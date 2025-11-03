Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tanulmány Kapu Tibor Axiom – 4 misszió kísérletek magyar tudomány eredmények ESA Nagy Balázs Nemzetközi Űrállomás

Magyarország évtizedek után ismét felkerült az űrkutatás térképére

2025. november 03. 05:48

Milyenek voltak az Axiom–4 küldetés utáni hazai és nemzetközi visszajelzések? Milyen további együttműködési lehetőségek merültek fel az űrkutatás szereplőivel? Mikorra várhatók a kísérletek első eredményei? Többek között ezekről kérdeztük a magyar tudomány napján a HUNOR-program kutatás-fejlesztési igazgatóját, Nagy Balázst. Interjúnk.

2025. november 03. 05:48
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Űrkutatás – Milyenek voltak az Axiom–4 küldetés utáni hazai és nemzetközi visszajelzések, tekintve, hogy kutatóűrhajósunk, Kapu Tibor, az űrállomáson elvégzett kísérletek csaknem felét jegyezte?

Űrkutatás: Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa a Nemzetközi Űrállomáson 25 kísérletet végzett küldetése során.
Űrkutatás: Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa a Nemzetközi Űrállomáson 25 kísérletet végzett küldetése során. Fotó: HUNOR-sajtó

A küldetést követően lehetőségünk nyílt arra, hogy a tudományos programunk vezető kutatóival, valamint az Axiom és a NASA szakembereivel közösen részletesen áttekintsük a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérleteket – az előkészítéstől egészen a végrehajtásig. Az egyeztetések során számos témát érintettünk, beleértve a felmerült nehézségeket is. Összességében azonban elmondhatom, hogy ezek kifejezetten jó hangulatú és eredményes megbeszélések voltak. 

A kitűzött célokat sikerült elérnünk, és az előzetes eredmények alapján a missziót rendkívül sikeresnek értékeljük.

Milyen fogadtatásban részesült a program az Ausztráliában megrendezett Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson?

Sydneyben a HUNOR-program önálló standdal képviseltette magát. Bemutattunk több kísérleti eszközt, valamint az egész tudományos portfóliót is az érdeklődők elé tártuk interaktív képernyők segítségével. Hatalmas volt az érdeklődés: a világ minden tájáról érkeztek látogatók és űripari szakértők, akik meglepődve tapasztalták, hogy mindössze 18 nap alatt ennyi kísérletet sikerült elvégeznünk.

Külön szeretném kiemelni 

  • a RANDAM sugárzásmérőt, amely innovatív, rendkívül praktikus eszköz, és számos kísérletünkhöz szolgáltatott nélkülözhetetlen környezeti adatokat.
  • Emellett nagy figyelmet kapott a lágy cella is – ez egy tudományos ismeretterjesztő modell, amely a tér hézagmentes kitöltésének elvét szemlélteti, csúcsok nélküli cellákkal.

Sokan megálltak előtte, mert igazán látványos és elgondolkodtató bemutatóelemről van szó.

Ezt is ajánljuk a témában

Ilyen jövő vár a magyar űrkutatásra

Milyen további együttműködési lehetőségek merültek fel?

Nemrég egy workshopot szerveztünk az Európai Űrügynökség (ESA) kutatóinak és a HUNOR-kísérletek vezetőinek részvételével. A rendezvényen a magyar tudósok és mérnökök bemutathatták az Axiom–4 misszió során végzett kísérleteiket, valamint ismertethették azokat az új ötleteiket is, amelyeket a most szerzett tapasztalataik alapján szeretnének továbbfejleszteni.

Az ESA szakemberei értékes tanácsokkal látták el a kutatókat és természetesen minket is. 

Fontos célunk volt az is, hogy a kísérletgazdák egymás között is kapcsolatokat építsenek, amelyek a jövőben újabb közös projektekhez vezethetnek.

Mikor várhatók az első tudományos eredmények?

A tudományos kutatás folyamata hosszadalmas. Rengeteg adat, mérés, fotó és videó készült, ezek feldolgozása jelenleg is zajlik. Vannak olyan kísérletek, amelyeknél a mintavétel már a küldetés előtt elkezdődött, és az űrállomás fedélzetén folytatódott. Több minta esetében nagyon alacsony hőmérsékleten kell biztosítani a tárolást, így ezek visszaérkezésére még hónapokat kell várnunk – első sorban a szűkös szállítási kapacitások miatt.

A kutatók már dolgoznak a tudományos folyóiratokba szánt közleményeken, hiszen a nemzetközi tudományos közösség számára ez az elfogadott formája az eredmények publikálásának. Ez a folyamat szintén több hónapot vesz igénybe.

A RANDAM sugárzásmérő esetében azonban már rendelkezünk előzetes mérési eredményekkel. A doziméterek adatai alapján szépen kirajzolódott a kozmikus sugárzás eloszlása a Föld körüli pályán. Emellett jelentős tudományos értékű publikációkra számítunk a mikrobiom-kutatások, a DNS-károsodás, a növénynövesztési kísérletek és a lágy cellák témakörében is.

