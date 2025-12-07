Acsarkodik a Tisza a bankadó miatt, pedig a 14. havi nyugdíj múlik rajta

A kormány megduplázza a bankok extraprofitadóját, emellett jelentős tartalékot is zárol a 2026-os költségvetésben. A büdzsé hiánya azonban nem emelkedik, a tavalyihoz és az ideihez hasonlóan 5 százalék marad. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy teljes mértékben kihasználják a költségvetés mozgásterét, anélkül hogy megkockáztatnák a magasabb hiányt és ezzel együtt azt, hogy az ország visszakerüljön az uniós túlzottdeficit-eljárás alá.

A bankszektor különadójából jövőre közel 400 milliárd forint bevétellel számol a kormányzat. A befolyó összegből egyebek mellett már jövőre elkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése, az első évben negyedhavi pluszjuttatást kapnak az idősek. A bankok nyeresége alapján számolt különadó nyújt fedezetet arra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt 11 pontos csomagra is, amely jelentősen csökkenti a mikro-, kis- és középvállalkozások adóterheit, és az adminisztráció egyszerűsítéséhez is hozzájárul.