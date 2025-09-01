Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
National Endowment for Democracy DatAdat Tisza Párt támogatás Ukrajna Action for Democracy

Zelenszkij támogatói jelentek meg Magyar Péter mögött

2025. szeptember 01. 16:51

A szervezet az elmúlt évtizedekben a forradalmi megmozdulásokat pénzelte.

2025. szeptember 01. 16:51
null

Az amerikai baloldal érdekeit szolgáló politikai változások előidézését töméntelen pénzzel és eszközökkel segítő szervezetet azonosított a Tisza Párt körül az Ellenpont

Ahogy a portál írja, a National Endowment for Democracy (NED) az Egyesült Államok kongresszusa által 1983-ban alapított, látszólag független, de gyakorlatilag kormányzati pénzekből működő szervezet. Indulásakor a célja, hivatalosan, hogy „támogassa a demokráciát világszerte". Valójában azonban a hidegháborús amerikai külpolitika egyik eszköze volt. 

A szervezet Európa olyan országaiban volt aktív, ahol valamilyen forradalom zajlott az elmúlt 30 évben, 

így Szerbiában 2000-ben az Otpor mozgalom támogatásával, Grúziában a 2003-as megmozdulások mögött és 2004-ben Ukrajnában, a narancsos forradalom során.

Ez utóbbi azonban csak mérsékelt sikereket hozott a NED számára: Viktor Janukovics elnök 2004 őszén átmenetileg megbukott, de 2010-ben visszatért az elnöki székbe.

Így Ukrajna továbbra is kiemelt célország a NED számára, és 

2014-ben több, mint 30 millió dollárt különített el ukrán nem kormányzati szervezetek támogatására és a „polgári részvétel" előmozdítására. 

Ezt is ajánljuk a témában

A 2013–2014-es Euromaidan alatt a NED finanszírozta a Tömegtájékoztatási Intézetet gyújtó hangvételű információk terjesztésében, de jelentős forrásokat rendelt a közösségi média hirdetések finanszírozásához is, ezzel segítve Janukovics elnök második megbuktatását – írta az Ellenpont.

A NED szintén megjelent Volodimir Zelenszkij pártalapítványának támogatói között, többek között a Soros György-féle Újjászületés Alapítvány társaságában.

A szervezet hazánkban a rendszerváltás idején kezdte meg tevékenységét. A 2000-es évekre a NED visszavonult, ám 2014-től ismét aktívvá vált – immár nem közvetlenül, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül, és különféle szervezeteket több millió forinttal támogatott.

Ahogy a portál rámutat: 

a baloldal 2022-es kampányát milliárdokkal támogató Action for Democracyt, a szervezet működését leleplező vizsgálatban többször is összefüggésbe hozták a NED-el. 

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat – amely ugyancsak az Amerikából érkező dollárok kedvezményezettje volt – felelt az egész ellenzéki kampány lebonyolításáért, beleértve az Action for Democracy által küldött pénzek felhasználását is. 

Ezt is ajánljuk a témában

A DatAdat utódjaként működő Estratos Digital 2024 tavaszán tűnt fel a Tisza Párt hátországát adó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa szerte – írta az Ellenpont. 

Fotó: FERENC ISZA / AFP

*** 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. szeptember 01. 18:12
és, kit érdekel mit buherálnak. attól még nem lesznek többen se a büdös szájúak, se az agyhalottak, se a rokinyugik.....stb. (a jelzőket a vezír,meg a sleppje mondta rájuk, gondolom ebben is egyetértenek velük a tisza-fanok)
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. szeptember 01. 18:08
Tömeggyilkos poloskásban bízik , hogy a választást megnyeri , euba csak igy tud belépni. Kavarnak hazudoznak a választók gondolait megzavarják. Választók csak Orbánra figyeljenek oda kell állni rászavazni , mert máskülönben ukrán idegen korrupt csorda Magyarországot leigázza a nyugati tőkés világ megbízásából.
Válasz erre
1
0
azegyikunkmindighazudik
2025. szeptember 01. 18:03
Mennyire vastagon szarunk ezekre a faszszopó rohadt csótányokra, jövőre még laposabbra verjük őket, mint eddig valaha
Válasz erre
0
0
Pametan
2025. szeptember 01. 17:34
Perssze, hogy ők, minden szél az irányukból fúj. Ezt a buzi messiást, meg a fájzeres banyát kellene elhajtani úgy, hogy lehetőségük se legyen sehova visszatérni. Persze nem megfeledkezve a "Soros-maffiáról". Sajnos Soros mögött igazi nagykutyák vannak, tehát Soros eltüntetése kevés lenne. Látható, hogy még Trumpnak is meggyűlik velük a baja.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!