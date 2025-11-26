Ft
feljelentés Budai Gyula Magyar Péter bennfentes kereskedelem

Az ügyészségen folytatódhat Magyar Péter ügye: Budai Gyula feljelentette a Tisza vezérét

2025. november 26. 10:52

Nem ért véget a bennfentes kereskedelem miatt indult eljárás.

2025. november 26. 10:52
null

Feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Magyar Péter ellen bennfentes kereskedelem gyanúja miatt a fideszes Budai Gyula, miután a Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy lezárta az ügyben indított piacfelügyeleti eljárását. 

A fideszes politikus szerint a tényállást teljes mértékben csak a büntető eljárás keretében lehet tisztázni, ilyen jogosítvánnyal pedig csak a nyomozó hatóság rendelkezik. 

Ahogy a Magyar Nemzet írja, noha Magyar Péter a közösségi oldalán úgy vélte: „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követett el”, a jegybank technikai okokból lezárt vizsgálatát a ügyészségé követheti, amelynek szélesebb eszköztára is van erre a feladatra.

Az MNB közleménye szerint egyébként az ügyben összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszeméllyel szemben és

 feljelentéseket tettek a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt.

Felidézték, hogy az MNB hivatalból indított több piacfelügyeleti eljárása során – egyebek mellett – azt vizsgálta, hogy több magánszemély tőzsdei megbízásai kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. A piacfelügyeleti eljárások az OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS) 2023. július 21-én délután közzétett részvényvisszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálták.

Az ügyben felmerült Magyar Péter érintettsége is. Az Index információi szerint ugyanis a Tisza vezére az ominózus napon a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan papírokat, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akció miatt az értékük jelentősen megnő.

Az MNB felügyelete most lezárult vizsgálatban azt állapította meg, hogy 

négy magánszemély még azelőtt jutott hozzá az Opus részvényvisszavásárlási programjáról szóló, bizalmas információhoz, hogy azt nyilvánosságra hozták volna. 

Ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedésnek számít.

Abban a kérdésben, hogy egy adott személy követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a közigazgatási eljárásban hozott döntés és az abban megállapított tényállás, hiszen az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére – hangsúlyozták a közleményben. 

A KNYF egyébként már februárban eljárást indított az ügyben, erről azonban azóta sem árultak el többet. 

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

