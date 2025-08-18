Hack Péter most már keményebben bírálta Fleck Zoltánt" ???

Fleck Zoltán szóhasználatban, a probléma értelmezésében is hibázott, és az általa javasolt megoldás is hibás – jelentette ki Hack Péter egyetemi tanár, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője az Öt YouTube csatorna Ring című műsorában, a jogszociológus korábbi kijelentését értékelve.

Emlékezetes, az ELTE oktatója egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy

ellenzéki választási győzelem esetén a győztes pártnak akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia a köztársasági elnökre,

hogy a győztes pártnak adja a kormányalakítási megbízást. Fleck szerint ugyanis ez nem biztos, hogy így történne, ha az ellenzék nyerne.

Hack Péter most úgy fogalmazott, hogy Fleck egy valóban elképzelhető problémára rossz megoldást javasolt. Ha az elnök ugyanis mégsem a választásokon győztes politikai erőnek adna felhatalmazást , akkor egy értelmes többség megszavazná ezt személyt,

majd az első adandó alkalommal benyújtaná ellene a konstruktív bizalmatlansági indítványt, megjelölve a parlamenti többség által támogatott kormányfő-jelöltet.

Ez körülbelül három nap alatt lezajlik.

Hack lapunknak nyilatkozva korábban kifejtette: egy jogász számára megfejtendő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy demokratikus rendszerben egy szereplő kilép az alkotmányos keretek közül. Az kérdés, hogy illik-e a jelenlegi köztársasági elnököt ezzel meggyanúsítani, vagy nem, de egy mindenkori elnök esetében felmerülhet ilyen probléma – mondta Hack, aki ugyanakkor elárulta,