEN: I-GAZ-SÁ-GOS(!!!)--LENNE AZ A NEMZETNEK A NÉPNEK, HA EGY esetlegesen--feltett,de meg nem engedett számunkra negatív előjelű szituációban--Sulyok Tamás közt.elnök úr és az Alkotmánybíróság "HELYRE TE(het)NNÉ" A HATALMI HELYZETET. AZ ORSZÁG, A NEMZET A MAGYAR NÉP JÓLFÖLFOGOTT ÉRDEKÉBEN...MEGELŐZENDŐ az anarchiát és polgárháborús veszélyt, gazdasági-pénzpolitikai krach-ot.
wadcutter
2025. december 10. 13:18
Bárándy, Lattmann és Rónai miért nem a hanukára készülnek, mit akarnak még a kormányváltással decemberben?
sanya55-2
2025. december 10. 13:17
Na, és ? Van eszük, mint mindig előre gondolkodnak. Libsik a hülyeségük után pedig sopánkodnak
