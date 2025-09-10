Ft
A bankok megtámadták a kamatstopot, az Alkotmánybíróságig mentek

2025. szeptember 10. 22:10

Íme az indoklás.

2025. szeptember 10. 22:10
null

Az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, az úgynevezett kamatstop-rendelet módosítása miatt – közölte a bank szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 2021-es rendelet és annak 2025. május 26-i módosítása a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül

utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Az OTP egyben kérelmezte, hogy mivel a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Kormányrendelet és annak 374/2024-es módosításával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért azokat az Alkotmánybíróság egyesített eljárásban kezelje.

A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak az Alaptörvénybe ütközését

– írták a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/MTVA/Róka László

