Kiborulhatnak a balosok: átment az államfőt védő törvénymódosítás

Elfogadta az Országgyűlés szerdán azt a törvénymódosítást, amely arról rendelkezik, hogy az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását.

A baloldalon rögtön beindult a kántáló kórus, amely szerint ezzel a Fidesz-KDNP kormány máris saját bukására készül, illetve arra, hogy kormányváltás esetén majd Sulyok Tamás államfő akadályozhatja a hatalom átadását.