A mesterséges intelligencia miként van jelen az űrszektorban?

Ez egy rendkívül izgalmas kérdés. A mesterséges intelligencia alapú technológiákat a HUNOR-program során mi is alkalmazzuk, elsősorban a nagy mennyiségű adatok elemzése és kiértékelése során. 

Az űrkutatásban az AI különösen fontos szerepet kap az olyan ember nélküli küldetéseknél, ahol a nagy távolság vagy a technikai korlátok miatt a valós idejű beavatkozás, illetve döntéshozatal nem lehetséges.

Kapu Tibor küldetése miként hathat ki a magyar köz- és felsőoktatásra?

A HUNOR-program egyik legfontosabb célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a STEM-területek – vagyis a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika – iránt. 

Az űrhajózás világa minden korosztály számára izgalmas: a rakéták működése, a súlytalanság élménye, illetve más égitestek elérése és megismerése mind-mind olyan történetek, amelyek inspirálhatják a diákokat.

Az egyik legfontosabb oktatási kezdeményezésünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) közösen szervezett „űrfizikaóra” volt, amelynek keretében több mint 300 iskola és mintegy 10 ezer diák vehetett részt a programban. A résztvevők olyan egyszerű kísérleti eszközöket kaptak, amelyekkel Kapu Tibor az űrben – súlytalanságban – végzett fizikai demonstrációkat.

Dr. Nagy Balázs, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatás-fejlesztési igazgatója. Fotó: HUNOR-sajtó

Vannak még olyan HUNOR-kísérletek, amelyek csak a közeljövőben valósulnak meg?

Igen, több ilyen projekt is előkészítés alatt áll. Már az Axiom–4 misszió előtt is zajlott HUNOR-kísérlet, a HUN–REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) és egy japán partnercég együttműködésében. Ennek keretében Jonny Kim amerikai űrhajós közreműködésével sikeresen hajtottak végre egy szerves kristálynövesztési kísérletet a Nemzetközi Űrállomáson, amely harminc napon át tartott. 

A kutatás eredményei várhatóan a gyógyszerfejlesztésben is hasznosíthatók lesznek a jövőben.

Emellett több új kísérlet megvalósítása is a tervek között szerepel. Hamarosan például egy ionhajtómű tesztelését készítjük elő az ISS fedélzetén, az Európai Űrügynökséggel (ESA) együttműködésben pedig mikrofluidikai és holdkőzetporral végzett kísérleteket is tervezünk a következő évben.

A következő három-öt évben Magyarország gazdaságában mekkora szerepet nyerhet az űripar?

Úgy látom, hogy a HUNOR-program hatására a hazai tudományos és innovációs közeg jelentős része megmozdult. 

Azok a kutatók, akik aktívan részt vettek a programban, lelkesen várják a folytatást, hiszen a tudományos kérdések megválaszolásához gyakran több iteráció, több kísérlet szükséges.

Emellett sokan, a HUNOR sikerén felbuzdulva, szeretnének a jövőben hasonló programokba bekapcsolódni. A HUNOR-ban felhalmozott tudás és tapasztalat pedig olyan alapot jelent, amely segíthet újabb tudományos célok elérésében, és hosszabb távon a magyar űripar gazdasági súlyának növekedéséhez is hozzájárulhat.

Tisztelgés a magyar tudomány előtt

A magyar tudomány ünnepét 2003 óta minden év november 3-án tartjuk, azon a napon, amikor 1825-ben Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, megteremtve ezzel a későbbi Magyar Tudományos Akadémia alapját.

Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a „Magyar Tudomány Éveként” ünnepli, a Magyar Tudományos Akadémia és annak Könyvtára alapításának 200 éves évfordulójának alkalmából. Az ünnepi eseménysorozat célja a magyar tudomány, kutatás és innováció kiváló eredményeinek bemutatása, valamint a magyar tudományos közösség nemzetközi szerepének megerősítése.

Nyitókép: HUNOR-sajtó

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nebulo15
2025. november 03. 06:30
Ilyenkor szoktam volt mondani, jó lenne megnézni, hogy a bölcs csehek vajon foglakoznak-e ilyen badarságokkal. Szerintem nem nagyon, viszont a fizetőeszközük paritását a meghatározónak tekintett valutákkal szemben fixen tudták tartani az 1920-as évek óta. Amíg a dollárra figyeltek közel 100 évig a tizenhét körüli paritást tartották, az utóbbi 15-20 évben pedig az euróval szembeni huszonötös célérték is batartatott ! Ezzel szemben, a magyar űrkutatást is felkaroló kiváló magyar elitnek mit sikerült elérnie a hazai fizetőeszközzel ?????
Válasz erre
0
1
jump-ing
2025. november 03. 05:55
Totális bukás volt az egész. Az űrbe kilőtt cigány simán visszajött, mert maradt a kapu.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!