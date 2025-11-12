Mindenki erre várt: háromszázezer magyar családot érint Orbán Viktor bejelentése

Orbán Viktor a Harcosok klubja Facebook-csoportba tett bejegyzésében osztotta meg napi programját, amelyben jelezte: „Szerda, kormányülés. Az amerikai döntések végrehajtása, feladatok kiosztása”.

A miniszterelnök szerint a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most, amit – mint írta – a gazdasági együttműködés, a beruházások, a nukleáris védelem és az űripar területén is tapasztalni lehet.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy szerdától érkezik az időseknek járó kiegészítő nyugdíjemelés, amelynek összege átlagosan 51 ezer forint.

A nyugdíjak értékét mindig megőrizzük, és amint lehet, növeljük.

Megállapodtunk – még 2010-ben. Minden vállalásunkat teljesítjük” – hangsúlyozta a kormányfő.