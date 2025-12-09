Ft
feljelentés Merz sértés érzékenység

Lebuktatta a Welt Friedrich Merzet: hatalmas a felháborodás – ilyen a szólásszabadság Németországban

2025. december 09. 10:29

Házkutatás, lefoglalt telefon és ezerszámra gyűlő feljelentések: a német igazságszolgáltatás különös buzgalmáról árulkodnak a Die Welt által megszerzett dokumentumok. A lap szerint Friedrich Merz az elmúlt években olyan mennyiségben indított eljárásokat online sértések miatt, hogy még saját pártjában is sokak szemét szúrja ez a túlérzékenység.

2025. december 09. 10:29
null

A Die Welt részletes dokumentumai alapján Friedrich Merz német szövetségi kancellár messze nem az a keménykötésű, robosztus retorikájú politikus, akinek szívesen mutatja magát, amikor külföldiekről, „kis pasákról” vagy egész országok állítólagos csúnyaságáról beszél. A lap felidézi: nemrég még ő kérte párttársait, hogy legyenek elnézőbbek az SPD vezetőjével, Lars Klingbeillel, mert – idézve a Welt forrását – Klingbeil nagyon érzékeny. Ehhez képest a Welt által feltárt iratokból éppen az derül ki, hogy a német politikai elit egyik legérzékenyebb figurája maga Merz.

Merz túlérzékenységét már a CDU-ban is kifogásolják
Merz túlérzékenységét már a CDU-ban is kifogásolják
Forrás: John MACDOUGALL / AFP

A dokumentumok több száz – a számozás alapján akár közel ötezer – feljelentést mutatnak, amelyeket a politikus 2021 óta indított vagy ügyvédeivel indíttatott internetes sértések miatt. Az egyik irat végén ez a számozás szerepel: 

Feljelentés 4999.

Ha valami, hát ez bizonyítja, hogy Merz minden apró sértést következetesen és adminisztratív precizitással üldöz. A beadványokat jellemzően Merz ügyvédei, a Brockmeier, Faulhaber, Rudolph iroda adta be. Merz irodája a Die Weltnek megerősítette: a politikus valóban több, a közösségi médiában ellene megfogalmazott sértés miatt lépett jogi útra. Azt is hozzátették, hogy az így befolyt kártérítéseket és pénzbüntetéseket Merz „teljes egészében jótékony célokra ajánlotta fel”.

Merz feljelentési sorozata és a házkutatások

A Welt több olyan ügyet mutat be, amelyekben egészen hétköznapi, durva, de az internetes közbeszédben sajnos megszokott kifejezések váltották ki a büntetőeljárást. Ilyen volt például a „kis náci”, a „seggfej” vagy a „mocskos piás fej”.

A „mocskos piás fej” ügyében házkutatást is tartottak a gyanúsítottnál, de a bíróság ezt később jogellenesnek minősítette. 

A férfi ügyvédje így nyilatkozott a Weltnek:

Természetesen mindenki szabadon tehet feljelentést, politikusok is. De itt nem ez a probléma. A probléma az igazságszolgáltatás teljes túlreagálása.

Hozzátette: ha a bíróság egy sértés miatt arányosnak tartja a házkutatást, akkor a jogállamiság elve gyakorlatilag megszűnik, és önkény uralkodik. A „kis náci”-ügy egy idős, mozgássérült nő ellen indult, aki a rendőrök megérkezésekor azonnal beismerte a bejegyzést. A telefonját azonban lefoglalták, noha a nő a Die Welt szerint állami ellátásból él, és a telefonja a mindennapi orvosi és ápolói kommunikációhoz szükséges

A Welt szerint az intézkedés szükségtelen büntetésnek, sőt egészségi állapota miatt akár veszélyesnek is tekinthető.

A Die Welt által megszólaltatott CDU-s szereplők közül többen is elítélik ezt az eljárást. Egyikük így fogalmazott:

A házkutatás után annál az embernél, aki Habecket ‘hülyének’ nevezte, már nem volt magyarázható, hogy Merz is hasonló ügyekkel áll elő.

Egy másik párttárs pedig nyersebben:

A feljelentések biztosan vissza fognak ütni ránk.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Merz egy ideig igénybe vette a So Done nevű cég szolgáltatásait, amely az internetet pásztázta „gyűlöletkeltő” bejegyzések után. A Die Welt azonban arra emlékeztet: a cég valójában a legnagyobb hatalmú politikusok érdekében dolgozott, miközben azt hirdette, hogy a gyűlölet ellen küzd. 

Az egyszerű emberek frusztrációit így egy államilag támogatott eljárásgépezet emészti fel – többek szerint ez súlyos torzulás.

A céget korábban olyan politikusok reklámozták, mint Hendrik Wüst és Robert Habeck. Őket végül figyelmeztették, mert a jogértelmezés szerint megsértették a hivatal semlegességének kötelezettségét.

Amikor már a rendőrség is túlbuzgó

Nem minden büntetőeljárás indul azonban Merz kérésére. A Die Welt bemutatott egy esetet, amelyben a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) saját hatáskörben kezdett el nyomozni egy 2023-as tweet miatt. A bejegyzés így szólt:

Új meghatározási kísérlet: seggfejek azok az emberek, akiknek a verbális megnyilvánulása nem különbözik az anális produktumuktól. #Merz #Merzbohren.

A hatóság ezt a „politikai indíttatású bűncselekmények – extremizmus” kategóriájába sorolta. A poszt több mint egy évig senkit sem érdekelt, majd 2024 decemberében a Hessen a gyűlölet ellen nevű, a hesseni belügy alá tartozó portál jelentette fel. 

Az egyik rendőrnő azzal a megjegyzéssel kérte az ügy elsőbbségi feldolgozását, hogy így megelőző hatást lehet elérni a Bundestag-választás előtt.

A tweet szerzője ekkor már valószínűleg arra sem emlékezett, hogy egyáltalán leírta – de a német állam emlékezett helyette. A Welt kérdésére a szövetségi kormány azt válaszolta:

Merz egyetlen ügyben sem tett személyesen feljelentést.

Azt ugyanakkor elismerték, hogy több mint 170 rendőrségi és ügyészségi megkeresés érkezett hozzá állítólagos sértések miatt,
és hogy a politikus egyik esetben sem ellenezte az eljárást. A Welt azonban 2025 februárjából olyan dokumentumot is látott, amelyet maga Merz írt alá – elegáns, lendületes kézírással.

 A feljelentés személyes volt.

A politikus tehát hivatalosan távolságot tart, de amikor úgy érzi, mégis odanyúl a tollért. Ez minden, csak nem következetes. A Die Welt részletes anyaga valójában két jelenséget világít meg egyszerre.

  • Egyrészt ott áll egy politikus, aki szívesen és gyakran beszél kemény hangon, de amikor őt éri kritika, még a legegyszerűbb online sértésből is ügyet csinál. 
  • Másrészt ott van a német igazságszolgáltatás egy része, amely buzgón, sokszor túlzó módon jár el, amikor hatalmon lévő, érzékeny politikusok megvédéséről van szó.

A Die Welt szerint ez már a német politikai kultúra torzulásának egyik tünete: a vélt sértések ipari feldolgozása, amelyben Merz neve újra és újra előkerül – és egyre kellemetlenebb helyzetbe hozza önmagát és pártját.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

