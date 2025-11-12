Ft
Mindenki erre várt: háromszázezer magyar családot érint Orbán Viktor bejelentése

2025. november 12. 16:20

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy szerdától érkezik az időseknek járó kiegészítő nyugdíjemelés.

2025. november 12. 16:20
null

Orbán Viktor a Harcosok klubja Facebook-csoportba tett bejegyzésében osztotta meg napi programját, amelyben jelezte: „Szerda, kormányülés. Az amerikai döntések végrehajtása, feladatok kiosztása”.

A miniszterelnök szerint a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most, amit – mint írta – a gazdasági együttműködés, a beruházások, a nukleáris védelem és az űripar területén is tapasztalni lehet.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy szerdától érkezik az időseknek járó kiegészítő nyugdíjemelés, amelynek összege átlagosan 51 ezer forint.

A nyugdíjak értékét mindig megőrizzük, és amint lehet, növeljük.

 Megállapodtunk – még 2010-ben. Minden vállalásunkat teljesítjük” – hangsúlyozta a kormányfő.

Bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot, amely a 13. havi nyugdíjat is elvenné, míg a kormány már a 14. havi bevezetéséről tárgyal. „Megcsináljuk – fokozatosan és biztosan. Mert a nyugdíj nem egy szám: a szüleink és nagyszüleink vannak mögötte” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kamatstopot a kormány meghosszabbítja, mivel az intézkedés közel háromszázezer családot érint.

„Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

