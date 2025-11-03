Magyarország évtizedek után ismét felkerült az űrkutatás térképére

Űrkutatás – Milyenek voltak az Axiom–4 küldetés utáni hazai és nemzetközi visszajelzések, tekintve, hogy kutatóűrhajósunk, Kapu Tibor, az űrállomáson elvégzett kísérletek csaknem felét jegyezte?

Űrkutatás: Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa a Nemzetközi Űrállomáson 25 kísérletet végzett küldetése során. Fotó: HUNOR-sajtó

A küldetést követően lehetőségünk nyílt arra, hogy a tudományos programunk vezető kutatóival, valamint az Axiom és a NASA szakembereivel közösen részletesen áttekintsük a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérleteket – az előkészítéstől egészen a végrehajtásig. Az egyeztetések során számos témát érintettünk, beleértve a felmerült nehézségeket is. Összességében azonban elmondhatom, hogy ezek kifejezetten jó hangulatú és eredményes megbeszélések voltak.

A kitűzött célokat sikerült elérnünk, és az előzetes eredmények alapján a missziót rendkívül sikeresnek értékeljük.

Milyen fogadtatásban részesült a program az Ausztráliában megrendezett Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson?