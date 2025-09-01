Zelenszkij támogatói jelentek meg Magyar Péter mögött

Az amerikai baloldal érdekeit szolgáló politikai változások előidézését töméntelen pénzzel és eszközökkel segítő szervezetet azonosított a Tisza Párt körül az Ellenpont.

Ahogy a portál írja, a National Endowment for Democracy (NED) az Egyesült Államok kongresszusa által 1983-ban alapított, látszólag független, de gyakorlatilag kormányzati pénzekből működő szervezet. Indulásakor a célja, hivatalosan, hogy „támogassa a demokráciát világszerte". Valójában azonban a hidegháborús amerikai külpolitika egyik eszköze volt.

A szervezet Európa olyan országaiban volt aktív, ahol valamilyen forradalom zajlott az elmúlt 30 évben,

így Szerbiában 2000-ben az Otpor mozgalom támogatásával, Grúziában a 2003-as megmozdulások mögött és 2004-ben Ukrajnában, a narancsos forradalom során.

Ez utóbbi azonban csak mérsékelt sikereket hozott a NED számára: Viktor Janukovics elnök 2004 őszén átmenetileg megbukott, de 2010-ben visszatért az elnöki székbe.

Így Ukrajna továbbra is kiemelt célország a NED számára, és