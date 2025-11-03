Magyarország évtizedek után ismét felkerült az űrkutatás térképére

Fontos célunk volt az is, hogy a kísérletgazdák egymás között is kapcsolatokat építsenek, amelyek a jövőben újabb közös projektekhez vezethetnek.
Mikor várhatók az első tudományos eredmények?
A tudományos kutatás folyamata hosszadalmas. Rengeteg adat, mérés, fotó és videó készült, ezek feldolgozása jelenleg is zajlik. Vannak olyan kísérletek, amelyeknél a mintavétel már a küldetés előtt elkezdődött, és az űrállomás fedélzetén folytatódott. Több minta esetében nagyon alacsony hőmérsékleten kell biztosítani a tárolást, így ezek visszaérkezésére még hónapokat kell várnunk – első sorban a szűkös szállítási kapacitások miatt.
A kutatók már dolgoznak a tudományos folyóiratokba szánt közleményeken, hiszen a nemzetközi tudományos közösség számára ez az elfogadott formája az eredmények publikálásának. Ez a folyamat szintén több hónapot vesz igénybe.
A RANDAM sugárzásmérő esetében azonban már rendelkezünk előzetes mérési eredményekkel. A doziméterek adatai alapján szépen kirajzolódott a kozmikus sugárzás eloszlása a Föld körüli pályán. Emellett jelentős tudományos értékű publikációkra számítunk a mikrobiom-kutatások, a DNS-károsodás, a növénynövesztési kísérletek és a lágy cellák témakörében is.