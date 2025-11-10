„Ez a tudomány művészete” – leesett az álla a kutatóknak a magyar lágy cella-kísérlettől (VIDEÓ)

Hasonló kérdés merül fel az építészetben is: miként lehet egy falat úgy felépíteni kövekből, hogy egyrészt ne fedjék egymást a kövek, másrészt ne maradjanak hézagok. A térkitöltés elmélete tehát egyrészt gyakorlati probléma, másrészt egy hatalmas matematikai kérdéskör alapja, amelyről immár 2500 éve gondolkodnak. Bár kevesen tudják, erről Arisztotelész és Platón is vitatkozott.

Talán a legegyszerűbb térkitöltés a négyzet a síkban, illetve a kocka a térben. Ezzel mindenki találkozott, aki legóból épített már ezt-azt. A síkbeli és térbeli feladat azonban alapvetően eltér, ugyanis síkban körökkel vagy sima alakzatokkal nem lehet a falat leburkolni, mert maradnak hézagok. Síkban valami vagy sima, vagy van sarka. Kiderült azonban, hogy a térben van egy olyan lehetőség, ahol olyan testekkel lehet dolgozni, amelyek ugyan nem teljesen simák, de nincsenek hegyes sarkaik sem. Ez volt a felfedezés lényege – az ilyen, hézagmentesen teret kitöltő testeket nevezzük lágy celláknak.

Domokos Gábor alkalmazott matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszékének professzora. Fotó: Stiller Ákos.

Első ránézésre ezek a 3D-s makettek olyanok, mint a gerinc csigolyái.

Így van – ezt már mások is felvetették, és nem is véletlen az analógia. A lágy cellákból végtelen sokféle van. A mi munkánk lényege az volt, hogy felismertük: ezek a testek léteznek, és matematikailag elég jól körülírtuk a geometriájukat, valamint meghatároztuk, milyen típusúak lehetnek.