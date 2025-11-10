„Ez a tudomány művészete” – leesett az álla a kutatóknak a magyar lágy cella-kísérlettől (VIDEÓ)

Hogy zajlott pontosan a lágycella-kísérlet?
Kapu Tibor fecskendőkkel próbálta a vizet a vázba juttatni úgy, hogy az ne szivárogjon ki. Ennek során olyan felvételek készültek az áramló víz dinamikájáról, amilyeneket emberi szem korábban még nem látott. Például van egy olyan videó, amelyen
a vázban egy víztömeg található; ehhez Tibor még igyekszik plusz vizet hozzáadni, mire a test másik oldalán kiszökik a folyadék, és mint egy nyelv, kinyúlik, majd visszahúzódik. Ilyet korábban még senki sem látott.
Ez az alapvetően demonstrációs céllal tervezett kísérlet tehát olyan jelenségeket mutatott meg, amelyekre korábban nem volt példa. Amikor az űrállomáson szolgáló japán űrhajós meglátta a felvételt, felkiáltott:
Ez a tudomány művészete!”
A projekt célja ugyanakkor az is volt, hogy a magyar középiskolásoknak megmutassuk, milyen szép tud lenni a fizika és a geometria. Valóban több ezer diákot sikerült elérnünk azzal, hogy szimultán kísérletezhettek a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó magyar kutatóűrhajóssal. Azóta több iskolától is kaptunk levelet, hogy küldjünk nekik lágy cellákat – ezeknek a kéréseknek pedig eleget is tettünk. Rövidesen a HUNOR is forgalmazni kezd olyan mágneses játékokat, amelyek a lágycella-kísérletek alapján készültek.
Miként folytatódik tovább ez a kutatás? Mi lesz a kísérlet utóélete?
Az a szerencse ért minket, hogy Kapu Tibor és parancsnoka elérték, hogy azokat a lágy cellákat, amelyek megjárták az Űrállomást, Tibor haza tudta hozni – nem égették el őket, mint más kísérleti eszközöket. Bevallom, meghatódtam, amikor ezt a csomagot az egyetemi előadóban a kezembe nyomta. Azóta is mutogatom a hallgatóknak az előadásaimon.
Az egyetemen és a közoktatási intézményekben továbbra is zajlanak a bemutatók és az előadások, miközben a háttérben új együttműködésekről is folynak egyeztetések – többek között az Európai Űrügynökséggel (ESA), valamint amerikai magáncégekkel. Mind a tanulmány, mind a kísérlet híre elterjedt a nemzetközi tudományos világban, így ma már külföldi kutatók is érdeklődnek iránta.
Nyitókép: HUNOR-fotó