feljelentés Bayer Zsolt vélemény

V. Naszályi feljelent

2025. november 24. 11:12

Parádés. Ő tesz feljelentést.

2025. november 24. 11:12
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Parádés. Ő tesz feljelentést. S van pofája leírni többek között ezt is:

»Az önkormányzat megfelelő hivatali egységei munkaköri kötelezettségei közé tartozik a fennálló szerződések alapján a bevételek beszedése. Ez magában foglalja a szerződések nyilvántartását, a számlák előállítását, kiküldését, a beérkező bevételek és a hátralékok nyilvántartását. Mivel mindez az önkormányzat esetében több száz szerződéssel kapcsolatos sokrétű tevékenységet foglal magában, ezért a közpénzekkel való felelős gazdálkodás részeként folyamatos monitoring, összefoglaló jelentések készítése és a költségvetés tervezése, illetve végrehajtásának nyomon követése garantálja, hogy ilyen léptékű hibák ne történjenek meg.«

Aha. Teljesen világos. S hogy még világosabb legyen, álljon itt a végén még egy tény: V. Naszályi a bukása után, egyik utolsó intézkedéseként 35 millió forintos jutalmat adott a gazdasági vezetőjének, a helyettesének és a jegyzőjének.

Nyilván azért, mert mint mi is látjuk, remek munkát végeztek.

Most meg feljelent.

Hát persze, ki hogy menekül, ugye...”

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Finale
2025. november 24. 13:22
35 millió forintos jutalmat adott a gazdasági vezetőjének, a helyettesének és a jegyzőjének. Es ilyenkor a mindenszarhivok hol vannak???
Válasz erre
0
0
angie1
2025. november 24. 13:13
Azért tudott 35 millát kiosztani jutalomként, mert a törvények ezt megengedik! Ez is egy útja a pénzszivattyúnak!
Válasz erre
2
0
orokkuruc-2
2025. november 24. 13:05
Véna Száji Márti MINDEN választójával kell tudatni ezeket és utána tudatni, hogy ezért nincs arra habzsidőzsi!
Válasz erre
3
0
herbert
2025. november 24. 12:28
Fosik a Zsoca.
Válasz erre
0
8
