Mattot adott a jogászprofesszor az ellenzék kritikájára, de szerinte komoly viták várhatók

Hack Péter most már keményebben bírálta Fleck Zoltánt
A tanszékvezető szerint egyébként is egyszerű a megoldás.
Hack Péter szerint a jogalkotó egy joghézagot akar orvosolni a köztársasági elnök akadályoztatását érintő javaslattal.
Olyan törvénymódosításra készül az Országgyűlés kormánypárti többsége, amelynek alapján az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását. Az ellenzék szerint ez annak a beismerése, hogy a Fidesz választási vereségre készül, és megpróbálja előre bebetonozni Sulyok Tamás államfői pozícióját. A kormányoldal szerint viszont csak egy joghézag betöméséről van szó – írta az Infostart, amely megszólaltatta az ügyben Hack Péter jogászprofesszort.
Az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője az InfoRádióban kifejtette: a köztársasági elnök átmenetileg például betegség vagy baleset miatt lehet akadályoztatott. Eddig az Alaptörvény szabályozta azt az esetet, ha a köztársasági elnök alkalmatlanná válik a feladatára. Az alkotmány rendelkezései között szerepel, mi a teendő összeférhetetlenség esetén, mint ahogyan az is, hogy a méltatlansági eljárást miként kell lefolytatni,
ha az államfő méltatlanná válik a tisztséggel együtt járó feladatok ellátására.
A jogászprofesszor kiemelte: az ilyen megszüntetések egyfelől az Országgyűlés kétharmados többségéhez, másfelől az Alkotmánybíróság döntéseihez kapcsolódtak, de az akadályoztatás esetére nem tartalmaz ilyen szabályokat az Alaptörvény. A jogalkotó most ezt a joghézagot akarja orvosolni,
elkerülve azt a helyzetet, hogy a parlament politikai többsége esetleg 50 százalék plusz egy szavazattal úgy mondja ki az elnök akadályoztatását, hogy valójában nincs akadályoztatva az elnök.
Hack Péter hozzátette: ilyen esetben a hatályos jogszabály alapján az Országgyűlés elnöke venné át az államfő feladatait. Az előterjesztők a törvénymódosítással azt szeretnék elérni, hogy a döntés kétharmados legyen.
A jogászprofesszor szerint
a javaslatban megfogalmazott megoldáshoz nem társul probléma, a vitákat az eltérő jogi megítélések erősíthetik fel.
Mint mondta, „az lenne az ideális, ha az Alkotmánybíróság a politikától nagyobb távolságot tartana vagy kiegyensúlyozottabb lenne”.
Hack Péter ugyanakkor komoly jogi és politikai vitára számít a tervezet miatt. Az ellenzék részéről már korábban is megfogalmazódott az a bírálat, hogy az Alkotmánybíróság nem független testület, így szerintük ha az alkotmányvédelem legfőbb szervének a kezébe kerülne a döntés, akkor nem politikán kívülre kerül a döntés, hanem megmarad a politika keretei között.
